Creatore di Video per lo Sviluppo di Sistemi Pubblici: Crea Video Efficaci

Trasforma documenti politici e rapporti tecnici in video di servizio pubblico coinvolgenti e accessibili con facilità utilizzando la funzione di testo-a-video da script.

448/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing dinamico di 30 secondi per le organizzazioni del settore pubblico, dimostrando come un creatore di video come HeyGen possa migliorare la loro comunicazione per nuove iniziative. Destinato ai team di marketing, il video dovrebbe essere visivamente coinvolgente e moderno, con musica di sottofondo vivace e avatar AI professionali creati senza sforzo, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e i modelli e le scene per un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi caldo e accessibile progettato per informare il pubblico generale e i membri della comunità su un nuovo servizio pubblico, enfatizzando la facilità di accesso e i benefici, dimostrando la potenza di una piattaforma versatile di creazione video. Questo esempio di creatore di video per lo sviluppo di sistemi pubblici dovrebbe essere visivamente ricco, utilizzando media di stock diversificati dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, e includere sottotitoli chiari per garantire una comprensione ampia.
Prompt di Esempio 3
Illustra l'efficienza dell'utilizzo di strumenti video AI in un video di formazione di 50 secondi per i dipartimenti di formazione e risorse umane del settore pubblico, concentrandosi sull'inserimento dei dipendenti in nuovi sistemi interni. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere istruttivo, pulito e passo-passo, supportato da una voce AI rassicurante e ausili visivi chiari, costruito efficacemente utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per semplificare la creazione di contenuti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per lo Sviluppo di Sistemi Pubblici

Crea in modo efficiente video esplicativi e di formazione efficaci per progetti di sviluppo di sistemi pubblici utilizzando strumenti AI avanzati e un flusso di lavoro semplificato.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script preparato direttamente nella piattaforma, sfruttando la funzione di testo-a-video da script per dare vita istantaneamente al tuo contenuto di sviluppo di sistemi pubblici.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI professionale per articolare il tuo messaggio di sviluppo di sistemi pubblici. Personalizza il loro aspetto e la voce per garantire che il tuo video sia in linea con il tono del tuo progetto.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Integra i tuoi controlli di branding specifici, inclusi loghi e colori del marchio, per garantire che il tuo video di sviluppo di sistemi pubblici sia immediatamente riconoscibile e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di sviluppo di sistemi pubblici e aggiungi sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità e raggiungere un pubblico più ampio, assicurando che il tuo messaggio sia chiaramente compreso.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci i Dettagli Complessi del Sistema

.

Scomponi concetti complessi di sviluppo di sistemi pubblici in video semplici e comprensibili, migliorando la comprensione per un pubblico diversificato.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi?

HeyGen consente agli utenti di creare video straordinari per vari scopi, inclusi video di marketing, video esplicativi e video di formazione. La sua piattaforma intuitiva di creazione video offre una vasta selezione di modelli video e avatar AI personalizzabili per dare vita alla tua visione creativa.

Cosa rende HeyGen un leader nella creazione di video AI?

HeyGen si distingue come un potente creatore di video AI sfruttando capacità AI avanzate come testo-a-video da script e sintesi vocale AI realistica. Gli utenti possono facilmente generare video professionali con avatar AI personalizzati utilizzando un semplice editor drag-and-drop.

Posso personalizzare i video per mantenere l'identità del mio marchio con HeyGen?

Sì, HeyGen ti assicura di poter creare video in linea con il tuo marchio grazie a opzioni di personalizzazione estese. La piattaforma di creazione video offre controlli di branding per incorporare il tuo logo e i tuoi colori, garantendo che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità del tuo marchio utilizzando modelli video personalizzabili.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video?

HeyGen semplifica il processo di creazione video attraverso la sua piattaforma unificata di video AI, offrendo potenti strumenti video AI. Funzionalità come sottotitoli/caption automatici, generazione vocale istantanea e una libreria multimediale di stock completa consentono una creazione video senza sforzo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo