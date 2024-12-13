Generatore di Video Immobiliari per Tour di Proprietà Straordinari

Genera rapidamente video immobiliari coinvolgenti dal tuo script con generazione vocale AI e qualità professionale.

Crea un video immobiliare coinvolgente di 30 secondi rivolto a potenziali acquirenti di case, mostrando un annuncio residenziale con uno stile visivo elegante e invitante. Il video dovrebbe includere riprese in alta definizione degli interni ed esterni, accompagnate da musica di sottofondo motivante e una voce narrante professionale generata tramite la capacità di generazione vocale di HeyGen, evidenziando i punti di forza principali e presentando un video di qualità professionale.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video introduttivo di 45 secondi per agenti immobiliari rivolto a nuovi clienti, presentando uno stile visivo accogliente e personale. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per trasmettere un tono amichevole ma professionale, permettendo all'agente di comunicare efficacemente la propria esperienza e i propri servizi. Questo pezzo di creazione video AI dovrebbe essere supportato da musica di sottofondo leggera, con l'obiettivo di costruire fiducia ed espandere la loro presenza nel video marketing.
Prompt di Esempio 2
Progetta un annuncio pubblicitario di 15 secondi per i social media per un evento open house, rivolto alla comunità locale. Lo stile visivo dinamico dovrebbe includere punti salienti della proprietà vivaci e sovrapposizioni di testo chiare, con musica vivace che guida il ritmo. Utilizza i sottotitoli/caption di HeyGen per comunicare efficacemente dettagli critici come data e ora, garantendo il massimo impatto per questo breve video basato su template che promuove proprietà locali.
Prompt di Esempio 3
Produci un video sofisticato di 60 secondi progettato per investitori immobiliari di alto livello e acquirenti di lusso, evidenziando le caratteristiche esclusive di una proprietà premium. Lo stile visivo cinematografico dovrebbe enfatizzare primi piani dettagliati e viste aeree mozzafiato, utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen da script per creare una narrazione coinvolgente. Una voce narrante autorevole abbinata a musica orchestrale di sottofondo sottolineerà il valore unico della proprietà, trasformando efficacemente le foto della proprietà in un'esperienza visiva premium.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Immobiliari

Crea video immobiliari straordinari e professionali in pochi minuti utilizzando l'AI, trasformando le tue foto in tour visivi coinvolgenti per social media e annunci.

1
Step 1
Carica le Tue Foto
Carica senza sforzo le foto della tua proprietà sulla nostra piattaforma. Il nostro sistema intelligente prepara le tue immagini per la creazione di video AI.
2
Step 2
Seleziona un Modello
Scegli da una libreria diversificata di modelli video professionali progettati specificamente per il settore immobiliare. Trova lo stile perfetto per mostrare efficacemente la tua proprietà.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Personalizza il tuo video con generazione vocale coinvolgente, aggiungi testo sullo schermo e incorpora il tuo branding per una presentazione davvero unica.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Con un clic, il nostro motore di creazione video AI assembla il tuo video immobiliare. Esporta i tuoi video di qualità professionale in vari rapporti d'aspetto, pronti per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Testimonianze e Successi dei Clienti

Costruisci fiducia e credibilità creando video AI coinvolgenti che evidenziano testimonianze dei clienti e transazioni immobiliari di successo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video immobiliari professionali?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che ti consente di creare video immobiliari di qualità professionale senza sforzo. Utilizzando una gamma di modelli video e capacità AI, puoi trasformare foto e descrizioni di proprietà in contenuti visivi coinvolgenti per le tue esigenze di video marketing.

HeyGen offre un software AI da foto a video per il settore immobiliare?

Sì, HeyGen eccelle come software AI da foto a video, permettendoti di caricare senza problemi le foto delle tue proprietà. Le sue robuste funzionalità di creazione video AI ti consentono di animare le immagini e aggiungere elementi dinamici, trasformando le foto statiche delle proprietà in tour video coinvolgenti.

Cosa rende HeyGen un generatore di video immobiliari leader?

HeyGen si distingue come un potente generatore di video immobiliari combinando avatar AI con capacità di testo-a-video e generazione vocale realistica. Queste funzionalità di editing all'avanguardia ti permettono di produrre video personalizzati e di grande impatto senza competenze complesse di produzione video.

Posso ottimizzare i video di HeyGen per il marketing sui social media?

Assolutamente! HeyGen ti consente di ottimizzare facilmente i tuoi video immobiliari per varie piattaforme di social media con ridimensionamento del rapporto d'aspetto e controlli di branding come l'aggiunta del tuo logo. Puoi creare video pronti per la condivisione, aiutando il tuo video marketing a raggiungere un pubblico più ampio.

