Generatore di Video di Annuncio di Servizio Pubblico: Crea PSA Immediatamente

Genera video PSA d'impatto istantaneamente per aumentare la consapevolezza. La nostra funzione di testo-a-video da script trasforma il tuo messaggio in contenuti coinvolgenti per qualsiasi causa.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video PSA di 30 secondi per studenti e genitori, concentrandoti sulla sicurezza online e l'etichetta digitale. Questo pezzo educativo dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente e amichevole con grafica chiara e semplice e una traccia audio vivace. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per convertire rapidamente il tuo messaggio in una presentazione animata, rendendo facile per qualsiasi creatore di video PSA produrre.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi che faccia appello a potenziali donatori e volontari per un'organizzazione non-profit dedicata al salvataggio degli animali. La narrazione dovrebbe essere toccante e professionale, con musica di sottofondo emotiva e immagini coinvolgenti di animali salvati che prosperano. Assicurati che il messaggio sia d'impatto utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per fornire un chiaro e compassionevole invito all'azione, basandoti su modelli di video efficaci.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 15 secondi per i social media, evidenziando l'importanza del voto nelle prossime elezioni locali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e d'impatto, utilizzando animazioni di testo audaci e transizioni dinamiche, accompagnato da una colonna sonora energica e ispiratrice. Impiega i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire la massima portata e accessibilità per tutti gli spettatori, facilitando la rapida generazione di video su tutte le piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Annuncio di Servizio Pubblico

Crea rapidamente e professionalmente video PSA d'impatto. Sfrutta strumenti e modelli potenziati dall'AI per aumentare la consapevolezza per la tua causa con facilità.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script per la Generazione del Video
Inizia incollando il tuo script PSA nell'editor di testo-a-video. Questa funzione utilizza la nostra capacità di 'Testo-a-video da script' per trasformare istantaneamente il tuo testo in immagini coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Immagini
Rafforza il tuo messaggio selezionando un 'avatar AI' per presentare il tuo PSA. Completa l'avatar scelto con immagini adatte dalla libreria multimediale per rafforzare il tuo messaggio.
3
Step 3
Genera un Voiceover Professionale
Produci una traccia audio professionale per il tuo PSA utilizzando la funzione di 'Generazione di voiceover'. Questo aggiunge una narrazione d'impatto ai tuoi video di annuncio di servizio pubblico, creati con il nostro generatore di voce AI.
4
Step 4
Esporta il Tuo PSA Finale
Dopo aver rivisto il tuo video completo, 'esporta' facilmente il tuo annuncio di servizio pubblico di alta qualità. La tua creazione è ora pronta per la distribuzione per aumentare efficacemente la consapevolezza.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira Azione con PSA Motivazionali

Crea potenti annunci di servizio pubblico guidati dall'AI che ispirano il pubblico e incoraggiano cambiamenti comportamentali positivi.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di un video di annuncio di servizio pubblico?

HeyGen semplifica la creazione di video PSA con strumenti intuitivi e modelli video personalizzabili, permettendoti di generare rapidamente video di annuncio di servizio pubblico d'impatto. Sfrutta i nostri strumenti AI per dare vita al tuo messaggio senza sforzo, perfetto per aumentare la consapevolezza.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per migliorare i video PSA?

HeyGen offre funzionalità AI avanzate come avatar AI realistici e un generatore di voce AI per dare ai tuoi video di annuncio di servizio pubblico un tocco professionale. Puoi facilmente convertire testo-a-video da script, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro ed efficace.

Posso personalizzare gli elementi visivi e il branding del mio video PSA con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen fornisce ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una ricca libreria multimediale e accesso a filmati di repertorio per migliorare il tuo video PSA. Puoi anche applicare controlli di branding come loghi e colori specifici, e aggiungere sottotitoli/caption automatici per garantire accessibilità e un'identità di marca coerente.

Per quali scopi può essere utilizzato il generatore di video di annuncio di servizio pubblico di HeyGen?

Il generatore di video di annuncio di servizio pubblico di HeyGen è ideale per applicazioni diverse, incluse campagne sui social media, educazione e iniziative non-profit per aumentare la consapevolezza. Le nostre robuste capacità di generazione video ti permettono di creare PSA coinvolgenti per qualsiasi causa o piattaforma.

