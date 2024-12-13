Crea un video educativo convincente di 60 secondi per insegnanti e formatori aziendali, progettato per trasformare argomenti complessi in lezioni coinvolgenti con video interattivi di quiz. Questo video deve presentare immagini pulite e professionali e una colonna sonora stimolante, utilizzando gli avatar IA di HeyGen per presentare domande e aggiungere facilmente sottotitoli per l'accessibilità.

Generare video