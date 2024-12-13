Generatore di Video di Marketing Immobiliare per Annunci Straordinari

Crea video immobiliari straordinari senza sforzo con avatar AI per coinvolgere più acquirenti.

Immagina un video accattivante di 45 secondi per un annuncio immobiliare, progettato per potenziali acquirenti di case, che mostra una residenza di prestigio con immagini luminose e invitanti e una voce narrante calda e amichevole generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen per creare video immobiliari straordinari che si distinguono davvero.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Pronto a rivoluzionare le tue visite virtuali? Crea un video dinamico di 60 secondi per i social media, rivolto a follower coinvolti con un montaggio veloce, musica di sottofondo vivace e una narrazione chiara ed entusiasta fornita da un avatar AI di HeyGen, evidenziando le caratteristiche principali della proprietà.
Prompt di Esempio 2
Aiuta i venditori di case alla prima esperienza a comprendere il mercato con un video esplicativo conciso di 30 secondi, utilizzando grafica pulita e professionale e un tono rassicurante e autorevole. Questo video, realizzato utilizzando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen, stabilirà fiducia e offrirà preziose intuizioni.
Prompt di Esempio 3
Sfrutta il potere del video marketing per mostrare proprietà commerciali in un formato sofisticato di 90 secondi, rivolto ai proprietari di aziende locali interessati a opportunità di investimento. Questo pezzo informativo, creato in modo efficiente attraverso la capacità di testo-a-video da script di HeyGen, presenterà immagini sicure e persuasive e una narrazione coinvolgente da un creatore di video immobiliari professionista.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Marketing Immobiliare

Crea video immobiliari straordinari senza sforzo con il nostro creatore di video immobiliari alimentato da AI, progettato per catturare potenziali acquirenti e migliorare i tuoi annunci.

1
Step 1
Seleziona la Base del Tuo Video
Inizia scegliendo tra una vasta gamma di modelli e scene progettati professionalmente, perfetti per creare rapidamente e in modo efficiente video di annunci immobiliari coinvolgenti.
2
Step 2
Carica i Tuoi Materiali Visivi della Proprietà
Carica senza sforzo le tue foto e video di alta qualità della proprietà nella tua libreria multimediale/supporto stock, permettendoti di mostrare ogni dettaglio del tuo annuncio.
3
Step 3
Genera una Narrazione Dinamica
Migliora i tuoi video immobiliari utilizzando la nostra avanzata funzione di generazione vocale, aggiungendo un'esperienza audio professionale e coinvolgente per i tuoi spettatori.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Finalizza il tuo video di marketing immobiliare applicando i tuoi controlli di branding unici (logo, colori), assicurando che l'identità della tua agenzia sia prominente prima di esportare per i social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Testimonianze dei Clienti

.

Costruisci fiducia e credibilità generando facilmente testimonianze di clienti coinvolgenti, evidenziando transazioni immobiliari di successo e clienti soddisfatti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video immobiliari straordinari?

HeyGen, un generatore di video AI per annunci immobiliari, sfrutta avatar AI e testo-a-video da script per aiutare gli agenti immobiliari a creare video immobiliari straordinari in modo efficiente, rendendo il video marketing accessibile a tutti.

Posso creare video di annunci immobiliari con marchio con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen supporta la personalizzazione del marchio, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio nei tuoi video di annunci immobiliari, garantendo un aspetto professionale e coerente per i social media e le visite virtuali.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video di marketing immobiliare?

HeyGen è un efficace generatore di video di marketing immobiliare perché è alimentato da AI, consentendo agli utenti di produrre facilmente video immobiliari di alta qualità, inclusi video esplicativi e tour delle proprietà, con funzionalità come la generazione vocale e il testo-a-parola.

Come posso migliorare i miei video immobiliari utilizzando le funzionalità di editing di HeyGen?

HeyGen offre robuste funzionalità di editing, inclusa una libreria multimediale per contenuti stock, generazione di sottotitoli/didascalie e la possibilità di caricare foto e integrarle senza problemi, permettendoti di creare video immobiliari coinvolgenti e informativi.

