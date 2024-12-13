Creatore di Video per il Trasporto Pubblico: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti Velocemente

Produci senza sforzo video di aggiornamento professionali per il trasporto utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Crea un video esplicativo istruttivo di 90 secondi per gli amministratori delle reti di trasporto pubblico, dimostrando l'uso ottimale del nuovo software di instradamento. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo professionale e tecnico con grafica pulita e una voce autorevole generata dall'AI, facilmente creata da un copione utilizzando la funzione Text-to-video from script di HeyGen per spiegare caratteristiche complesse.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta una guida animata di 45 secondi rivolta al personale operativo del trasporto pubblico, mostrando un nuovo protocollo di sicurezza per le evacuazioni di emergenza. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen per assemblare rapidamente il video, completato da sottotitoli chiari per l'accessibilità in ambienti rumorosi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di onboarding completo di 2 minuti per il nuovo personale tecnico nella manutenzione dei trasporti pubblici, dettagliando i controlli essenziali delle attrezzature. Il video dovrebbe impiegare un avatar AI amichevole per presentare le informazioni in modo chiaro, utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per una narrazione coerente, mantenendo uno stile visivo focalizzato e istruttivo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dimostrativo di 60 secondi per i team di supporto IT interni, illustrando le funzionalità del backend di un nuovo sistema di ticketing. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con registrazioni dello schermo arricchite da media della libreria/stock support di HeyGen, garantendo chiarezza e un flusso facile da seguire per gli amministratori di sistema.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Trasporto Pubblico

Crea rapidamente video di aggiornamento coinvolgenti per il trasporto pubblico con gli strumenti AI intuitivi di HeyGen, garantendo una comunicazione chiara per il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia incollando il tuo copione di aggiornamento del trasporto pubblico direttamente in HeyGen. La nostra funzione Text-to-video from script converte istantaneamente il tuo testo in uno storyboard visivo, ponendo le basi per il tuo messaggio.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per essere il tuo presentatore sullo schermo. Abbinali a un voiceover AI adatto per fornire professionalmente i tuoi aggiornamenti sul trasporto.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video con l'aspetto e il feeling della tua organizzazione. Utilizza i controlli di branding di HeyGen per aggiungere il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati per un'identità visiva coerente.
4
Step 4
Genera e Condividi
Finalizza il tuo video con sottotitoli automatici per l'accessibilità. Una volta perfezionato, genera e condividi facilmente i tuoi aggiornamenti critici sul trasporto pubblico su tutti i tuoi canali social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione del Personale Ottimizzata

.

Migliora la formazione dei dipendenti per il personale del trasporto pubblico con video istruttivi coinvolgenti potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali con l'AI?

HeyGen utilizza avanzati "avatar AI" e un robusto "editor video" per ottimizzare la produzione di video. Gli utenti possono generare contenuti di alta qualità semplicemente inserendo testo, rendendo HeyGen un efficiente "agente video AI" per diverse esigenze.

HeyGen può creare video di aggiornamento per il trasporto pubblico in modo coerente?

Assolutamente, HeyGen è un ideale "creatore di video per il trasporto pubblico", offrendo "template" e forti "controlli di branding" per mantenere un aspetto uniforme. Puoi facilmente produrre frequenti "Video di Aggiornamento del Trasporto" per "aggiornamenti sui social media" e comunicazione con i passeggeri.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per trasformare i copioni in video?

HeyGen eccelle nella conversione "Text-to-video from script", permettendoti di trasformare contenuti scritti in video coinvolgenti senza sforzo. Fornisce anche "sottotitoli" automatici e realistici "voice over AI" per migliorare l'accessibilità e la professionalità.

HeyGen è adatto per produrre video esplicativi coinvolgenti senza esperienza estesa di editing video?

Sì, l'interfaccia intuitiva di HeyGen lo rende un eccellente strumento per "video esplicativi" per utenti di tutti i livelli di abilità. Il suo editor drag-and-drop semplifica il processo di creazione, permettendoti di concentrarti sul tuo messaggio piuttosto che su funzionalità complesse dell'"editor video".

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo