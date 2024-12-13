Creatore di Video di Marketing Immobiliare: Potenzia le Tue Inserzioni

Eleva le tue inserzioni immobiliari e i tour virtuali delle case. Usa i nostri modelli e scene professionali per creare video di marketing immobiliare straordinari che convertono gli acquirenti.

Crea un video dinamico di 60 secondi per un tour virtuale di una casa, specificamente per potenziali acquirenti, mostrando una proprietà appena messa in vendita con immagini luminose e invitanti e musica di sottofondo vivace e sofisticata. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per evidenziare le caratteristiche principali, dando vita ai "modelli appena elencati".

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video introduttivo convincente di 30 secondi per agenti immobiliari rivolto a clienti potenziali in cerca di un professionista fidato, con immagini pulite e professionali e un tono sicuro. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare il marchio dell'agente in modo coerente, integrando il loro Kit del Marchio unico per un riconoscimento immediato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video testimoniale autentico di 45 secondi progettato per rassicurare i clienti potenziali scettici, catturando interviste genuine e commoventi con clienti, accompagnate da musica di sottofondo soft. Impiega la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire la massima accessibilità e sottolineare i "video di qualità professionale" forniti dall'agente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo informativo di 60 secondi su misura per i compratori di casa alla prima esperienza, scomponendo una tendenza di mercato complessa con animazioni coinvolgenti e una narrazione chiara. Sfrutta i modelli e le scene attraenti di HeyGen per semplificare le informazioni, trasformando concetti astratti in "video esplicativi" facilmente digeribili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing Immobiliare

Crea video immobiliari straordinari, da presentazioni di inserzioni accattivanti a tour virtuali immersivi, utilizzando modelli attraenti e potenti strumenti di editing. Eleva il tuo marketing immobiliare senza sforzo.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli video attraenti progettati specificamente per il settore immobiliare, permettendoti di avviare rapidamente il tuo progetto. La nostra piattaforma offre diversi 'Modelli e scene' su misura per varie esigenze di marketing immobiliare.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media
Personalizza il tuo video caricando facilmente le tue foto e clip video uniche della proprietà, o sfrutta il nostro ampio 'Supporto libreria media/stock'. Questo dà vita ai tuoi video di inserzioni con il tuo contenuto specifico.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Migliora la professionalità del tuo video utilizzando i 'Controlli di branding (logo, colori)' per garantire un'identità visiva coerente. Integra il tuo Kit del Marchio per allinearti con l'immagine professionale della tua agenzia in tutte le tue creazioni.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza il 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per ottimizzarlo per varie piattaforme. Scarica facilmente i tuoi video di qualità professionale per condividerli sui social media e altri canali, raggiungendo un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

.

Sviluppa video testimonianze convincenti per costruire fiducia e mettere in evidenza esperienze di successo dei clienti con i tuoi servizi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di marketing immobiliare?

La piattaforma video alimentata da AI di HeyGen consente agli agenti immobiliari di creare facilmente video di qualità professionale. Utilizza modelli attraenti e funzionalità intuitive di drag-and-drop per produrre rapidamente video di inserzioni coinvolgenti, tour virtuali delle case o video testimonianze.

Posso personalizzare i miei video immobiliari per adattarli al mio marchio?

Assolutamente! HeyGen consente la piena personalizzazione dei tuoi video immobiliari, garantendo che si allineino perfettamente con il tuo marchio. Incorpora il tuo Kit del Marchio, aggiungi media personalizzati e utilizza animazioni professionali per creare video di inserzioni immobiliari unici e di impatto.

Quali tipi di video immobiliari posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, gli agenti immobiliari possono generare una vasta gamma di video di qualità professionale, inclusi video di inserzioni dinamiche, tour virtuali delle case, video testimonianze coinvolgenti e video esplicativi informativi. Questi sono perfetti per piattaforme social come YouTube e Instagram per migliorare i tuoi sforzi di marketing.

Come aiuta HeyGen gli agenti immobiliari a produrre video di qualità professionale in modo efficiente?

HeyGen è una piattaforma video alimentata da AI progettata per aumentare l'efficienza, consentendo agli agenti immobiliari di trasformare rapidamente i copioni in video di qualità professionale con avatar AI e generazione di voice-over. Il nostro editor video online basato su cloud supporta sottotitoli, musica di sottofondo e facile esportazione di video HD per tutte le tue esigenze di marketing.

