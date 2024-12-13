Creatore di Video per Annunci Immobiliari: Aumenta le Vendite di Proprietà

Crea video immobiliari accattivanti rapidamente e senza sforzo utilizzando la nostra vasta selezione di modelli e scene.

Crea un video di 45 secondi per un annuncio immobiliare di lusso rivolto a individui con un alto patrimonio netto, mostrando una proprietà premium con immagini cinematografiche, transizioni fluide e una colonna sonora orchestrale elegante. Utilizza la libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare i visual e la generazione di voiceover per una narrazione sofisticata che guidi gli spettatori attraverso le caratteristiche esclusive della casa, rendendolo un video accattivante.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tour video caldo e invitante di 60 secondi per una casa familiare, rivolto a chi acquista casa per la prima volta, caratterizzato da una luminosità naturale, scatti spontanei incentrati sulla famiglia e musica acustica confortante. Impiega i modelli e le scene di HeyGen per stabilire un'atmosfera accogliente e sfrutta il testo-a-video da script per evidenziare le principali comodità a misura di famiglia, creando efficacemente video di annunci immobiliari coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video dinamico di 30 secondi per i social media che evidenzi i punti di forza di un appartamento urbano, perfetto per giovani professionisti e investitori. Questo clip veloce dovrebbe utilizzare colori vivaci, tagli rapidi e una colonna sonora contemporanea e vivace, ottimizzato con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per varie piattaforme e sottotitoli/didascalie per garantire accessibilità e impatto immediato, sfruttando modelli di video immobiliari efficaci.
Prompt di Esempio 3
Produci un video lifestyle coinvolgente di 90 secondi per una proprietà unica, come una tenuta storica o un ranch, rivolto a compratori di nicchia in cerca di esperienze di vita distintive. Presenta una narrazione guidata da un avatar AI che accompagna gli spettatori attraverso un'esperienza 'un giorno nella vita', completata da suoni ambientali e un voiceover narrativo generato utilizzando gli avatar AI e le capacità di generazione di voiceover di HeyGen, dimostrando il tocco di un professionista del montaggio video immobiliare.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Annunci Immobiliari

Crea video di annunci immobiliari coinvolgenti rapidamente e professionalmente per catturare l'attenzione e migliorare il tuo marketing immobiliare.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo dalla nostra vasta libreria di "modelli di video immobiliari" per strutturare rapidamente il tuo tour della proprietà.
2
Step 2
Carica i Tuoi Media
Carica facilmente "clip" delle foto e dei video della tua proprietà, o sfrutta la nostra libreria multimediale integrata per aggiungere visual accattivanti.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Voiceover
Aggiungi una narrazione coinvolgente con la nostra avanzata capacità di "generazione di voiceover" per evidenziare efficacemente i dettagli della proprietà.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta i tuoi "video immobiliari" finali in vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutti i tuoi canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira gli Acquirenti con Video Immobiliari di Lifestyle

Sviluppa video emotivamente coinvolgenti che mostrano lo stile di vita unico e i benefici di una proprietà per connetterti con potenziali acquirenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video immobiliari sorprendenti?

HeyGen ti consente di produrre video immobiliari accattivanti con facilità, utilizzando una vasta libreria di modelli personalizzabili specificamente progettati per la presentazione di proprietà. Trasforma senza sforzo i tuoi annunci in tour video coinvolgenti che catturano l'attenzione.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un editor video immobiliare ideale?

La piattaforma video alimentata da AI di HeyGen offre un'esperienza senza soluzione di continuità come editor video immobiliare, consentendo il montaggio video automatico e un'interfaccia drag-and-drop facile da usare. Questo semplifica la creazione di video professionali per annunci immobiliari, migliorando i tuoi sforzi di marketing.

Posso personalizzare i miei tour video immobiliari con elementi unici?

Assolutamente, HeyGen ti permette di personalizzare completamente i tuoi tour video immobiliari incorporando voiceover professionali, selezionando da un'ampia gamma di immagini e video stock, e aggiungendo animazioni personalizzate per evidenziare le caratteristiche chiave della proprietà. Questo assicura che ogni video rifletta veramente il tuo marchio.

Come ottimizza HeyGen i video immobiliari per i social media?

HeyGen semplifica la creazione di video di case in vendita e video di open house ottimizzati per i social media, aiutandoti ad aumentare il coinvolgimento. La nostra piattaforma assicura che i tuoi video di annunci immobiliari siano formattati perfettamente per varie piattaforme, raggiungendo efficacemente un pubblico più ampio.

