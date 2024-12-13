Creatore di Video Immobiliari: Crea Video di Proprietà Straordinari

Sfrutta gli avatar AI per generare senza sforzo video di marketing immobiliare coinvolgenti e tour virtuali, potenziando la tua presenza sui social media e le inserzioni.

Crea un video immobiliare coinvolgente di 60 secondi progettato per potenziali acquirenti, mostrando una nuova inserzione con immagini vivaci e invitanti e una voce narrante professionale e articolata. Questo video dovrebbe sfruttare i 'Modelli e scene' di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione attraente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing immobiliare conciso di 45 secondi per i membri della comunità locale, con un avatar AI che presenta un rapporto di mercato del quartiere con grafica pulita e moderna e un tono autorevole ma amichevole. Utilizza gli 'Avatar AI' di HeyGen per personalizzare la presentazione senza bisogno di talenti in video.
Prompt di Esempio 2
Produci un tour virtuale coinvolgente di 90 secondi per professionisti impegnati o acquirenti fuori città, offrendo una visita senza interruzioni di una casa con riprese interne di alta qualità e una narrazione calma e informativa. Migliora l'esperienza utilizzando la 'Generazione di voce narrante' di HeyGen per garantire una guida audio chiara e coerente durante l'esperienza di 'open house'.
Prompt di Esempio 3
Crea un aggiornamento dinamico di 30 secondi per i social media per clienti passati e osservatori del mercato locale, annunciando una recente proprietà 'Appena Venduta' o una rapida tendenza di mercato. Questo video energico, adatto per un consumo rapido, dovrebbe presentare sovrapposizioni di testo concise e 'Sottotitoli' chiari forniti da HeyGen per massimizzare la portata anche quando visualizzato senza audio.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Report Immobiliari

Crea senza sforzo video immobiliari professionali per mostrare proprietà e report con la nostra piattaforma intuitiva potenziata dall'AI.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra una gamma di modelli video immobiliari professionali progettati per evidenziare le caratteristiche delle proprietà e le intuizioni di mercato.
2
Step 2
Carica le Tue Risorse
Carica facilmente le foto delle proprietà, i clip video e i dati per popolare il modello scelto.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video con il logo, i colori e i caratteri del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Report
Genera il tuo video report immobiliare di alta qualità in vari formati, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Video di Testimonianze Immobiliari

Sviluppa video persuasivi generati dall'AI con testimonianze di clienti per costruire fiducia e mettere in evidenza transazioni immobiliari di successo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video immobiliari professionali?

HeyGen ti consente di creare facilmente video immobiliari di alta qualità utilizzando la sua piattaforma potenziata dall'AI. Sfrutta modelli video intuitivi e strumenti di editing video facili da usare per produrre rapidamente video di proprietà coinvolgenti per i tuoi sforzi di marketing.

Quali tipi di video di marketing immobiliare posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di video di marketing immobiliare, inclusi video di inserzioni accattivanti, tour virtuali, video di profili di agenti e video di proprietà per i social media. Crea video personalizzati che migliorano la tua reputazione online.

Posso personalizzare i miei video immobiliari per adattarli al mio marchio?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e risorse personalizzate nei tuoi video immobiliari. Questo assicura che tutti i tuoi video brandizzati riflettano la tua identità unica per le inserzioni di proprietà.

HeyGen offre funzionalità avanzate per creare video di inserzioni accattivanti?

Sì, HeyGen offre funzionalità avanzate come sottotitoli AI, generazione di voce narrante e risorse di stock per arricchire i tuoi video di inserzioni. Puoi anche utilizzare modelli conformi a MLS e vari formati video multipli per una distribuzione e un impatto ottimali.

