Real Time Update Video Maker: Crea Contenuti Dinamici Velocemente
Trasforma il testo in video di aggiornamento dinamici in tempo reale istantaneamente con le nostre capacità di text-to-video potenziate dall'AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di comunicazione interna di 90 secondi per team aziendali e dipartimenti HR, concentrandoti su una nuova politica aziendale, utilizzando uno stile visivo coinvolgente e informativo con testo a schermo per i punti chiave. La narrazione dovrebbe enfatizzare i benefici della funzionalità "collaborate in real-time" per i progetti di team e come i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen garantiscano accessibilità e chiarezza per tutti gli spettatori, rendendo le informazioni complesse più comprensibili.
Crea un video promozionale dinamico di 2 minuti rivolto a professionisti del marketing e piccoli imprenditori, dimostrando l'efficienza nella generazione di "video professionali" per campagne online. Lo stile visivo dovrebbe essere di alta qualità e vivace, accompagnato da una colonna sonora motivante e allegra, e illustrare chiaramente la potenza della "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per arricchire i contenuti e la "Generazione di voiceover" per produrre presentazioni raffinate rapidamente.
Progetta un annuncio sui social media energico di 45 secondi per marketer digitali e creatori di contenuti individuali, promuovendo un evento imminente o il lancio di un prodotto, caratterizzato da uno stile visivo veloce con grafiche accattivanti e una traccia audio entusiasmante. Questo breve clip deve utilizzare efficacemente la funzione di HeyGen "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzare su varie piattaforme e mostrare diversi "Modelli e scene" per creare facilmente "video per social media" che aumentino l'engagement.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aggiornamenti Rapidi delle Campagne Pubblicitarie.
Genera e itera rapidamente sugli annunci video per garantire che le campagne siano sempre fresche e ottimizzate per le tendenze attuali.
Contenuti Dinamici per i Social Media.
Produci e aggiorna senza sforzo video e clip coinvolgenti per i social media per mantenere la rilevanza e catturare istantaneamente il tuo pubblico.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'automazione AI?
HeyGen sfrutta l'avanzata automazione AI per trasformare il testo in video professionali con avatar AI personalizzabili. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo di creazione video, permettendo agli utenti di generare contenuti di alta qualità in modo efficiente senza competenze complesse di editing video.
Quali funzionalità tecniche di editing offre HeyGen per la personalizzazione dei video?
L'editor video online di HeyGen offre funzionalità tecniche robuste come una timeline a più livelli, permettendo un controllo preciso sui tuoi contenuti. Puoi facilmente ridimensionare i video per diverse piattaforme, generare sottotitoli automatici, rimuovere sfondi ed esportare le tue creazioni finali fino a una risoluzione di 4K.
È possibile che più utenti collaborino in tempo reale all'interno del video maker di HeyGen?
Sì, HeyGen è progettato per favorire la produttività del team e la collaborazione in tempo reale. Il nostro video maker online supporta più utenti che lavorano su progetti simultaneamente, ottimizzando il flusso di lavoro di produzione video per team e creatori di contenuti.
Quali capacità di esportazione e pubblicazione offre HeyGen per i video creati?
HeyGen offre capacità robuste per l'esportazione e la pubblicazione dei tuoi video. Puoi facilmente ridimensionare i video per rapporti d'aspetto ottimali per varie piattaforme e pubblicare direttamente sui social media, assicurando che i tuoi contenuti raggiungano efficacemente il tuo pubblico attraverso diversi canali.