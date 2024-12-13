Creatore di Video Annuncio di Rebranding per il Tuo Lancio

Lancia il tuo nuovo marchio con fiducia. I nostri 'Controlli di branding (logo, colori)' assicurano che il tuo video annuncio rifletta perfettamente la tua identità aggiornata.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video dinamico di 45 secondi progettato per startup tecnologiche e product manager, che svela un significativo rebranding del prodotto con nuove funzionalità. L'estetica visiva dovrebbe essere energica con grafica in movimento, mentre un avatar AI coinvolgente trasmette i messaggi chiave. Impiega gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover per presentare informazioni complesse in modo chiaro e innovativo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video ispiratore di 60 secondi rivolto a dipendenti, stakeholder e clienti B2B, articolando la nuova visione e i valori post-rebranding. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo cinematografico, accompagnato da una musica di sottofondo motivazionale e una narrazione chiara e sentita. Sfrutta la libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare immagini di alta qualità che risuonano profondamente con il rinnovato branding dell'azienda.
Prompt di Esempio 3
Progetta un teaser vibrante di 15 secondi per i social media per un imminente rebranding del marchio, rivolto al pubblico generale e ai follower esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e colorato, impostato su musica di tendenza, con messaggi chiave visualizzati in modo prominente come testo sullo schermo. Utilizza la funzione Sottotitoli/didascalie di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione immediata, anche quando visualizzato senza audio, evidenziando le opzioni di personalizzazione per un'identità di marca unica.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Annuncio di Rebranding

Crea annunci di rebranding coinvolgenti senza sforzo con il nostro creatore di video intuitivo, progettato per aiutarti a condividere la tua nuova visione su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello di Video di Rebranding
Inizia selezionando tra una varietà di modelli di video di rebranding e scene progettati professionalmente. Questo fornisce una base creativa per avviare rapidamente il tuo annuncio.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi di Branding
Adatta il tuo video per abbinare perfettamente la tua nuova identità di marca. Carica facilmente il tuo nuovo logo, i colori del marchio e i font utilizzando i nostri robusti controlli di branding.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Messaggio di Annuncio
Incorpora il tuo messaggio chiave di rebranding nel video. Puoi utilizzare il testo in video da uno script, generare un voiceover naturale o persino utilizzare avatar AI per presentare il tuo annuncio.
4
Step 4
Esporta e Lancia la Tua Campagna
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Condividi il tuo annuncio di rebranding d'impatto su tutti i canali della tua campagna di marketing per coinvolgere il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Articola la Tua Nuova Visione di Marca in Modo Coinvolgente

Sviluppa video ispiratori che comunicano efficacemente il messaggio e la visione centrale del tuo rebranding, motivando gli stakeholder e favorendo l'entusiasmo per la tua identità rinnovata.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione del mio video annuncio di rebranding?

HeyGen offre una piattaforma intuitiva con modelli di video di rebranding personalizzabili e avatar AI per aiutarti a produrre rapidamente video di annuncio di rebranding d'impatto. Puoi incorporare facilmente i tuoi elementi di branding per un aspetto professionale.

HeyGen è adatto per creare video aziendali professionali?

Sì, HeyGen è un creatore di video aziendali intuitivo progettato per i professionisti. Il suo editor drag-and-drop e la libreria di filmati stock completa lo rendono facile da usare per qualsiasi campagna di marketing.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per la coerenza del marchio?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per mantenere il tuo branding. Integra facilmente i tuoi loghi, font personalizzati e colori del marchio in qualsiasi progetto video per garantire coerenza.

HeyGen può aiutarmi a creare video coinvolgenti per i social media?

Assolutamente. Le funzionalità di avatar AI e testo in video di HeyGen ti permettono di creare contenuti dinamici e coinvolgenti per i social media. Puoi anche aggiungere animazioni e personalizzare i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme.

