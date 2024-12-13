Produce un tour tecnico di 1 minuto che dimostri quanto sia facile per gli utenti utilizzare HeyGen come creatore di video online. Questo video, destinato agli appassionati di tecnologia e ai recensori di software, dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e informativo, incorporando registrazioni dello schermo e una voce fuori campo chiara e precisa generata attraverso la funzione di sintesi vocale di HeyGen, evidenziando flussi di lavoro di editing video efficienti.

Generare video