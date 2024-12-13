Real Time Update Video Maker: Crea Contenuti Dinamici Velocemente

Trasforma il testo in video di aggiornamento dinamici in tempo reale istantaneamente con le nostre capacità di text-to-video potenziate dall'AI.

Produci un video coinvolgente di 1 minuto che mostri le ultime funzionalità software per appassionati di tecnologia e product manager, utilizzando uno stile visivo pulito e moderno con una voce narrante professionale e chiara. Questo video dovrebbe evidenziare come la capacità di HeyGen "real time update video maker" semplifichi il processo di creazione sfruttando "Text-to-video from script" per una rapida generazione di contenuti, garantendo che gli aggiornamenti siano consegnati rapidamente e con precisione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione interna di 90 secondi per team aziendali e dipartimenti HR, concentrandoti su una nuova politica aziendale, utilizzando uno stile visivo coinvolgente e informativo con testo a schermo per i punti chiave. La narrazione dovrebbe enfatizzare i benefici della funzionalità "collaborate in real-time" per i progetti di team e come i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen garantiscano accessibilità e chiarezza per tutti gli spettatori, rendendo le informazioni complesse più comprensibili.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale dinamico di 2 minuti rivolto a professionisti del marketing e piccoli imprenditori, dimostrando l'efficienza nella generazione di "video professionali" per campagne online. Lo stile visivo dovrebbe essere di alta qualità e vivace, accompagnato da una colonna sonora motivante e allegra, e illustrare chiaramente la potenza della "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per arricchire i contenuti e la "Generazione di voiceover" per produrre presentazioni raffinate rapidamente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio sui social media energico di 45 secondi per marketer digitali e creatori di contenuti individuali, promuovendo un evento imminente o il lancio di un prodotto, caratterizzato da uno stile visivo veloce con grafiche accattivanti e una traccia audio entusiasmante. Questo breve clip deve utilizzare efficacemente la funzione di HeyGen "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzare su varie piattaforme e mostrare diversi "Modelli e scene" per creare facilmente "video per social media" che aumentino l'engagement.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Real-Time Update Video Maker

Crea video dinamici rapidamente e senza sforzo con capacità di anteprima istantanea, assicurando che i tuoi contenuti siano sempre freschi e perfetti per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto scegliendo tra una varietà di modelli video professionali per dare il via al tuo processo di creazione.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti
Carica facilmente o trascina e rilascia i tuoi media, testi e altri elementi, vedendo aggiornamenti in tempo reale sulla tua tela con il supporto della libreria multimediale.
3
Step 3
Affina con la Voce AI
Genera voiceover coinvolgenti utilizzando la generazione di voiceover potenziata dall'AI, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e professionale con anteprima istantanea.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ed esportalo in risoluzione 4K, o pubblicalo direttamente sulle piattaforme social con ridimensionamento e esportazione ottimizzati del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e Onboarding Aggiornati

.

Mantieni i tuoi materiali di formazione e onboarding aggiornati e coinvolgenti aggiornando facilmente i video con le ultime informazioni e politiche.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'automazione AI?

HeyGen sfrutta l'avanzata automazione AI per trasformare il testo in video professionali con avatar AI personalizzabili. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo di creazione video, permettendo agli utenti di generare contenuti di alta qualità in modo efficiente senza competenze complesse di editing video.

Quali funzionalità tecniche di editing offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

L'editor video online di HeyGen offre funzionalità tecniche robuste come una timeline a più livelli, permettendo un controllo preciso sui tuoi contenuti. Puoi facilmente ridimensionare i video per diverse piattaforme, generare sottotitoli automatici, rimuovere sfondi ed esportare le tue creazioni finali fino a una risoluzione di 4K.

È possibile che più utenti collaborino in tempo reale all'interno del video maker di HeyGen?

Sì, HeyGen è progettato per favorire la produttività del team e la collaborazione in tempo reale. Il nostro video maker online supporta più utenti che lavorano su progetti simultaneamente, ottimizzando il flusso di lavoro di produzione video per team e creatori di contenuti.

Quali capacità di esportazione e pubblicazione offre HeyGen per i video creati?

HeyGen offre capacità robuste per l'esportazione e la pubblicazione dei tuoi video. Puoi facilmente ridimensionare i video per rapporti d'aspetto ottimali per varie piattaforme e pubblicare direttamente sui social media, assicurando che i tuoi contenuti raggiungano efficacemente il tuo pubblico attraverso diversi canali.

