Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 60 secondi sulla sicurezza sul lavoro rivolto ai nuovi dipendenti, dettagliando le pratiche ergonomiche corrette alle postazioni di lavoro. La narrazione dovrebbe essere diretta e informativa, sfruttando la tecnologia Text-to-video da script per una creazione di contenuti senza soluzione di continuità e uno stile visivo pulito e aziendale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di allerta d'emergenza urgente di 30 secondi per i residenti locali sulla preparazione alle inondazioni improvvise. Impiega uno stile visivo conciso e d'impatto con un tono diretto, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per un rapido dispiegamento e grafica essenziale ad alto contrasto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo di 75 secondi per team dipartimentali specifici, concentrandoti sui protocolli di conformità alla privacy dei dati. Questo video dovrebbe presentare uno stile audio di supporto e chiaro, con visual animati, e utilizzare efficacemente Sottotitoli/didascalie per garantire accessibilità e comprensione attraverso diverse preferenze di apprendimento.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video per la Sicurezza Pubblica

Produci facilmente video di sicurezza pubblica d'impatto e allerta d'emergenza con AI, semplificando la creazione dallo script allo schermo per una comunicazione efficace.

1
Step 1
Crea la Tua Narrazione sulla Sicurezza
Inizia delineando il tuo messaggio critico sulla sicurezza. Utilizza la capacità di Text-to-video da script di HeyGen per trasformare automaticamente i tuoi contenuti scritti in scene visive, perfette per video di formazione sulla sicurezza.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Presentatori AI
Migliora il coinvolgimento del tuo video selezionando da una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio, garantendo chiarezza e relazionabilità per il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Incorpora l'identità della tua organizzazione utilizzando i controlli di Branding (logo, colori) per garantire che il tuo video sulla sicurezza pubblica si allinei perfettamente con le tue linee guida stabilite. Questo rafforza il riconoscimento per le tue esigenze di creatore di video di allerta d'emergenza.
4
Step 4
Esporta per una Portata Globale
Finalizza il tuo video sulla sicurezza pubblica ed esportalo in vari rapporti d'aspetto per una distribuzione senza soluzione di continuità. Migliora l'accessibilità aggiungendo Sottotitoli/didascalie automatici per raggiungere un pubblico più ampio con video di sensibilizzazione sulla sicurezza cruciali.

Semplifica le Informazioni Complesse sulla Sicurezza

Trasforma protocolli di sicurezza pubblica intricati e linee guida di risposta alle emergenze in video chiari e comprensibili per una comprensione immediata durante situazioni critiche.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla sicurezza?

HeyGen semplifica la produzione di video di formazione sulla sicurezza efficaci permettendo agli utenti di trasformare il testo in contenuti video professionali. La nostra piattaforma integra funzionalità come avatar AI e generazione di voiceover, riducendo significativamente il tempo e le risorse tipicamente richieste per materiali di formazione di alta qualità.

HeyGen può generare avatar AI realistici per contenuti video sulla sicurezza pubblica?

Sì, HeyGen ti consente di incorporare avatar AI realistici nei tuoi contenuti video sulla sicurezza pubblica, migliorando il coinvolgimento e la ritenzione del messaggio. Questi avatar AI personalizzabili possono fornire informazioni critiche, rendendo le tue comunicazioni sulla sicurezza più dinamiche e accessibili.

Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare video di sensibilizzazione sulla sicurezza d'impatto?

HeyGen offre una suite completa di funzionalità per sviluppare video di sensibilizzazione sulla sicurezza d'impatto, inclusi template e scene personalizzabili, supporto multilingue e una robusta libreria multimediale. Gli utenti possono facilmente aggiungere branding personalizzato e utilizzare la capacità di Text-to-video da script per garantire che i loro messaggi siano chiari e coerenti.

È possibile creare rapidamente messaggi video di allerta d'emergenza con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente agli utenti di creare messaggi video di allerta d'emergenza urgenti con notevole velocità ed efficienza. La nostra capacità di Text-to-video da script, combinata con la generazione istantanea di voiceover, assicura un rapido dispiegamento di informazioni critiche sulla sicurezza pubblica quando è più necessario.

