Generatore di Video per Visite Immobiliari per Tour di Proprietà Straordinari

Eleva il tuo marketing video con la creazione di video AI. I nostri avatar AI offrono un modo unico per presentare annunci immobiliari, aumentando il coinvolgimento con acquirenti e venditori di case.

373/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci una promozione dinamica di 30 secondi per i social media per un agente immobiliare, rivolta ad acquirenti e venditori di case in cerca di un professionista affidabile. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e coinvolgente, musica vivace e sfruttare gli avatar AI di HeyGen per trasmettere un messaggio personalizzato sul branding personalizzabile.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi per agenti e broker immobiliari, dimostrando i vantaggi dell'utilizzo di un generatore di video per visite immobiliari per una produzione video rapida. Presenta uno stile visivo pulito e aziendale con una narrazione chiara e integra i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e l'enfasi sui punti chiave.
Prompt di Esempio 3
Progetta un pezzo di marketing video artistico di 20 secondi per una caratteristica unica della proprietà o un punto di interesse del quartiere, rivolto ad acquirenti di nicchia interessati a video cinematografici. Impiega uno stile visivo atmosferico ed elegante con musica di sottofondo sottile e arricchisci la narrazione visiva utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per reperire filmati complementari.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per Visite Immobiliari

Trasforma rapidamente le foto delle proprietà in video immobiliari accattivanti per acquirenti e venditori di case, potenziando la tua promozione sui social media e gli annunci immobiliari.

1
Step 1
Carica le Foto della Tua Proprietà
Inizia caricando foto e video di alta qualità della proprietà. Questo fornisce i visual principali per i tuoi annunci immobiliari, che puoi gestire facilmente con il nostro supporto della libreria multimediale/stock.
2
Step 2
Seleziona un Modello Video
Scegli dalla nostra vasta collezione di modelli video progettati per mostrare efficacemente la tua proprietà. I nostri Template e scene offrono un avvio rapido per creare video immobiliari professionali.
3
Step 3
Crea il Tuo Copione e Voiceover
Inserisci i dettagli della tua proprietà per generare un copione coinvolgente con la nostra funzione Testo-a-video da copione. Le nostre capacità di creazione video AI assicurano che il tuo messaggio sia chiaro e coinvolgente per i potenziali acquirenti.
4
Step 4
Esporta per la Promozione sui Social Media
Rivedi e finalizza il tuo video generato, quindi esportalo nel rapporto d'aspetto ottimale per varie piattaforme. Promuovi facilmente i tuoi annunci immobiliari con video immobiliari di alta qualità su tutti i tuoi canali social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Testimonianze e Recensioni di Agenti

.

Genera testimonianze autentiche dei clienti e storie di successo per costruire fiducia e credibilità per gli agenti immobiliari e i loro servizi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video immobiliari coinvolgenti?

HeyGen agisce come un potente generatore di video immobiliari, utilizzando l'AI per trasformare i copioni in video immobiliari professionali con avatar AI realistici. Questo semplifica l'intero processo di creazione di video AI per annunci immobiliari, rendendo accessibili contenuti di alta qualità.

Quale ruolo svolge HeyGen nel migliorare la promozione sui social media per il settore immobiliare?

HeyGen potenzia la promozione efficace sui social media permettendo agli utenti di creare facilmente contenuti avvincenti con il generatore di video per visite immobiliari per annunci immobiliari. Con branding personalizzabile e rapporti d'aspetto adattabili, i tuoi sforzi di marketing video si distingueranno su tutte le piattaforme.

HeyGen offre una produzione video rapida per gli agenti immobiliari?

Sì, HeyGen è progettato per una produzione video rapida, consentendo ai professionisti del settore immobiliare di generare rapidamente video di annunci immobiliari. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli video e funzionalità di branding personalizzabili per modificare i contenuti video in modo efficiente, risparmiando tempo prezioso.

Come posso produrre tour video professionali per acquirenti e venditori di case utilizzando HeyGen?

HeyGen ti consente di produrre tour video straordinari per acquirenti e venditori di case combinando le tue foto e copioni caricati con avatar AI e voiceover. Questo crea narrazioni coinvolgenti per i tuoi annunci immobiliari, presentando ogni casa con un tocco raffinato e professionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo