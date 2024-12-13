Generatore di Video Tour Immobiliari: Aumenta le Visite alle Proprietà

I professionisti del settore immobiliare possono trasformare le foto esistenti in video di qualità professionale per tour video coinvolgenti con il potente testo-a-video da script di HeyGen.

Crea un reel di 45 secondi per i social media pensato per chi acquista casa per la prima volta, mostrando una proprietà con uno stile visivo luminoso e invitante e tagli dinamici. Utilizza musica vivace e una voce fuori campo chiara generata con la generazione di voiceover di HeyGen per evidenziare le caratteristiche principali, rendendo il video tour davvero coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di 60 secondi per investitori in proprietà di lusso, caratterizzato da uno stile visivo cinematografico ed elegante con riprese panoramiche lente che enfatizzano i dettagli architettonici e le finiture di pregio. Questo video di qualità professionale dovrebbe incorporare musica strumentale ambientale e sfruttare i Template e le scene di HeyGen per una presentazione sofisticata.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di marketing conciso di 30 secondi per professionisti del settore immobiliare, progettato per essere veloce, moderno ed energico, con punti di vendita chiave e sovrapposizioni di testo prominenti. Questo contenuto dovrebbe fare affidamento su musica trendy e vivace e utilizzare la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per un messaggio chiaro, costruendo efficacemente un Branding Personalizzato.
Prompt di Esempio 3
Genera un video tour immobiliare immersivo di 90 secondi, rivolto a potenziali affittuari o acquirenti in cerca di una visione completa dello stile di vita. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente e includere punti salienti del quartiere, mentre l'audio presenta musica strumentale rilassante e un avatar AI amichevole di HeyGen che guida l'intera esperienza del video tour.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video Tour Immobiliari

Trasforma senza sforzo le tue foto di proprietà in tour video coinvolgenti e di qualità professionale per annunci immobiliari con la Creazione Video Potenziata dall'AI.

1
Step 1
Carica i Tuoi Media Immobiliari
Inizia caricando le tue foto e video di proprietà esistenti sulla nostra piattaforma. Il nostro software AI foto-a-video per il settore immobiliare può integrare perfettamente i tuoi contenuti visivi.
2
Step 2
Crea il Tuo Script Coinvolgente
Utilizza il nostro generatore di video AI per annunci immobiliari scrivendo il tuo script o sfruttando l'AI per generare testo descrittivo per ogni scena, assicurando tour video coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Branding Personalizzato
Migliora i tuoi video immobiliari con i nostri potenti controlli di branding per includere il tuo logo, colori personalizzati ed elementi unici per una presentazione professionale.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione Multi-Piattaforma
Esporta i tuoi video di qualità professionale in vari rapporti d'aspetto, pronti per una distribuzione multi-piattaforma senza soluzione di continuità su reel di social media e altri canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo Immobiliare

.

Evidenzia vendite immobiliari di successo e testimonianze di clienti con video AI coinvolgenti, migliorando la credibilità e attirando nuovi affari.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i professionisti del settore immobiliare a creare tour video coinvolgenti?

HeyGen consente ai professionisti del settore immobiliare di generare video di qualità professionale e tour video coinvolgenti con facilità. Sfruttando la Creazione Video Potenziata dall'AI, HeyGen trasforma gli annunci immobiliari in video di marketing dinamici, risparmiando tempo e risorse.

HeyGen può assistere con il branding personalizzato per i miei video immobiliari?

Assolutamente! HeyGen consente un ampio Branding Personalizzato all'interno dei tuoi video immobiliari, inclusa l'aggiunta del tuo logo e l'adattamento dei colori del marchio. Questo assicura che ogni output del generatore di video tour immobiliari mantenga la tua identità professionale unica su tutte le piattaforme.

È possibile utilizzare le mie foto esistenti per la generazione di video AI nel settore immobiliare con HeyGen?

Sì, il software AI foto-a-video di HeyGen per il settore immobiliare ti consente di utilizzare foto esistenti per generare tour video coinvolgenti. Questa capacità facilita la produzione rapida di video, trasformando immagini statiche in presentazioni dinamiche senza editing estensivo.

Che tipo di video di marketing posso creare per i social media usando HeyGen?

HeyGen è un generatore di video AI ideale per annunci immobiliari, perfetto per creare reel coinvolgenti per i social media. Con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione rapida, puoi facilmente produrre video di qualità professionale ottimizzati per la Distribuzione Multi-Piattaforma e aumentare l'engagement.

