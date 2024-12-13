Diventa un Creatore di Video Informativi Pubblici con l'AI

Crea video informativi pubblici accattivanti che risuonano davvero. Usa avatar AI personalizzati per trasmettere il tuo messaggio con impatto e professionalità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo dinamico di 60 secondi per appassionati di tecnologia e early adopters, mostrando le capacità di un ipotetico nuovo strumento AI con uno stile visivo futuristico e high-tech. Questo video dovrebbe incorporare un audio coinvolgente ed entusiasta e mettere in evidenza gli avatar AI personalizzati di HeyGen per presentare le informazioni.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di marketing vivace di 30 secondi per un piccolo caffè locale, con l'obiettivo di attrarre potenziali clienti con uno stile visivo vivace e accogliente, accompagnato da musica amichevole e invitante. La funzione `modelli video` di HeyGen dovrebbe essere utilizzata per assemblare rapidamente una pubblicità professionale ma calorosa.
Prompt di Esempio 3
Produci un segmento di video di formazione conciso di 20 secondi per i team interni, dettagliando un nuovo aggiornamento software. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale, pulito e diretto, con un tono audio autorevole e informativo, utilizzando la funzionalità `Testo a video da script` di HeyGen per semplificare la creazione di contenuti per questo aggiornamento essenziale per i dipendenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Informativi Pubblici

Crea video informativi pubblici di impatto con strumenti potenziati dall'AI. Trasforma facilmente il tuo messaggio in storie visive coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia il tuo video informativo pubblico selezionando un modello video professionale o incollando il tuo script per sfruttare la nostra funzione Testo a video da script per una generazione di contenuti istantanea.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Rafforza il tuo messaggio selezionando o personalizzando un avatar AI per presentare le tue informazioni, rendendo i tuoi video di annunci di servizio pubblico più dinamici e relazionabili.
3
Step 3
Crea Voiceover Professionali
Utilizza il nostro strumento di generazione di voiceover per creare una narrazione chiara e convincente che trasmetta efficacemente il tuo messaggio pubblico, garantendo un audio di alta qualità per il tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video informativo pubblico regolando le opzioni di ridimensionamento dell'aspetto e di esportazione, assicurandoti che sia perfettamente ottimizzato per la distribuzione su tutte le piattaforme per la massima portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumentare il Coinvolgimento nell'Educazione Pubblica

Sviluppa video dinamici guidati dall'AI per aumentare la partecipazione e il ricordo nelle campagne di sensibilizzazione pubblica, formazione comunitaria e workshop informativi.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la narrazione creativa di video per esigenze diverse?

HeyGen consente agli utenti di creare "video di marketing" e "video di annunci di servizio pubblico" coinvolgenti attraverso la "creazione di video potenziata dall'AI". I suoi robusti "modelli video" e "strumenti AI" semplificano la "narrazione video", rendendolo un efficace "creatore di video informativi pubblici".

Quali caratteristiche rendono HeyGen un "creatore di video" eccezionalmente "facile da usare"?

HeyGen offre un'interfaccia "drag and drop" semplificata che facilita la "produzione video". Con "avatar AI" e funzionalità "testo a video", fornisce una piattaforma intuitiva per una creazione di contenuti efficiente.

Posso integrare "avatar AI personalizzati" ed elementi del brand all'interno di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen supporta la creazione e l'uso di "avatar AI personalizzati", permettendo una "narrazione video" personalizzata. Gli utenti possono anche applicare "controlli di branding" come loghi e colori per mantenere un'identità visiva coerente in tutti i loro video.

HeyGen include "voiceover" e "sottotitoli" per una "produzione video" professionale?

Sì, HeyGen fornisce generazione integrata di "voiceover" e "sottotitoli/caption" automatici per garantire una "produzione video" di alta qualità e accessibile. Questo migliora il coinvolgimento degli spettatori e assicura che il tuo messaggio raggiunga efficacemente un pubblico più ampio.

