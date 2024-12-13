Generatore di Video di Annuncio Pubblico: Crea PSA Istantaneamente

Crea senza sforzo video di annuncio di servizio pubblico coinvolgenti con avatar AI avanzati per visuali dinamiche.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di annuncio di 30 secondi per attirare i giovani adulti a una corsa di beneficenza locale. Il video necessita di uno stile visivo vibrante e moderno con tagli rapidi, sovrapposizioni di testo dinamiche e una traccia musicale vivace per catturare l'attenzione. Utilizza i diversi Template e scene di HeyGen per avviare il processo di creazione e assicurati che il risultato finale sia ottimizzato per l'engagement sui social media utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 2
Produci un generatore di video di annuncio pubblico professionale di 60 secondi per i proprietari di piccole imprese, dettagliando un nuovo programma di sovvenzioni governative. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e basato su infografiche, presentando le informazioni in modo chiaro, accompagnato da una voce chiara, autorevole ma accessibile. Questo video dovrebbe trasmettere efficacemente dettagli complessi utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen per garantire l'accuratezza e includere Sottotitoli/didascalie per la massima accessibilità e comprensione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di annuncio conciso di 15 secondi rivolto ai dipendenti dell'azienda, che funge da promemoria amichevole su un prossimo cambiamento di politica interna. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto, amichevole e incoraggiante, impiegando semplici animazioni o filmati di repertorio pertinenti per chiarezza. Potenzia il messaggio utilizzando l'ampia libreria multimediale/supporto di stock di HeyGen per immagini coinvolgenti e una generazione di Voiceover fluida per consegnare il promemoria in modo efficace.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Annuncio Pubblico

Crea senza sforzo video di annuncio pubblico professionali e PSA in pochi minuti, sfruttando l'AI per trasmettere il tuo messaggio in modo chiaro e impattante.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script per il video di annuncio pubblico. La nostra funzione Text-to-video trasforma il tuo testo in scene dinamiche, preparando il terreno per il tuo messaggio.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo annuncio. Personalizza il loro aspetto per garantire che il tuo video di annuncio di servizio pubblico abbia un presentatore professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Coinvolgenti
Utilizza la nostra funzione di generazione di Voiceover per trasformare il tuo script in un discorso dal suono naturale. Seleziona tra varie voci per consegnare il tuo annuncio di servizio pubblico con perfetta chiarezza e tono.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video con un editing preciso, quindi esporta il tuo annuncio pubblico di alta qualità in vari rapporti d'aspetto. Condividi facilmente il tuo video di annuncio completato su tutte le piattaforme social desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Pubblici Educativi e Informativi

Crea annunci pubblici educativi e video informativi coinvolgenti che migliorano la comprensione e la ritenzione utilizzando la tecnologia AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di annuncio di servizio pubblico?

HeyGen offre una vasta gamma di template per PSA e video di annuncio, permettendo agli utenti di creare rapidamente contenuti coinvolgenti. Questi template forniscono un punto di partenza creativo, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso efficacemente.

Posso utilizzare avatar AI e voiceover personalizzati per i miei video di annuncio?

Assolutamente. HeyGen ti consente di elevare i tuoi video di annuncio con avatar AI realistici e voiceover personalizzati generati direttamente dai tuoi script. Questa funzione offre un tocco creativo unico e personalizzato, rendendo il tuo messaggio più impattante.

Quali risorse creative fornisce HeyGen per i miei video di annuncio?

HeyGen fornisce un'ampia libreria multimediale e diverse tracce musicali per migliorare i tuoi video di annuncio. Puoi anche sfruttare i controlli di branding per incorporare il tuo logo e i tuoi colori, garantendo un output creativo coerente e professionale.

Esplora le funzionalità AI di HeyGen per creare video di annuncio efficaci.

Le funzionalità AI di HeyGen, inclusi Text-to-video e suggerimenti di scene intelligenti, semplificano l'intero processo creativo per i video di annuncio. Questo consente una produzione efficiente di contenuti di alta qualità senza necessità di esperienza di editing estesa.

