Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo informativo di 45 secondi destinato a gruppi comunitari e al pubblico generale, dettagliando i comuni fraintendimenti sull'alimentazione sana. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito ed educativo con infografiche chiare, accompagnato da una voce narrante calma e autorevole. Usa la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire le linee guida dettagliate sulla salute in una narrazione coinvolgente senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video ispiratore di 60 secondi per i membri della comunità locale e i potenziali volontari, lanciando un appello all'azione per un'iniziativa di screening sanitario locale. Gli elementi visivi dovrebbero essere edificanti e orientati all'azione, presentando scenari reali o filmati di repertorio relazionabili, abbinati a una voce narrante incoraggiante e chiara. Utilizza i Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente una storia visiva professionale e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di aggiornamento sulla salute pubblica di 30 secondi, destinato a professionisti impegnati e al pubblico generale, mostrando statistiche recenti su una specifica tendenza sanitaria locale. Adotta uno stile visivo moderno e nitido con sovrapposizioni di testo audaci e visualizzazioni di dati, consegnato con una voce diretta e professionale. Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/caption automatici generati da HeyGen, permettendo una visione silenziosa.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento sulla Salute Pubblica

Crea rapidamente video informativi di aggiornamento sulla salute pubblica con strumenti potenziati dall'AI, garantendo una comunicazione chiara e un'ampia portata per le campagne di sensibilizzazione sulla salute.

Step 1
Seleziona un Template
Scegli tra una gamma di template personalizzabili progettati per video educativi sulla salute pubblica per impostare rapidamente le basi del tuo messaggio, sfruttando i Template & scene di HeyGen.
Step 2
Genera dal Testo
Incolla il tuo script di aggiornamento sulla salute pubblica per generare automaticamente contenuti video, trasformando il testo in visuali dinamiche e voiceover coinvolgenti con la capacità di trasformazione del testo in video di HeyGen.
Step 3
Personalizza con Avatar
Arricchisci il tuo messaggio selezionando un avatar AI per presentare le tue informazioni sulla salute pubblica, aggiungendo un tocco umano ai tuoi contenuti educativi utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video sulla salute pubblica con sottotitoli & caption AI ed esportalo in vari formati, pronto per campagne sui social media o l'educazione dei pazienti, utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen.

Casi d'Uso

Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione sulla Salute Pubblica

Migliora il coinvolgimento dei partecipanti e la ritenzione delle conoscenze nei programmi di formazione sulla salute pubblica attraverso contenuti video dinamici potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di aggiornamento sulla salute pubblica?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI progettato per semplificare la produzione di video di aggiornamento sulla salute pubblica d'impatto. La nostra piattaforma ti consente di trasformare rapidamente informazioni critiche in contenuti visivi coinvolgenti, rendendo i video educativi sulla salute pubblica più accessibili e dinamici.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per realizzare video esplicativi coinvolgenti?

HeyGen offre una suite di strumenti creativi, inclusi template personalizzabili e una vasta libreria multimediale, perfetti per realizzare video esplicativi coinvolgenti. Puoi migliorare le tue campagne di sensibilizzazione sulla salute con avatar AI realistici e filmati di alta qualità per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.

HeyGen può convertire efficacemente i testi in contenuti video professionali?

Sì, HeyGen eccelle nella conversione del testo in video con notevole efficienza, producendo contenuti video AI raffinati. La nostra piattaforma integra senza problemi sottotitoli & caption AI e una generazione di voiceover robusta per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile.

Come aiuta HeyGen nello sviluppo di campagne sui social media per l'educazione dei pazienti?

HeyGen è uno strumento ideale per sviluppare campagne dinamiche sui social media focalizzate sull'educazione dei pazienti e sulla sensibilizzazione alla salute. Sfrutta funzionalità come sottotitoli & caption AI automatici e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per creare contenuti video coinvolgenti ottimizzati per varie piattaforme social, garantendo la massima portata.

