Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video promozionale dinamico di 45 secondi per piccoli imprenditori e team di marketing, evidenziando il lancio di un nuovo prodotto. Il video dovrebbe presentare tagli veloci, colori vivaci e musica di sottofondo energica, creando un'atmosfera coinvolgente e moderna. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente il tuo messaggio di marketing in immagini accattivanti, rendendolo un editor video online efficace.
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto a educatori, formatori e creatori di contenuti, illustrando un processo tecnico complesso passo dopo passo. L'approccio visivo dovrebbe essere chiaro e professionale, con registrazioni dello schermo e grafica semplice, supportato da una voce fuori campo amichevole e articolata simile a quella umana. Assicurati l'accessibilità utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per tutti i contenuti parlati, rendendo il tutorial del software di editing video completo e facile da seguire.
Crea un video di 30 secondi visivamente ricco e sperimentale per artisti digitali, animatori e produttori video freelance, esplorando una nuova tecnica di strumenti di motion graphics. Impiega visuali astratte, transizioni fluide e un design sonoro d'impatto per trasmettere un senso di innovazione e creatività. Integra senza soluzione di continuità una potente voce AI drammatica utilizzando la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen, aggiungendo un ulteriore livello di profondità e professionalità al tuo breve clip virale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione della formazione con l'AI.
Migliora i programmi di formazione e aumenta la ritenzione delle conoscenze nella tua forza lavoro con contenuti video potenziati dall'AI.
Crea più corsi e raggiungi più studenti in tutto il mondo.
Produci più corsi educativi ed espandi la tua portata a un pubblico globale con la creazione efficiente di video AI.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?
HeyGen è un avanzato creatore di video AI che semplifica la creazione di contenuti. Permette agli utenti di generare video professionali da script testuali, sfruttando avatar AI realistici e voice over AI di alta qualità.
Quali strumenti avanzati di editing video offre HeyGen per la personalizzazione?
HeyGen fornisce strumenti di editing video completi, permettendo agli utenti di aggiungere facilmente sottotitoli e didascalie, applicare sovrapposizioni e persino rimuovere sfondi video. È possibile anche personalizzare i video con modelli specifici del brand e regolare i rapporti d'aspetto per vari contenuti sui social media.
HeyGen può aiutare a creare contenuti coinvolgenti per le piattaforme social?
Assolutamente! HeyGen è ideale per generare contenuti social media diversificati, inclusi brevi clip virali, video di YouTube e Shorts, annunci di marketing e video esplicativi. Il suo design intuitivo e i modelli lo rendono un potente generatore di video promozionali.
HeyGen è un creatore di video online accessibile per la collaborazione in team?
Sì, HeyGen funziona come un creatore di video completamente online, rendendolo accessibile da qualsiasi luogo con archiviazione cloud. Supporta anche funzionalità di collaborazione, facilitando la gestione del team e la condivisione dei progetti.