Generatore di Annunci di Rebranding: Crea Video di Impatto

Genera video accattivanti di annunci di rebranding con avatar AI per comunicare chiaramente la nuova identità e visione del tuo marchio.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di annuncio professionale di 45 secondi per team di comunicazione aziendale e direttori marketing, illustrando il processo semplificato di creazione di un Generatore di Annunci di Rebranding Aziendale. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e aziendale con una voce narrante chiara e autorevole, evidenziando l'efficienza dei robusti modelli e scene di HeyGen e la funzione integrata di generazione di voiceover.
Prompt di Esempio 2
Crea un video tutorial coinvolgente di 60 secondi per social media manager e creatori di contenuti, dimostrando come un modello di newsletter per annuncio di rebranding possa essere rapidamente adattato e distribuito su varie piattaforme. I visual dovrebbero essere veloci e vivaci, mostrando opzioni personalizzabili con viste a schermo diviso, enfatizzando il ridimensionamento e le esportazioni in rapporto d'aspetto di HeyGen per una consegna perfetta.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ispiratore di 30 secondi rivolto a strateghi del marchio e agenzie di design, esplorando l'impatto profondo di un nuovo logo e i modi innovativi per annunciarlo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato e artistico, passando senza soluzione di continuità tra elementi di design astratti e concreti, sfruttando gli avatar AI di HeyGen e l'ampio supporto della libreria multimediale/stock per visualizzare l'evoluzione del marchio.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Annunci di Rebranding

Crea facilmente annunci di rebranding di impatto con strumenti potenziati dall'AI, assicurando che la nuova identità del tuo marchio sia comunicata in modo chiaro e professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Annuncio
Inizia creando il tuo annuncio di rebranding. La nostra capacità di testo-a-video trasforma le tue parole in un video professionale, trasmettendo chiaramente la nuova identità del tuo marchio.
2
Step 2
Seleziona i Visual e Applica il Branding
Seleziona tra vari modelli di annuncio per dare al tuo messaggio un aspetto raffinato. Integra il tuo nuovo logo e i colori del marchio utilizzando i nostri robusti controlli di branding.
3
Step 3
Aggiungi Media Coinvolgenti
Arricchisci il tuo annuncio con foto e clip video accattivanti. Utilizza il nostro supporto della libreria multimediale/stock o carica i tuoi visual per rendere la tua storia di impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Messaggio
Genera il tuo video finale di annuncio di rebranding. Usa la nostra funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per ottimizzarlo per una visibilità online senza soluzione di continuità su varie piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Motiva il Pubblico

Ispira fiducia ed entusiasmo per la nuova direzione del tuo marchio con annunci video motivazionali generati dall'AI.

Domande Frequenti

Come può il Generatore di Annunci di Rebranding Aziendale di HeyGen semplificare la creazione di video per una nuova identità di marchio?

HeyGen offre un potente generatore di annunci di rebranding che semplifica la creazione di annunci video professionali per la nuova identità del tuo marchio. Con avatar AI e modelli personalizzabili, puoi facilmente trasformare il tuo script in contenuti video coinvolgenti per mostrare il tuo nuovo logo e visione.

Quali opzioni personalizzabili sono disponibili in HeyGen per progettare un annuncio di rebranding unico?

HeyGen offre ampie opzioni personalizzabili, inclusi controlli di branding per il tuo nuovo logo e colori, per riflettere perfettamente la nuova identità del tuo marchio. Puoi utilizzare vari modelli e scene, integrare i tuoi media e generare voiceover professionali per un annuncio personalizzato.

Gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen facilitano la rapida produzione di annunci di rebranding?

Sì, gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen accelerano significativamente la produzione dei tuoi annunci di rebranding. La nostra funzione di testo-a-video e gli avatar AI ti permettono di generare annunci raffinati da uno script in pochi minuti, ideali per comunicati stampa e aggiornamenti sui social media.

Come supporta HeyGen la distribuzione di annunci di rebranding su vari canali digitali?

HeyGen ti consente di creare annunci di rebranding versatili ottimizzati per diverse piattaforme. Puoi facilmente esportare i tuoi video con ridimensionamento del rapporto d'aspetto per i social media, integrarli in newsletter o utilizzarli in altri sforzi di marketing digitale per massimizzare la visibilità online.

