Padroneggia la Formazione con il Nostro Creatore di Video di Rinforzo della Prontezza

Crea rapidamente video e-learning coinvolgenti e contenuti di formazione aziendale con avatar AI per migliorare la prontezza dei dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i dipendenti attuali che devono comprendere un aggiornamento cruciale di un processo o una nuova funzionalità software, crea un video e-learning conciso di 60 secondi. Utilizza la potente funzione di testo-a-video di HeyGen per fornire contenuti informativi e facili da seguire, arricchiti con testo sullo schermo e grafica moderna.
Prompt di Esempio 2
Produci un video animato vivace di 30 secondi per potenziali clienti, mostrando i vantaggi di un nuovo servizio. Sfrutta i diversi modelli e scene di HeyGen per creare una narrazione visiva dinamica che catturi l'attenzione, completata da una voce narrante energica, per suscitare interesse nelle tue offerte e semplificare i tuoi sforzi di produzione video.
Prompt di Esempio 3
Come trasmetteresti un promemoria di sicurezza vitale o un breve aggiornamento di progetto ai membri del team interno? Considera di generare un rapido video di rinforzo della prontezza di 20 secondi. Utilizza la generazione di voce realistica di HeyGen per trasmettere un messaggio chiaro e autorevole in un formato video con testa parlante, garantendo comprensione e conformità immediate.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Rinforzo della Prontezza

Trasforma i tuoi contenuti di formazione in video di rinforzo della prontezza dinamici con strumenti potenziati dall'AI. Aumenta il coinvolgimento e assicurati che il tuo team sia sempre preparato.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Inizia inserendo i tuoi contenuti di formazione o copione. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia di testo-a-video da copione per convertire il tuo testo in una narrazione visiva, ponendo le basi per il tuo efficace video di rinforzo della prontezza.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da presentatore sullo schermo. Un video con testa parlante personalizzato migliora la connessione e rende i tuoi contenuti e-learning più coinvolgenti per i discenti.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Immagini
Dai vita al tuo copione con voci naturali utilizzando la nostra generazione di voce narrante. Arricchisci ulteriormente il tuo video aggiungendo immagini pertinenti, video o musica di sottofondo dalla nostra libreria multimediale o dai tuoi caricamenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione aziendale applicando il branding, quindi utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per qualsiasi piattaforma. Distribuisci il tuo video di rinforzo coinvolgente al tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Educativi Complessi

Utilizza i video AI per chiarire argomenti complessi come quelli medici, rendendo la formazione e l'educazione specializzata più accessibili ed efficaci.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo per i video di formazione?

HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti trasformando i copioni in video animati dinamici con avatar AI realistici. Questo semplifica la produzione video, permettendoti di concentrarti sul contenuto istruttivo mentre HeyGen si occupa della narrazione visiva.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per contenuti e-learning?

HeyGen eccelle come generatore di video AI per l'e-learning combinando avanzate tecnologie di sintesi vocale con avatar AI personalizzabili e modelli predefiniti. Questo consente la rapida creazione di video e-learning professionali completi di sottotitoli automatici, rendendo i contenuti accessibili e coinvolgenti.

HeyGen può aiutare a creare video con testa parlante coinvolgenti per la formazione aziendale?

Assolutamente, HeyGen è specificamente progettato per generare video con testa parlante di alta qualità per la formazione aziendale utilizzando la sua vasta gamma di avatar AI. Puoi personalizzare le voci narranti e applicare controlli di branding, garantendo che il tuo creatore di video di formazione produca contenuti coerenti e professionali.

Come semplifica HeyGen la produzione video per l'onboarding dei nuovi dipendenti?

HeyGen semplifica la produzione video per l'onboarding offrendo strumenti intuitivi come un registratore dello schermo e una robusta funzione di testo-a-video, permettendoti di creare rapidamente video esplicativi. Questo consente la creazione efficiente di video di rinforzo della prontezza, assicurando che i nuovi assunti siano introdotti efficacemente alla cultura e ai processi aziendali.

