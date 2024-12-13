Creatore di Video Walkthrough Immobiliari: Tour Immobiliari AI

Trasforma senza sforzo le foto in video immobiliari professionali con la nostra funzione di testo a video potenziata dall'AI, eliminando la necessità di riprese.

Produci un video coinvolgente di 60 secondi rivolto ai professionisti del settore immobiliare, mostrando come la Creazione Video Potenziata dall'AI di HeyGen possa trasformare senza sforzo le foto in straordinari walkthrough. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, accompagnato da una voce narrante AI professionale ma rilassante che evidenzi le caratteristiche e i vantaggi delle proprietà per i potenziali acquirenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 1 minuto e 30 secondi per agenti immobiliari in cerca di efficienza, dimostrando come 'Nessuna ripresa richiesta' semplifichi le promozioni immobiliari attraverso la generazione automatica di video. Utilizza uno stile visivo dinamico con vari tipi di proprietà, una traccia di sottofondo vivace e sottotitoli chiari per guidare gli utenti nel processo di creazione di annunci efficaci.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di marketing conciso di 45 secondi per i marketer e le agenzie immobiliari, illustrando HeyGen come il software AI foto a video leader per il settore immobiliare che genera contenuti ottimizzati per i social media. Questo video dovrebbe presentare un montaggio veloce e visivamente accattivante dei punti salienti delle proprietà, narrato da un avatar AI moderno e amichevole che spiega la facilità e l'efficacia della piattaforma.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale sofisticato di 2 minuti rivolto a broker e sviluppatori immobiliari di lusso, enfatizzando la creazione di walkthrough video professionali con opzioni di Branding Personalizzato. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, con transizioni fluide tra scatti di proprietà di alta qualità, completato da una narrazione coinvolgente generata direttamente da uno script testo a video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Walkthrough Immobiliari

Trasforma senza sforzo le foto della tua proprietà in walkthrough video professionali utilizzando la tecnologia potenziata dall'AI, progettata per i professionisti del settore immobiliare.

1
Step 1
Carica le Foto della Proprietà
Inizia caricando le foto della tua proprietà sulla nostra piattaforma. La nostra tecnologia di Creazione Video Potenziata dall'AI struttura automaticamente il tuo input per trasformare le foto in walkthrough.
2
Step 2
Aggiungi Voce Narrante AI
Arricchisci il tuo video con uno script coinvolgente. La nostra avanzata generazione di Voce Narrante fornisce una voce narrante AI realistica, rendendo la tua presentazione chiara e professionale.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Assicurati che il tuo video rifletta la tua attività applicando il Branding Personalizzato utilizzando i nostri controlli di branding. Integra il tuo logo e i colori per mantenere un'immagine professionale coerente.
4
Step 4
Esporta per i Social Media
Genera ed esporta i tuoi video immobiliari di alta qualità. Il nostro ridimensionamento e le esportazioni in rapporto d'aspetto garantiscono che il tuo contenuto sia ottimizzato per i social media, perfetto per i professionisti del settore immobiliare.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Annunci Immobiliari di Successo

.

Presenta un portfolio di proprietà vendute o affittate con video AI coinvolgenti, evidenziando l'esperienza dell'agente e i risultati di successo.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video walkthrough immobiliari?

HeyGen sfrutta un avanzato software AI foto a video per il settore immobiliare, consentendo la generazione automatica di video senza la necessità di riprese tradizionali. Basta caricare le foto della proprietà e lo script, e la tecnologia potenziata dall'AI di HeyGen genera walkthrough video professionali in modo efficiente. Questo processo semplificato elimina la produzione complessa, rendendo la creazione di video professionali accessibile a tutti i professionisti del settore immobiliare.

HeyGen può davvero trasformare le foto in video immobiliari professionali?

Sì, HeyGen è progettato per trasformare senza sforzo le foto in straordinari video immobiliari. Utilizzando la Creazione Video Potenziata dall'AI, puoi combinare le immagini della tua proprietà con una voce narrante AI e testo, trasformando i visual statici in walkthrough video dinamici e professionali che catturano l'attenzione degli spettatori. Questa capacità garantisce video di marketing di alta qualità senza competenze tecniche estese.

Cosa rende HeyGen ideale per i video di marketing sui social media?

HeyGen è ottimizzato per i social media, consentendo ai professionisti del settore immobiliare di creare video di marketing coinvolgenti in modo efficiente. La nostra piattaforma offre vari rapporti d'aspetto e garantisce che i tuoi video walkthrough immobiliari siano perfettamente formattati per piattaforme come Instagram, Facebook e TikTok. Questo rende la distribuzione di contenuti raffinati su tutti i tuoi canali social senza sforzo.

Come possono i professionisti del settore immobiliare personalizzare i loro video walkthrough con HeyGen?

I professionisti del settore immobiliare possono personalizzare ampiamente i loro video walkthrough immobiliari con le robuste funzionalità di HeyGen. Implementa il branding personalizzato aggiungendo il tuo logo e i colori del marchio a ogni video, garantendo un'immagine professionale coerente. Inoltre, scegli tra vari modelli e opzioni di voce narrante AI per abbinare perfettamente lo stile del tuo video di marketing e impressionare i potenziali acquirenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo