Creatore di Video di Sviluppo Trimestrale per Aggiornamenti Coinvolgenti

Trasforma facilmente i tuoi script in video di aggiornamento trimestrale coinvolgenti. Sfrutta la nostra capacità di Testo-a-video da script per migliorare le comunicazioni interne e impressionare gli investitori.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video informativo di 2 minuti per gli stakeholder e i responsabili tecnici, evidenziando i video delle ultime funzionalità rilasciate e i significativi avanzamenti tecnici. Utilizza uno stile visivo elegante e basato sui dati con grafica in movimento professionale e sottotitoli chiari. La narrazione dovrebbe essere generata senza soluzione di continuità utilizzando la funzione Testo-a-video da script, garantendo un'articolazione precisa dei dettagli complessi per le presentazioni agli investitori.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video prodotto coinvolgente di 60 secondi per i clienti, focalizzato sulla dimostrazione di una nuova funzionalità software e sull'educazione del cliente. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e user-friendly, mostrando i benefici del prodotto attraverso scene dinamiche dalla libreria di Modelli & scene, arricchite con supporto multimediale/stock accattivante. Il tono complessivo dovrebbe essere amichevole e accessibile, guidando gli utenti attraverso la nuova funzionalità.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di riepilogo mensile di 45 secondi su misura per i project manager e i team leader, enfatizzando i successi collaborativi e le principali pietre miliari dello sviluppo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno ed efficiente, utilizzando elementi di branding coerenti e transizioni dinamiche, ottimizzato con ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto per varie piattaforme interne. Una generazione di voce narrante professionale dovrebbe garantire chiarezza e impatto nel trasmettere gli sforzi di collaborazione del team.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Sviluppo Trimestrale

Crea senza sforzo video di sviluppo trimestrale professionali con l'AI, semplificando le comunicazioni interne e gli aggiornamenti agli stakeholder per risultati coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il tuo script di aggiornamento trimestrale nell'editor. Utilizza la funzione 'Testo-a-video da script' per trasformare istantaneamente il tuo testo in un outline video dinamico.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Visual
Seleziona da una varietà di 'Modelli & scene' progettati professionalmente per strutturare il tuo contenuto, o incorpora 'avatar AI' per presentare i tuoi aggiornamenti di sviluppo chiave.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Incorpora i 'Controlli di branding' della tua azienda, inclusi loghi, font e colori, per assicurarti che il tuo rapporto trimestrale mantenga un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Genera e Condividi
Genera il tuo video finale, che può includere 'Sottotitoli/caption' automatici per l'accessibilità. Esporta e condividi facilmente il tuo video di sviluppo trimestrale rifinito con gli stakeholder.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Presentazioni Coinvolgenti per gli Stakeholder

Trasforma i rapporti di sviluppo trimestrali in presentazioni ispiratrici che comunicano efficacemente i progressi e motivano i team interni o gli investitori.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video potenziati dall'AI a partire da uno script?

HeyGen rivoluziona la produzione video permettendoti di trasformare il testo in video coinvolgenti utilizzando una tecnologia avanzata di generazione video AI. Basta inserire il tuo script, e le funzionalità potenziate dall'AI di HeyGen genereranno automaticamente voci narranti realistiche e le sincronizzeranno con i tuoi visual scelti, semplificando la creazione di contenuti.

HeyGen può incorporare il mio branding nei video aziendali?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza soluzione di continuità il logo, i colori e i font della tua azienda in tutti i tuoi video aziendali. Questo assicura che ogni contenuto, dagli aggiornamenti trimestrali alle presentazioni agli investitori, mantenga un'identità di brand coerente e professionale utilizzando modelli video potenziati dall'AI.

Quali tipi di avatar AI sono disponibili per la creazione di video in HeyGen?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI di alta qualità, inclusi opzioni realistiche e stilizzate, che puoi personalizzare completamente per rappresentare il tuo brand o messaggio. Questi avatar AI possono trasmettere il tuo script con espressioni naturali e qualità Studio Sound, migliorando il coinvolgimento degli spettatori per tutte le tue esigenze di creazione video.

HeyGen supporta funzionalità avanzate di editing video come sottotitoli e registrazione dello schermo?

Sì, HeyGen integra capacità essenziali di editing video come sottotitoli automatici e registrazione dello schermo per arricchire i tuoi contenuti. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop rende facile aggiungere e sincronizzare i sottotitoli, mentre lo strumento di trascrizione integrato assicura accuratezza, migliorando ulteriormente l'accessibilità e il coinvolgimento.

