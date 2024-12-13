Generatore di Video AI: Crea Video Esplicativi Velocemente

Genera facilmente video parlanti e video esplicativi accattivanti, sfruttando la nostra funzione di testo in video da script per contenuti dinamici.

415/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Come possono gli educatori semplificare argomenti complessi per i loro studenti? Crea un video esplicativo conciso di 45 secondi, rivolto a educatori e creatori di contenuti e-learning, con un avatar AI che fornisce spiegazioni chiare e moderne con un sottofondo musicale vivace, rendendo l'apprendimento più interattivo e accessibile.
Prompt di Esempio 2
Hai difficoltà a mantenere il tuo feed sui social media fresco e coinvolgente? Produci un video dinamico di 30 secondi per manager dei social media e influencer, utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen, con uno stile visivo vibrante e una colonna sonora energica, assicurando che il tuo brand si distingua con contenuti alla moda e accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 90 secondi di alta qualità che dimostri una nuova funzionalità software, rivolto a creatori di contenuti e sviluppatori di corsi online. Questo video dovrebbe presentare una voce narrante autorevole ma accessibile generata dalla generazione di voiceover di HeyGen, accompagnata da immagini curate per trasmettere informazioni complesse in un formato facilmente digeribile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Conoscenza Rapida

Trasforma la tua esperienza in video esplicativi coinvolgenti e di alta qualità senza sforzo. Genera rapidamente contenuti video professionali, potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Incolla il tuo script di conoscenza nella piattaforma. La nostra capacità di generatore di testo in video preparerà il tuo contenuto per una presentazione visiva coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo contenuto, aggiungendo un tocco umano ai tuoi video esplicativi per un maggiore coinvolgimento.
3
Step 3
Personalizza con Media
Integra immagini rilevanti dalla nostra vasta libreria multimediale o carica le tue per migliorare la chiarezza del tuo video e supportare il tuo messaggio con personalizzazione visiva.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Genera ed esporta il tuo video di alta qualità completato, con opzioni per il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per garantire che si adatti a varie piattaforme social e di condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva la Formazione Aziendale

.

Crea video di formazione dinamici potenziati dall'AI per aumentare il coinvolgimento e migliorare la ritenzione della conoscenza per dipendenti e tirocinanti in modo efficiente.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi?

HeyGen consente agli utenti di produrre video di marketing professionali e video esplicativi coinvolgenti senza sforzo. Con avatar AI e capacità di testo in video, trasforma gli script in contenuti video di alta qualità adatti a varie campagne creative.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste per i video generati?

Assolutamente, HeyGen fornisce un'ampia personalizzazione per i tuoi video generati. Puoi personalizzare i modelli, applicare controlli di branding e utilizzare una ricca libreria multimediale per garantire che il tuo contenuto video di alta qualità si allinei perfettamente con la tua visione.

Quali tipi di avatar AI e teste parlanti sono disponibili su HeyGen?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI, inclusi opzioni realistiche e stilizzate, perfette per creare teste parlanti dinamiche. Questi avatar sincronizzano perfettamente le labbra con i tuoi voiceover AI, offrendo una presentazione altamente coinvolgente e professionale.

HeyGen è uno strumento web accessibile per creare video rapidamente?

Sì, HeyGen è uno strumento web intuitivo progettato per l'efficienza, che consente agli utenti di generare contenuti video di alta qualità da semplici prompt di testo. Le sue capacità di AI generativa semplificano l'intero processo di creazione video, rendendolo accessibile a tutti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo