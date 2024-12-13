Creatore di Video Esplicativi Immobiliari: Vendi Case Più Velocemente

Crea video esplicativi immobiliari coinvolgenti che catturano i potenziali clienti. La nostra piattaforma potenziata dall'AI trasforma il testo in video senza sforzo, potenziando i tuoi annunci.

Per i nuovi acquirenti di case, immagina un video esplicativo immobiliare di 45 secondi che chiarisca le complessità dei conti di deposito a garanzia. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e chiaro, arricchito da grafiche in movimento coinvolgenti, e beneficiare degli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo autorevole.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video di annuncio di 30 secondi per potenziali acquirenti di case, mettendo in risalto i servizi chiave e il carattere unico di una nuova proprietà. L'estetica dovrebbe essere moderna ed energica, completata da una colonna sonora professionale e sovrapposizioni di testo dinamiche, facilmente assemblate utilizzando i vari Template e scene di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video testimoniale di 60 secondi progettato per futuri clienti immobiliari, con un venditore genuinamente soddisfatto che condivide la sua esperienza di successo. L'audio deve trasmettere sincerità e fiducia, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per una narrazione raffinata che completi i visual autentici.
Prompt di Esempio 3
Gli agenti immobiliari che cercano di rafforzare il loro branding sui social media possono creare un video esplicativo animato di 15 secondi di grande impatto. Utilizzando uno stile visivo vivace con tagli rapidi e musica di sottofondo contemporanea, gli utenti possono sfruttare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare visual accattivanti e mantenere la coerenza del marchio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Esplicativi Immobiliari

Crea video esplicativi immobiliari coinvolgenti con facilità. Trasforma gli annunci immobiliari in presentazioni dinamiche e professionali per catturare il tuo pubblico e mostrare ogni dettaglio.

1
Step 1
Seleziona un Template
Scegli da una vasta collezione di template video pronti all'uso progettati per il settore immobiliare. Avvia il tuo progetto con una scena strutturata professionalmente che si allinea con la presentazione della tua proprietà.
2
Step 2
Carica i Tuoi Media
Aggiungi facilmente le foto e i video della tua proprietà. Il nostro ampio supporto per la libreria multimediale/stock ti consente anche di integrare risorse stock di alta qualità per arricchire il tuo video esplicativo.
3
Step 3
Genera Voiceover e Personalizza
Utilizza la nostra funzione di generazione di voiceover per aggiungere una narrazione professionale al tuo video. Personalizza gli script, seleziona le voci AI e brandizza il tuo video con il tuo logo e i tuoi colori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video esplicativo regolando i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Usa il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per scaricare il tuo video in vari formati, pronto per essere condiviso sui social media o sul tuo sito web.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Efficacemente le Testimonianze dei Clienti

.

Sviluppa potenti video testimonial che costruiscono fiducia e dimostrano la soddisfazione dei clienti con i tuoi servizi.

background image

Domande Frequenti

Come posso creare un video esplicativo immobiliare coinvolgente con HeyGen?

Sfrutta la piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen per produrre rapidamente video esplicativi immobiliari professionali. Utilizza i nostri ampi template video e avatar AI per mostrare le proprietà e trasmettere messaggi chiave in modo efficace per video di annunci o tour virtuali.

Cosa rende HeyGen un editor video online efficiente per i professionisti immobiliari?

HeyGen semplifica la produzione video con i suoi strumenti intuitivi di drag-and-drop e la funzionalità di testo in video da script. Il nostro editing basato su cloud garantisce un flusso di lavoro senza interruzioni, permettendoti di creare video esplicativi animati e contenuti per i social media senza sforzo.

HeyGen può aiutare a brandizzare i miei video immobiliari per un messaggio coerente?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e i font personalizzati in ogni video immobiliare. Questo garantisce coerenza tra i tuoi video testimonial e tutti gli altri contenuti di marketing.

HeyGen offre voiceover professionali e risorse stock per contenuti immobiliari?

Sì, HeyGen dispone di una generazione avanzata di voiceover per aggiungere un tocco professionale ai tuoi video immobiliari, insieme a una ricca libreria multimediale e risorse stock. Questo ti consente di creare video di annunci di alta qualità o tour virtuali senza bisogno di risorse esterne.

