Generatore di Video Informativi Pubblici: Crea PSA con Avatar AI
Crea facilmente straordinari video di annunci di servizio pubblico. Trasforma semplicemente il tuo script in un video professionale con la nostra avanzata funzione Testo-a-video.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Sviluppa un video istruttivo dettagliato di 90 secondi per nuovi utenti di software, rivolto a professionisti tecnici che devono comprendere rapidamente concetti complessi. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, incorporando registrazioni dello schermo e sovrapposizioni di testo dinamiche per evidenziare le caratteristiche chiave, accompagnato da una voce AI precisa e chiara. Utilizza la funzione Testo-a-video da script per generare automaticamente il contenuto video, assicurando che siano inclusi sottotitoli e didascalie per l'accessibilità.
Produci un video di annuncio pubblico energico di 45 secondi mirato a coinvolgere i dipendenti su un prossimo evento aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e ottimista, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per un avvio rapido e incorporando elementi di brand personalizzati dalla libreria multimediale/supporto stock. L'audio dovrebbe presentare un tono allegro e amichevole con musica di sottofondo che ispira entusiasmo, creando un'atmosfera professionale ma accessibile per tutti i membri del team. Questo dimostra il potere di un generatore di video di annuncio pubblico dedicato.
Crea un video informativo completo di 2 minuti che spiega nuovi protocolli di sicurezza dei dati a un ampio pubblico online, inclusi stakeholder non tecnici, assicurandoti che sia accessibile su varie piattaforme. La presentazione visiva dovrebbe essere rassicurante e autorevole, utilizzando infografiche chiare e filmati stock professionali, con una voce AI che trasmette fiducia e chiarezza. Sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare il video per diversi canali social media e utilizza voci AI per una narrazione coerente. Questo mostrerà un processo di creazione video AI senza soluzione di continuità per la comunicazione critica sulla "Sicurezza dei dati".
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Semplifica Informazioni Complesse sulla Salute Pubblica.
Comunica chiaramente messaggi vitali sulla salute pubblica e contenuti educativi, rendendo accessibili argomenti complessi a un ampio pubblico.
Diffondi Informazioni tramite Video Coinvolgenti sui Social Media.
Crea rapidamente video e clip di impatto ottimizzati per i social media per condividere efficacemente annunci pubblici e notizie.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti video AI?
HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, permettendo agli utenti di trasformare il testo in video professionali senza sforzo. Con avatar AI all'avanguardia e un'ampia selezione di voci AI, semplifica l'intero processo di creazione video, rendendo facile produrre contenuti video di alta qualità a partire da un semplice script.
Quali capacità tecniche offre HeyGen per il branding e la personalizzazione nella produzione video?
HeyGen fornisce controlli di branding robusti, consentendo agli utenti di incorporare loghi personalizzati e colori del brand nei loro video di annunci pubblici. La piattaforma offre anche un'ampia libreria multimediale con supporto stock e un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per varie esigenze di esportazione, assicurando che i tuoi video si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand.
HeyGen può generare video informativi pubblici con funzionalità accessibili come sottotitoli e voiceover personalizzati?
Sì, HeyGen è un generatore ideale di video informativi pubblici che include funzionalità essenziali per l'accessibilità. Genera automaticamente sottotitoli e didascalie e supporta voiceover personalizzati, garantendo che i tuoi messaggi nei video di annunci di servizio pubblico siano chiari e ampiamente compresi da un pubblico eterogeneo.
La sicurezza dei dati è una priorità per la generazione di video AI di HeyGen?
Sì, HeyGen attribuisce la massima importanza alla sicurezza dei dati, impiegando misure robuste per proteggere tutti i contenuti video AI generati dagli utenti. La nostra piattaforma è progettata per una creazione di contenuti sicura, garantendo riservatezza e integrità durante tutto il processo di creazione video AI.