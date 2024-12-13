Generatore di Visite Guidate Immobiliari: Crea Video Straordinari Velocemente

Automatizza tour virtuali professionali e aumenta il coinvolgimento degli acquirenti con avatar AI e produzione video completamente automatizzata.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi per una visita guidata immobiliare, progettato per gestori di proprietà e agenti, che mostri una casa appena messa in vendita con tour video fotorealistici. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando movimenti di camera fluidi per evidenziare le caratteristiche principali, accompagnato da una voce narrante professionale e invitante generata con la funzione di generazione vocale di HeyGen, trasformando le foto statiche della proprietà in un'esperienza di visione dinamica.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di campagna sui social media di 30 secondi mirato a potenziali acquirenti che navigano su piattaforme come Instagram e TikTok, con l'obiettivo di aumentare il coinvolgimento degli acquirenti per un rapido highlight della proprietà. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e veloce, incorporando testo sullo schermo e musica di sottofondo vivace, tutto guidato dalla capacità di HeyGen di convertire rapidamente le descrizioni delle inserzioni in script video accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un elegante video di tour virtuale di 60 secondi su misura per agenti e sviluppatori di proprietà di lusso, offrendo un'esperienza immersiva di una tenuta esclusiva. Impiega uno stile visivo cinematografico con transizioni aggraziate e musica di sottofondo sofisticata, presentando un avatar AI dalla capacità di avatar AI di HeyGen che funge da guida virtuale esperta per evidenziare elementi di branding personalizzati su misura in tutta la proprietà.
Prompt di Esempio 3
Crea una produzione video rapida di 15 secondi per agenti immobiliari che necessitano di catturare rapidamente l'attenzione per nuove inserzioni, garantendo la massima portata ai potenziali acquirenti. Lo stile visivo deve essere incisivo e visivamente ricco, concentrandosi su caratteristiche immobiliari sorprendenti con grafiche vivaci e sottotitoli dinamici generati dallo strumento di sottotitoli di HeyGen, rendendo il contenuto facilmente digeribile anche senza audio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Visite Guidate Immobiliari

Crea facilmente tour virtuali professionali per mostrare le proprietà e catturare l'attenzione dei potenziali acquirenti con il nostro generatore video potenziato dall'AI.

1
Step 1
Carica le Immagini della Tua Proprietà
Inizia caricando le tue foto immobiliari di alta qualità. La nostra AI trasformerà senza soluzione di continuità le tue foto in sequenze video coinvolgenti per una visita guidata fotorealistica.
2
Step 2
Seleziona lo Stile del Tuo Video
Scegli tra vari modelli e personalizza l'estetica del video per adattarla al tuo branding. Incorpora il tuo logo e la tua palette di colori preferita per una presentazione professionale.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI o Voci Narranti
Migliora la tua visita guidata con un avatar AI per guidare gli spettatori o genera una voce narrante coinvolgente dal testo. Fornisci dettagli completi sulla proprietà senza sforzo.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Visita Guidata
Una volta finalizzato, genera il tuo video in vari formati adatti a tutte le piattaforme. Condividi facilmente il tuo tour virtuale di alta qualità per aumentare il coinvolgimento degli acquirenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Inserzioni Immobiliari Immersive

Sviluppa video AI coinvolgenti per mostrare le proprietà con dettagli fotorealistici, offrendo ai potenziali acquirenti un'esperienza di tour virtuale immersiva.

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare il mio marketing immobiliare con tour video creativi?

Il generatore video AI di HeyGen può trasformare le tue foto immobiliari statiche in tour video professionali e fotorealistici, elevando il tuo marketing immobiliare con esperienze immersive che catturano l'attenzione dei potenziali acquirenti.

Cosa rende HeyGen un generatore di visite guidate immobiliari efficiente?

HeyGen offre un generatore di visite guidate immobiliari completamente automatizzato, consentendo una rapida produzione video senza necessità di riprese. I nostri strumenti potenziati dall'AI convertono le tue foto immobiliari esistenti in tour virtuali dinamici senza sforzo.

Posso personalizzare i miei video immobiliari per un branding specifico usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione del branding per i tuoi video immobiliari, inclusa l'aggiunta del tuo logo e dei colori preferiti. Questo assicura che le tue inserzioni immobiliari mantengano un'identità di marca coerente, aumentando il coinvolgimento degli acquirenti in tutte le campagne sui social media.

Come aiuta HeyGen a creare tour virtuali coinvolgenti per le proprietà?

HeyGen ti permette di creare tour virtuali coinvolgenti utilizzando avatar AI e voci narranti realistiche, completati da sottotitoli automatici. Queste caratteristiche si combinano per offrire esperienze immersive ai potenziali acquirenti, facendo risaltare i tuoi video immobiliari.

