Creatore di Video per Mostre Immobiliari: Potenzia i Tuoi Annunci

Produci facilmente video di annunci professionali con il nostro creatore di video immobiliari. Personalizza con facilità utilizzando i controlli di branding di HeyGen.

460/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di 45 secondi per agenti immobiliari, mirato all'engagement sui social media. Questo video dovrebbe adottare un'estetica moderna e pulita, integrando il branding dell'agente in modo armonioso attraverso palette di colori e una presenza amichevole sullo schermo. Utilizza i modelli e le scene estensive di HeyGen per assemblare rapidamente un video di marketing immobiliare professionale e visivamente coerente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi per annunci immobiliari, pensato per acquirenti tecnologici che scorrono i feed dei social media su dispositivi mobili. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce con sovrapposizioni di testo coinvolgenti e un avatar AI amichevole che fornisce una visita virtuale. Impiega la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità e mettere in evidenza i dettagli cruciali della proprietà in questi video di annunci immobiliari.
Prompt di Esempio 3
Crea un video immobiliare conciso di 15 secondi per invitare la comunità locale a un open house, rendendolo coinvolgente per i potenziali partecipanti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere entusiasta e invitante, con rapide occhiate alle migliori caratteristiche della casa e musica di sottofondo energica. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per trasformare il tuo testo di invito in un video dinamico, arricchito da selezioni dalla libreria multimediale per visuali accattivanti nei tuoi video immobiliari.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Mostre Immobiliari

Crea facilmente video professionali per mostre immobiliari che catturano l'attenzione dei potenziali acquirenti e mettono in risalto ogni caratteristica unica dei tuoi annunci.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia selezionando un modello professionale progettato per mostrare efficacemente la tua proprietà, sfruttando la nostra vasta libreria di Modelli e scene.
2
Step 2
Carica i Tuoi Media
Carica facilmente le foto e i video clip della tua proprietà, quindi disponili con precisione utilizzando la funzione intuitiva di drag-and-drop.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Branding
Integra i tuoi controlli di branding distintivi (logo, colori) e lo stile preferito per personalizzare i tuoi video immobiliari, garantendo coerenza del brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza le nostre opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per generarlo in vari formati perfetti per i social media e i siti di annunci immobiliari.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo degli agenti immobiliari

.

Crea video di testimonianze coinvolgenti per costruire fiducia e mostrare il successo degli agenti e delle proprietà con narrazioni avvincenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare gli agenti immobiliari a creare video di annunci immobiliari coinvolgenti?

HeyGen funge da potente creatore di video immobiliari, permettendo agli agenti di produrre facilmente video di annunci immobiliari di alta qualità. Puoi utilizzare modelli personalizzabili, incorporare il tuo branding con loghi e colori, e sfruttare l'AI per generare video di marketing immobiliare coinvolgenti che si distinguono.

Quali opzioni creative offre HeyGen per il branding dei video immobiliari?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di personalizzare i tuoi video immobiliari con il tuo logo unico, colori del brand e stile. Puoi anche utilizzare avatar e voiceover AI per creare video professionali e brandizzati che riflettono l'identità della tua agenzia in tutto il tuo marketing immobiliare.

HeyGen può essere utilizzato per creare vari tipi di video di marketing immobiliare oltre ai tour delle proprietà?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video versatile per agenti immobiliari. Oltre ai video di annunci, puoi facilmente produrre video di profilo dell'agente, video di testimonianze o video esplicativi. Con script pronti all'uso e una vasta libreria multimediale, puoi generare contenuti video diversificati ottimizzati per i social media e altre piattaforme.

Come garantisce HeyGen la qualità professionale nei video di mostre immobiliari?

HeyGen garantisce qualità professionale per i tuoi video di mostre immobiliari attraverso strumenti di editing video intuitivi e modelli di alta qualità. Puoi utilizzare contenuti di stock, aggiungere transizioni ed effetti, e generare sottotitoli AI per creare video lucidi e in alta definizione. Questo rende HeyGen un eccellente creatore di video per mostre immobiliari per agenti che mirano a risultati professionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo