Creatore di Video Promozionali Immobiliari: Mostra le Proprietà Immediatamente

Genera rapidamente video di qualità professionale per annunci e social media con i modelli e le scene intelligenti di HeyGen.

Crea un video promozionale dinamico di 45 secondi per il settore immobiliare, mettendo in mostra una nuova proprietà in vendita, rivolto a potenziali acquirenti interessati a case contemporanee; utilizza immagini luminose e ariose abbinate a musica di sottofondo vivace e professionale, e incorpora la funzionalità "Text-to-video from script" di HeyGen per narrare senza soluzione di continuità le caratteristiche principali e creare video di qualità professionale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Produci un video coinvolgente di 30 secondi per i social media che spiega 'Perché ora è il momento migliore per vendere la tua casa', rivolto ai proprietari di case che stanno considerando di mettere in vendita la loro proprietà; utilizza tagli dinamici e un tono amichevole e persuasivo, consegnato da un avatar AI, sfruttando le funzionalità "AI avatars" e "Voiceover generation" di HeyGen per una consegna d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video modello di testimonianza cliente autentico di 60 secondi che evidenzia una transazione immobiliare di successo, progettato per attrarre potenziali clienti in cerca di un agente immobiliare affidabile; presenta riprese in stile intervista con musica di sottofondo morbida e "Sottotitoli/didascalie" chiari per l'accessibilità, facilmente creati utilizzando i modelli e le scene integrate di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un walkthrough cinematografico di 90 secondi per una visita virtuale di una proprietà di lusso, specificamente rivolto a individui con alto patrimonio netto e cercatori di case di lusso; utilizza transizioni fluide e musica di sottofondo sofisticata per enfatizzare le caratteristiche esclusive, garantendo una presentazione ottimale su varie piattaforme con la capacità di "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali Immobiliari

Crea rapidamente e professionalmente video immobiliari accattivanti. La nostra piattaforma intuitiva ti aiuta a creare annunci di proprietà e contenuti promozionali sorprendenti con facilità, assicurando che le tue proprietà vengano notate.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli tra una gamma di modelli video immobiliari professionali, inclusi opzioni per annunci di proprietà e open house, o inizia con una tela bianca per avviare il tuo progetto utilizzando i nostri modelli e scene.
2
Step 2
Carica i Tuoi Contenuti Visivi
Personalizza il tuo video caricando le tue immagini e clip della proprietà. Accedi a una vasta libreria di contenuti stock per migliorare i tuoi contenuti visivi e assicurarti che il tuo annuncio si distingua utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock.
3
Step 3
Applica Funzionalità Intelligenti
Utilizza le nostre funzionalità di editing intuitive per aggiungere testo, transizioni e musica di sottofondo. Genera voiceover dal suono naturale con la generazione di voiceover per articolare chiaramente il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Progetto
Finalizza il tuo video coinvolgente ed esportalo utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Condividi facilmente i tuoi video immobiliari su piattaforme come YouTube e social media per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Mostra testimonianze di clienti coinvolgenti e storie di successo attraverso video AI coinvolgenti per costruire fiducia e credibilità in modo efficace.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video immobiliari professionali?

HeyGen consente ai professionisti del settore immobiliare di produrre rapidamente video coinvolgenti per annunci di proprietà e promozioni utilizzando una vasta gamma di modelli video immobiliari personalizzabili. La nostra interfaccia intuitiva drag & drop garantisce video di qualità professionale senza necessità di competenze di editing estese.

Quali capacità AI offre HeyGen per il marketing video immobiliare?

HeyGen sfrutta una piattaforma video alimentata da AI per trasformare i tuoi script in video promozionali immobiliari dinamici con avatar AI e voiceover realistici. Questo consente una produzione efficiente di contenuti di alta qualità.

HeyGen può aiutare gli agenti a creare video immobiliari accattivanti per social media e YouTube?

Assolutamente, HeyGen ti permette di generare video su misura per varie piattaforme, inclusi social media e YouTube, con ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto. Puoi anche applicare controlli di branding per mantenere un aspetto coerente in tutti i tuoi contenuti immobiliari.

HeyGen fornisce strumenti per arricchire video di testimonianze clienti e open house?

Sì, HeyGen include una ricca libreria di contenuti stock, opzioni di musica di sottofondo e funzionalità di editing robuste per migliorare i tuoi modelli di open house e testimonianze clienti. Puoi anche aggiungere sottotitoli per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento.

