Generatore di Video Esplicativi per Servizi Pubblici: Video AI Semplificati

Crea rapidamente video di comunicazione pubblica e formazione per il settore pubblico con avatar AI.

Progetta un video esplicativo di 90 secondi che dimostri il nuovo portale online per i servizi del governo locale, rivolto ai nuovi residenti e al pubblico generale, utilizzando uno stile visivo pulito e professionale con una voce narrante amichevole e informativa di un avatar AI, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una presentazione dinamica.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di formazione di 2 minuti per i dipendenti del settore pubblico sui protocolli aggiornati di privacy dei dati, con testo e grafica chiari e concisi sullo schermo e una voce neutra e autorevole, utilizzando la capacità di HeyGen di creare video da testo per semplificare la creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio di servizio pubblico (PSA) di 60 secondi per incoraggiare la partecipazione della comunità alle iniziative di pulizia del quartiere, rivolto ai membri della comunità e alle famiglie, adottando uno stile visivo vivace, positivo e coinvolgente con un tono audio incoraggiante, personalizzando uno dei modelli e delle scene predefinite di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di comunicazione pubblica di 45 secondi per informare i cittadini sui recenti cambiamenti nei percorsi di trasporto pubblico, rivolto a tutti i portatori di interesse delle politiche, impiegando uno stile visivo diretto, moderno e facilmente comprensibile con una voce chiara e articolata, garantendo un'ampia accessibilità attraverso il ridimensionamento e l'esportazione in vari formati di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi per Servizi Pubblici

Produci rapidamente video esplicativi chiari e incisivi per i servizi pubblici con l'AI, trasformando informazioni complesse in contenuti video coinvolgenti per il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Testo
Inizia incollando o scrivendo il tuo messaggio di servizio pubblico nell'editor da testo a video. La nostra AI analizzerà il tuo contenuto per prepararsi alla generazione del video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Puoi anche personalizzare il loro aspetto e i gesti per adattarli al tuo stile di comunicazione pubblica.
3
Step 3
Aggiungi il Voiceover
Arricchisci il tuo video con la generazione di voiceover professionali in più lingue. Puoi anche regolare il tono e la velocità per una chiarezza e un impatto ottimali.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Esplicativo
Finalizza i tuoi video esplicativi coinvolgenti ed esportali in vari formati per diverse piattaforme. Condividi efficacemente i tuoi annunci di servizio pubblico cruciali con la tua comunità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Spiega Servizi Pubblici Complessi

.

Semplifica servizi pubblici e politiche complesse in video esplicativi chiari e coinvolgenti generati dall'AI per i cittadini.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen il processo tecnico di generazione di video esplicativi da un testo?

HeyGen semplifica il flusso di lavoro "da testo a video" permettendo agli utenti di inserire direttamente il testo, che la nostra avanzata "piattaforma di creazione video AI" converte poi in coinvolgenti "video esplicativi". Questo snellisce il processo di produzione, rendendo HeyGen un efficiente "Creatore di Video Esplicativi AI".

Quali capacità tecniche avanzate offre HeyGen per creare avatar AI?

HeyGen offre robuste capacità tecniche per creare "avatar AI" altamente realistici che possono trasmettere il tuo messaggio con espressioni naturali e sincronizzazione labiale. Questi avatar si integrano perfettamente con la nostra funzione di "generazione di voiceover", dando vita ai testi per diverse esigenze di comunicazione.

HeyGen può produrre automaticamente sottotitoli e voiceover per video di comunicazione pubblica?

Sì, HeyGen dispone di una funzione di generazione automatica di "sottotitoli/didascalie" per migliorare l'accessibilità e la portata dei tuoi contenuti di "comunicazione pubblica". Insieme alla "generazione avanzata di voiceover", HeyGen assicura che i tuoi messaggi siano chiari e ampiamente compresi senza sforzo manuale.

Come supporta HeyGen la rapida creazione di video per Annunci di Servizio Pubblico?

HeyGen accelera significativamente la "creazione di video" per "Annunci di Servizio Pubblico" grazie alla sua intuitiva "funzionalità drag-and-drop" e alla vasta libreria di "modelli" professionali. Questo consente agli utenti di produrre rapidamente contenuti coinvolgenti per messaggi pubblici critici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo