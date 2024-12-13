Creatore di Video Immobiliari: Crea Video di Annunci Straordinari

Eleva i tuoi annunci immobiliari. Il nostro creatore di video immobiliari facile da usare aiuta gli agenti a creare video di marca straordinari con generazione automatica di voiceover.

Crea un video di annuncio di 45 secondi progettato per catturare l'attenzione dei potenziali acquirenti di case, mostrando una proprietà di lusso con uno stile visivo moderno e aspirazionale e musica jazz morbida. Questo video dovrebbe evidenziare le caratteristiche principali della casa, utilizzando i "Modelli e scene" estesi di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione professionale e raffinata, rendendo la proprietà irresistibilmente attraente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di testimonianza sincero di 60 secondi rivolto ai venditori potenziali, con un "avatar AI" che racconta una storia di successo convincente su una transazione recente, rafforzando la fiducia nei servizi dell'agente. Il video dovrebbe mantenere un'estetica visiva professionale e calda, accompagnata da musica orchestrale edificante per trasmettere affidabilità e risultati positivi, consolidando i video del marchio dell'agente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 30 secondi per i compratori di case alla prima esperienza, scomponendo una tendenza di mercato complessa in intuizioni digeribili, utilizzando grafica pulita e una colonna sonora pop vivace. Assicurati che il video includa "Sottotitoli/caption" automatici per l'accessibilità, mantenendo un tono amichevole e coinvolgente per semplificare il processo di acquisto di una casa e migliorare l'impatto complessivo del video marketing.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video immobiliare coinvolgente di 20 secondi in formato breve, perfetto per le piattaforme social, offrendo un tour cinematografico dinamico di una proprietà unica o di un punto di interesse del quartiere locale. Utilizza una traccia musicale alla moda con tagli rapidi e sfrutta la "Generazione di voiceover" avanzata di HeyGen per aggiungere una narrazione entusiasta e descrittiva che cattura l'attenzione e incoraggia gli spettatori a saperne di più sulla zona.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Immobiliari

Crea video immobiliari professionali senza sforzo per mostrare le proprietà e coinvolgere i potenziali acquirenti con la nostra piattaforma video intuitiva alimentata da AI.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia selezionando tra una varietà di modelli di video immobiliari professionali progettati per evidenziare efficacemente le caratteristiche della proprietà.
2
Step 2
Carica i Tuoi Media
Aggiungi facilmente le foto e i clip video della tua proprietà, o scegli tra media di stock, per personalizzare i tuoi video di annunci.
3
Step 3
Personalizza e Marchia il Tuo Video
Usa l'editor video online per personalizzare testo, colori e aggiungere il logo del tuo marchio, assicurandoti che i tuoi video immobiliari riflettano il tuo stile unico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video di alta qualità in vari formati, pronto per essere condiviso su piattaforme social e coinvolgere agenti immobiliari e clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Video di Testimonianze Immobiliari

Costruisci fiducia e credibilità creando facilmente video di testimonianze convincenti con clienti soddisfatti per attrarre nuovi affari.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di video marketing immobiliare?

HeyGen consente agli agenti immobiliari di creare video immobiliari straordinari rapidamente utilizzando una piattaforma video alimentata da AI. Puoi sfruttare avatar AI personalizzati e la generazione di video da testo per produrre contenuti di video marketing di alta qualità con facilità, migliorando la tua presenza online.

HeyGen offre modelli di video immobiliari per annunci di proprietà?

Sì, HeyGen fornisce una varietà di modelli di video immobiliari professionali progettati specificamente per mostrare efficacemente i tuoi annunci. La nostra interfaccia drag & drop ti consente di personalizzare facilmente questi modelli con le foto, il marchio e i dettagli della tua proprietà per creare video di annunci coinvolgenti.

Posso creare video di marca e video di testimonianze dei clienti con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen funge da editor video online intuitivo per gli agenti immobiliari per produrre video di marca che riflettono il loro stile unico. Puoi anche creare video di testimonianze autentiche aggiungendo voiceover personalizzati, loghi e sottotitoli alle interviste dei clienti, consolidando la fiducia nel tuo marchio.

Quanto è facile generare video immobiliari utilizzando la piattaforma alimentata da AI di HeyGen?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video immobiliari permettendoti di trasformare script di testo in video coinvolgenti con avatar AI in pochi minuti. La nostra piattaforma supporta caricamenti di media facili, incluse foto, rendendo l'editing video automatico accessibile anche ai principianti per creare contenuti professionali.

