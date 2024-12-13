Generatore Rapido di Video di Formazione: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Trasforma i testi in video di formazione dinamici e coinvolgenti istantaneamente con avanzate capacità di conversione da testo a video.

Crea un video esplicativo di prodotto di 60 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come generare rapidamente contenuti di marketing coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e nitido, con grafica animata e testo su schermo sincronizzato con una voce narrante professionale. Utilizza la potente funzione di HeyGen di conversione da testo a video per trasformare rapidamente le tue idee in un video raffinato, garantendo un'esperienza utente senza interruzioni.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding di 90 secondi per i nuovi assunti nei team di L&D, progettato per introdurre la cultura aziendale e i processi chiave. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e accogliente, con un avatar AI che presenta le informazioni in tono conversazionale su scene di sfondo personalizzate. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e i vari modelli e scene per personalizzare l'esperienza e rendere le informazioni complesse facilmente comprensibili per un pubblico nuovo.
Prompt di Esempio 2
Crea un video vivace di 45 secondi per i social media rivolto ai creatori di contenuti, offrendo consigli rapidi su come migliorare il coinvolgimento nei video. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce, colorato ed energico, incorporando transizioni dinamiche e musica di sottofondo vivace, completato da sottotitoli chiari. Usa l'ampia libreria multimediale di HeyGen per trovare immagini accattivanti che risuonino con il tuo pubblico di riferimento e aggiungi facilmente sottotitoli per una maggiore accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Immagina una guida concisa di 75 secondi per persone esperte di tecnologia che apprendono nuove funzionalità software, dimostrando una funzione specifica passo dopo passo. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita, istruttiva e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo intervallate da sovrapposizioni di testo e una voce narrante calma e autorevole. Utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per una visione ottimale su vari dispositivi e adatta dai modelli e scene esistenti per semplificare la creazione di questo contenuto generativo AI di impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore Rapido di Video di Formazione

Genera video di formazione coinvolgenti e potenziati dall'AI in modo efficiente. Trasforma il testo in contenuti video professionali con avatar AI personalizzabili e voci narranti in pochi minuti.

1
Step 1
Digita il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo contenuto di formazione direttamente nell'editor. La nostra piattaforma converte istantaneamente il tuo script in un video, pronto per ulteriori personalizzazioni utilizzando la nostra funzione di conversione da testo a video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Migliora il tuo video scegliendo da una vasta libreria di avatar AI e modelli professionali. Questi elementi visivi ti aiutano a trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Personalizza Voce e Contenuti Visivi
Aggiungi una voce narrante AI in più lingue e incorpora elementi di branding. Affina i contenuti visivi, la musica di sottofondo e aggiungi sottotitoli per una comunicazione chiara.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Una volta soddisfatto, genera il tuo video di formazione di alta qualità. Scaricalo facilmente come file MP4 o utilizza opzioni di condivisione intelligenti per semplificare i flussi di lavoro di produzione video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Clip Istruttive Veloci

.

Genera istantaneamente video e clip istruttivi brevi e coinvolgenti, perfetti per il trasferimento rapido delle conoscenze e le piattaforme social.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video a partire dal testo?

La piattaforma intuitiva di HeyGen ti permette di trasformare rapidamente i suggerimenti di testo in contenuti video generati dall'AI coinvolgenti. Puoi facilmente digitare il tuo script e il nostro avanzato AI si occupa della produzione visiva, inclusi avatar AI e audio sincronizzato.

Posso personalizzare gli avatar AI e i contenuti visivi nei miei video HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi avatar AI e contenuti visivi. Puoi scegliere tra vari avatar digitali, applicare filtri e integrare i tuoi media per creare un video generato dall'AI veramente unico che si allinea con il tuo brand.

Che tipi di video posso creare rapidamente con l'AI di HeyGen?

HeyGen consente agli utenti di produrre rapidamente una vasta gamma di video, dai video di formazione dinamici e guide pratiche ai video coinvolgenti per i social media. La nostra ampia libreria di modelli e strumenti AI generativi semplifica i flussi di lavoro di produzione video.

HeyGen supporta più lingue per i contenuti video?

Sì, HeyGen offre un robusto supporto multilingue, permettendoti di creare video con diverse voci AI. Questa capacità assicura che i tuoi contenuti video, sia per la formazione che per altri scopi, possano raggiungere efficacemente un pubblico globale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo