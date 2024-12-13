La tua Soluzione per la Creazione di Video di Formazione sulla Sicurezza Pubblica

Trasforma i tuoi script in video di formazione sulla sicurezza pubblica dinamici istantaneamente. La nostra funzione Text-to-video assicura una produzione efficiente e un maggiore coinvolgimento.

Produci un video di formazione sulla sicurezza pubblica di 90 secondi per i primi soccorritori, dimostrando un protocollo di emergenza critico attraverso l'apprendimento basato su scenari. Lo stile visivo dovrebbe essere ad alta fedeltà e urgente, utilizzando angolazioni dinamiche della telecamera per trasmettere l'intensità della situazione, mentre un avatar AI narra chiaramente le procedure corrette con un tono calmo e rassicurante, enfatizzando la calma sotto pressione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla sicurezza sul lavoro di 60 secondi rivolto ai dipendenti del settore manifatturiero, evidenziando la formazione essenziale sulla conformità per l'operazione delle macchine. Il video dovrebbe adottare un approccio visivo chiaro e passo-passo, potenzialmente utilizzando diagrammi animati e chiari segnali di avvertimento, supportato da una voce narrante concisa. Utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen, il contenuto tradurrà direttamente i protocolli scritti in una guida visiva coinvolgente, garantendo istruzioni accurate ed efficaci.
Prompt di Esempio 2
Crea una produzione di formazione sulla sicurezza pubblica di 2 minuti progettata per i nuovi lavoratori delle utility, concentrandosi sulla sicurezza generale del sito e sul riconoscimento dei pericoli per migliorare la ritenzione delle conoscenze. Il video dovrebbe presentare grafiche luminose e illustrative ed esempi reali di potenziali pericoli, accompagnati da una narrazione professionale e chiara. Assicurati l'inclusione di sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità e il rinforzo, rendendo le informazioni complesse digeribili e memorabili per tutti i tirocinanti.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di aggiornamento dinamico di 30 secondi per i team HR sui protocolli di sicurezza pubblica rivisti, sfruttando HeyGen come creatore di video AI per semplificare la produzione. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando colori vivaci e testi d'impatto per trasmettere rapidamente i cambiamenti chiave, arricchito da una generazione di voce narrante professionale e AI. Inizia selezionando un modello pre-costruito rilevante per accelerare la creazione di contenuti e mantenere un output coerente e di alta qualità.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione sulla Sicurezza Pubblica

Crea facilmente video di formazione sulla sicurezza pubblica di impatto con l'AI. Trasforma protocolli complessi in contenuti visivi coinvolgenti, migliorando la ritenzione delle conoscenze e la conformità per il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Avatar
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di sicurezza. Poi, seleziona da una libreria diversificata di avatar AI o carica il tuo per rappresentare il tuo messaggio con autenticità, trasformando il tuo testo in storie visive coinvolgenti.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e del Brand
Migliora la chiarezza e il coinvolgimento del tuo video incorporando elementi visivi rilevanti dalla nostra vasta libreria multimediale. Utilizza modelli e scene per strutturare efficacemente la tua formazione e applica i colori e il logo del tuo brand per un aspetto coerente e professionale.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Dai vita al tuo script con la generazione di voiceover di alta qualità in più lingue. Assicurati l'accessibilità e la comprensione per tutti i tirocinanti aggiungendo automaticamente sottotitoli/caption accurati al tuo video.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione
Una volta completato il tuo video di formazione sulla sicurezza pubblica, esportalo facilmente nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Per un'integrazione senza soluzione di continuità con le tue piattaforme di apprendimento, sfrutta la nostra funzione di esportazione SCORM, rendendo semplice la distribuzione e il tracciamento.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci i Protocolli di Sicurezza Complessi

Trasforma regolamenti di sicurezza pubblica intricati e piani d'azione di emergenza in moduli video facili da comprendere per una comunicazione e conformità più chiare.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla sicurezza pubblica?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare gli script in video di formazione sulla sicurezza pubblica coinvolgenti con avatar AI e generazione di voce narrante realistica. Questo semplifica l'intero processo di produzione di video di formazione sulla sicurezza pubblica, rendendo la creazione di video professionali accessibile senza competenze tecniche complesse.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la conformità e la distribuzione dei contenuti di sicurezza?

HeyGen supporta sottotitoli automatici e supporto multilingue, garantendo video accessibili per un pubblico diversificato. Per la distribuzione, i video possono essere esportati in vari formati, incluso l'esportazione SCORM per un'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi LMS, cruciale per la formazione sulla conformità.

HeyGen può aiutare a creare rapidamente video di formazione sulla sicurezza sul lavoro personalizzati?

Sì, HeyGen fornisce modelli pre-costruiti e una robusta libreria multimediale, consentendo una rapida produzione di video di formazione sulla sicurezza sul lavoro personalizzati. Puoi inserire i tuoi contenuti di sicurezza e incorporare avatar AI per creare contenuti visivi coinvolgenti in modo efficiente.

Come può HeyGen migliorare la ritenzione delle conoscenze nella formazione sulla sicurezza?

Combinando il Text-to-video con avatar AI espressivi ed elementi di apprendimento basati su scenari, HeyGen crea narrazioni memorabili per i video di formazione sulla sicurezza. Questo contenuto visivo coinvolgente migliora significativamente la ritenzione delle conoscenze rispetto ai metodi tradizionali.

