Il tuo generatore di video con aggiornamenti in tempo reale per Contenuti Dinamici

Aumenta la produttività del team e crea contenuti dinamici con facilità, grazie a Modelli e scene intuitivi per ogni progetto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi progettato per i team di marketing, illustrando come un "generatore di video AI" possa produrre rapidamente "contenuti dinamici" per campagne pubblicitarie. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e visivamente accattivante, utilizzando colori vivaci e montaggio veloce, con una traccia di sottofondo vivace e un avatar AI coinvolgente che presenta statistiche chiave. Utilizza gli "Avatar AI" di HeyGen e i numerosi "Modelli e scene" per iterare rapidamente su diversi messaggi di campagna.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 2 minuti per i team di formazione e sviluppo, spiegando le funzionalità avanzate di un "editor video online" attraverso una "creazione video" semplificata. Lo stile visivo deve essere chiaro e metodico, impiegando catture dello schermo passo-passo ed elementi UI evidenziati, con una voce AI calma e informativa e "Sottotitoli/didascalie" precisi per l'accessibilità. Incorpora risorse dalla "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per migliorare le spiegazioni visive di flussi di lavoro complessi.
Prompt di Esempio 3
Crea un video coinvolgente di 45 secondi rivolto a creatori di contenuti e piccole imprese, mostrando come trasformare articoli scritti in contenuti visivi coinvolgenti utilizzando la tecnologia "testo-a-video". Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e professionale, integrando grafiche animate eleganti e filmati stock pertinenti, narrati da una voce AI amichevole e umana fornita da un "Agente Video AI". Impiega il "Testo-a-video da script" di HeyGen per generare facilmente la narrazione e il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzare per varie piattaforme social.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video con Aggiornamenti in Tempo Reale

Genera e adatta rapidamente contenuti video dinamici, assicurando che i tuoi messaggi siano sempre attuali e incisivi con l'automazione intelligente AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Iniziale
Inizia inserendo il tuo testo, e la nostra funzione Testo-a-video da script getterà le basi per il tuo video dinamico.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e la Voce
Personalizza il tuo messaggio scegliendo un avatar AI adatto e aggiungendo un voiceover generato per narrare il tuo contenuto.
3
Step 3
Applica Regolazioni in Tempo Reale
Aggiorna facilmente qualsiasi parte del tuo video. La nostra piattaforma facilita la collaborazione in tempo reale, assicurando che il tuo contenuto rimanga attuale e reattivo ai cambiamenti.
4
Step 4
Esporta il Contenuto Aggiornato
Prepara il tuo video per la distribuzione utilizzando il Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, garantendo che appaia perfetto su qualsiasi piattaforma, adattandosi continuamente alle tue esigenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e Onboarding Sempre Aggiornati

Migliora l'apprendimento con video di formazione e onboarding costantemente aggiornati, migliorando l'engagement e la ritenzione attraverso contenuti dinamici.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI con avatar?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata del Generatore di Avatar AI per trasformare il testo in video professionali con presentatori digitali realistici. Questo semplifica il processo di creazione video, permettendo agli utenti di generare contenuti dinamici senza riprese tradizionali.

Quali sono le capacità di HeyGen per convertire testo in video e generare voiceover?

HeyGen offre una funzionalità robusta di testo-a-video, permettendoti di inserire script e produrre istantaneamente contenuti video. Include anche una generazione avanzata di voiceover con voci AI dal suono umano, assicurando che i tuoi video trasmettano messaggi in modo chiaro e professionale.

HeyGen può aiutare con l'editing video e la gestione di diversi elementi multimediali?

Assolutamente, HeyGen funziona come un editor video online completo, fornendo strumenti per regolazioni precise. Gli utenti possono facilmente aggiungere Sottotitoli/didascalie, utilizzare il Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme e integrare contenuti da una ricca Libreria multimediale/supporto stock.

HeyGen supporta la collaborazione in tempo reale per una creazione video efficiente?

HeyGen è progettato per migliorare la produttività del team attraverso funzionalità come la collaborazione in tempo reale, rendendo l'automazione AI accessibile per progetti condivisi. Utilizza Modelli e scene predefiniti per accelerare il tuo flusso di lavoro di creazione video e garantire coerenza.

