Generatore di Video per Annunci Immobiliari: Crea Tour di Proprietà Straordinari

Trasforma le tue foto in tour video di qualità professionale con il semplice Text-to-video from script, aumentando il coinvolgimento degli acquirenti.

Crea un affascinante video tour cinematografico di 60 secondi per un annuncio di proprietà di lusso, rivolto a potenziali acquirenti in cerca di case premium. Il video dovrebbe presentare movimenti di camera fluidi, musica di sottofondo elegante e una voce narrante professionale AI, utilizzando i "Templates & scenes" di HeyGen per costruire rapidamente un video immobiliare raffinato che metta in risalto le caratteristiche e i servizi principali con uno stile visivo sofisticato.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video coinvolgente di 30 secondi per i social media invitando la comunità locale a un open house, rendendolo un video personalizzabile per adattarsi a un branding specifico. Questo prompt vivace e amichevole dovrebbe presentare un avatar AI che consegna l'invito con musica energica, sfruttando gli "AI avatars" di HeyGen per aggiungere un tocco personale e animazioni dinamiche che catturano l'attenzione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video caldo e professionale di 45 secondi che mostri l'esperienza e la personalità di un agente immobiliare, rivolto a potenziali clienti in cerca di un professionista affidabile. Questo video dovrebbe incorporare elementi di branding personalizzati e raggiungere video di qualità professionale attraverso immagini chiare e un tono sicuro, utilizzando la "Voiceover generation" di HeyGen per narrare efficacemente i punti di forza e le testimonianze dei clienti.
Prompt di Esempio 3
Compila un video di 20 secondi veloce e dinamico che evidenzi le caratteristiche di una proprietà a partire da foto esistenti, pensato per navigatori online impegnati che necessitano di informazioni rapide. Questo video conciso e diretto dovrebbe presentare musica di sottofondo vivace e testi in evidenza sullo schermo delle caratteristiche principali, sfruttando la capacità "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare senza sforzo i dettagli della proprietà in un riassunto visivo accattivante utilizzando i modelli video disponibili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Annunci Immobiliari

Trasforma senza sforzo le tue foto e dettagli delle proprietà in tour video coinvolgenti che catturano l'attenzione e impressionano i potenziali acquirenti.

1
Step 1
Carica i Tuoi Media
Inizia caricando le foto della tua proprietà per video, creando una base visiva dinamica per il tuo annuncio immobiliare.
2
Step 2
Seleziona un Modello Video
Scegli tra una gamma di modelli video professionali progettati specificamente per il settore immobiliare per stabilire l'aspetto e la sensazione perfetti per il tuo tour della proprietà.
3
Step 3
Genera Voci Narranti AI
Migliora i tuoi video immobiliari con una narrazione professionale generando voci narranti AI dal tuo script o convertendo il testo in parlato.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Scarica i tuoi video di qualità professionale in vari formati ottimizzati, pronti a catturare l'attenzione dei potenziali acquirenti su tutti i canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Presentazioni Immersive di Proprietà

.

Crea senza sforzo tour video coinvolgenti potenziati dall'AI che mettono in risalto le caratteristiche delle proprietà e attraggono potenziali acquirenti con visual dinamici.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video professionali per annunci immobiliari?

HeyGen è una piattaforma video AI intuitiva per il settore immobiliare che funge da potente creatore di video immobiliari, permettendoti di generare video straordinari delle proprietà con funzionalità di editing facili da usare. Puoi trasformare le tue foto in video senza sforzo.

HeyGen offre controllo creativo per il branding e video immobiliari unici?

Assolutamente. HeyGen fornisce video ampiamente personalizzabili con opzioni di branding personalizzato, inclusi loghi e colori, garantendo che i tuoi video immobiliari mantengano un aspetto professionale e coerente. Puoi anche utilizzare vari modelli video e animazioni per creare video coinvolgenti e cinematografici.

Quali caratteristiche AI utilizza HeyGen per i tour video delle proprietà?

HeyGen sfrutta avanzate voci narranti AI e creazione video potenziata dall'AI per trasformare script in tour video dinamici, migliorando i tuoi annunci immobiliari. Questo consente di ottenere video di qualità professionale senza la necessità di riprese.

Posso trasformare foto esistenti e dettagli degli annunci in video immobiliari coinvolgenti?

Sì, con il generatore di video per annunci immobiliari di HeyGen, puoi facilmente caricare foto e integrare dettagli degli annunci per creare video immobiliari accattivanti. La piattaforma supporta vari rapporti d'aspetto ed esportazioni per la condivisione sui social media.

