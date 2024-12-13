Generatore di Video di Servizio Pubblico: Crea PSA con AI

Genera annunci di servizio pubblico coinvolgenti utilizzando avatar AI per video di qualità da studio.

Crea un video di annuncio di servizio pubblico di 45 secondi rivolto ai membri della comunità locale, sottolineando l'importanza della consapevolezza sulla salute mentale. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo caldo, informativo e rassicurante, accompagnato da una musica di sottofondo delicata e una narrazione chiara. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare i messaggi chiave in modo accessibile, rendendolo un potente annuncio di servizio pubblico.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di campagna di sensibilizzazione ambientale di 60 secondi per giovani adulti e studenti, evidenziando pratiche sostenibili. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, coinvolgente e dinamico, con musica vivace e grafiche brillanti. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare efficacemente il tuo script in una produzione di video PSA accattivante, trasmettendo il messaggio di conservazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di promemoria di dovere civico di 30 secondi rivolto al pubblico generale, incoraggiando le opportunità di volontariato locale. L'estetica dovrebbe essere autorevole ma accessibile, incorporando immagini ispiratrici e una voce narrante professionale generata tramite la capacità di generazione vocale di HeyGen. Questo video personalizzato servirà come un generatore di video di servizio pubblico impattante, utilizzando modelli personalizzabili per promuovere l'impegno comunitario.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di consigli sulla sicurezza di 50 secondi per famiglie con bambini, concentrandosi sulla prevenzione degli incendi domestici. Lo stile visivo e audio deve essere amichevole, chiaro e visivamente semplice, utilizzando colori vivaci e animazioni facili da comprendere. Integra immagini rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per migliorare il messaggio, creando un modello di video pronto all'uso per informazioni essenziali sulla sicurezza.

Copia il prompt

Incolla nella casella di Creazione

Guarda il tuo video prendere vita


Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Servizio Pubblico

Crea rapidamente e facilmente video di annunci di servizio pubblico coinvolgenti, trasformando il tuo messaggio in una storia visiva impattante per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia generando il tuo video direttamente dal testo con la nostra funzione di testo-a-video da script. Basta incollare il tuo messaggio di annuncio di servizio pubblico per gettare le basi.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio, o esplora modelli personalizzabili per trovare lo stile perfetto per i tuoi video di annunci di servizio pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Media e Branding
Migliora il tuo video utilizzando l'ampia libreria multimediale per filmati e immagini stock rilevanti, assicurando che il tuo video PSA abbia un aspetto professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo PSA
Finalizza i tuoi video di annunci di servizio pubblico con opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione. Il tuo video finito è pronto per essere condiviso sui social media e altri canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea PSA Motivazionali Impattanti

.

Sviluppa annunci di servizio pubblico ispiratori che sollevano e motivano le comunità verso azioni positive e benefici sociali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video di annunci di servizio pubblico coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di video di annunci di servizio pubblico coinvolgenti con il suo intuitivo generatore di video AI. Puoi trasformare il tuo script in un video accattivante utilizzando modelli personalizzabili e avatar AI realistici, riducendo significativamente i tempi di produzione mantenendo uno standard professionale.

Quali strumenti creativi AI offre HeyGen per migliorare i miei contenuti video di servizio pubblico?

HeyGen offre una robusta suite di strumenti creativi AI per elevare i tuoi video di servizio pubblico. Sfrutta gli avatar AI, un avanzato generatore vocale AI e una vasta libreria multimediale con filmati stock per produrre PSA visivamente sorprendenti e impattanti senza editing complesso.

Posso personalizzare l'aspetto e il branding dei miei video PSA utilizzando il generatore di video AI di HeyGen?

Assolutamente! Il generatore di video AI di HeyGen ti offre il pieno controllo sugli elementi creativi e sul branding dei tuoi video PSA. Utilizza modelli personalizzabili, integra i loghi e i colori della tua organizzazione e regola i rapporti d'aspetto per garantire che il tuo messaggio sia costantemente in linea con il brand su tutte le piattaforme.

Come assicura HeyGen che i miei video di annunci di servizio pubblico siano accessibili e raggiungano un ampio pubblico?

HeyGen è progettato per rendere i tuoi video di annunci di servizio pubblico altamente accessibili ed efficaci per pubblici diversi. Con sottotitoli/caption automatici e doppiaggio AI in oltre 140 lingue, puoi creare video che comunicano chiaramente e stimolano l'impegno pubblico a livello globale.

