Creatore di Video di Allineamento Pubblico per Comunicazioni Pubbliche Coinvolgenti

Eleva il coinvolgimento della comunità e costruisci la fiducia pubblica con video accattivanti che presentano avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di comunicazione interna di 60 secondi per un dipartimento governativo, con l'obiettivo di allineare i dipendenti ai nuovi protocolli di conformità utilizzando un approccio di Government Alignment Video Maker. Questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva professionale e aziendale e una voce narrante chiara e autorevole, destinata ai funzionari pubblici. Utilizza la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per convertire efficacemente i dettagli delle politiche in immagini coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video social di 30 secondi per migliorare la fiducia del pubblico nei rapporti di trasparenza del governo locale, rivolto ai cittadini online su varie piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, accompagnato da una colonna sonora vivace e un audio nitido. Assicurati l'accessibilità utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per una maggiore portata e coinvolgimento.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo di 90 secondi che dimostri l'utilità di un creatore di video di allineamento pubblico per i membri del consiglio locale e gli amministratori pubblici. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, educativo e professionale, fornendo spiegazioni chiare e concise a un pubblico specializzato. Incorpora il supporto della vasta libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare visivamente concetti e dati complessi.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Allineamento Pubblico

Crea senza sforzo video professionali per le comunicazioni nel settore pubblico e il coinvolgimento della comunità con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, promuovendo trasparenza e fiducia.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo il tuo script video chiaro e conciso. Utilizza la capacità di testo-a-video per trasformare istantaneamente il tuo testo in voice-over dal suono naturale, assicurando che il tuo messaggio sia consegnato professionalmente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una selezione diversificata di avatar AI per rappresentare visivamente la tua organizzazione o messaggio. Questi presentatori AI aggiungono un elemento umano professionale e coinvolgente alle tue comunicazioni pubbliche.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Rafforza l'identità della tua organizzazione applicando controlli di branding personalizzati. Integra il tuo logo, i colori preferiti e i caratteri per mantenere una presenza visiva coerente e affidabile in tutti i video.
4
Step 4
Esporta con Sottotitoli
Assicurati che il tuo messaggio sia accessibile a tutti. Genera automaticamente sottotitoli AI per il tuo video e poi esporta la tua creazione finale, pronta per una distribuzione senza soluzione di continuità su varie piattaforme pubbliche.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Diffondi Informazioni ed Educazione Pubblica

Sfrutta l'AI per produrre video informativi, raggiungendo efficacemente un pubblico pubblico più ampio con informazioni essenziali e contenuti educativi.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen le comunicazioni efficaci nel settore pubblico?

HeyGen consente alle agenzie governative e alle organizzazioni pubbliche di creare video coinvolgenti per il coinvolgimento della comunità e l'amministrazione pubblica. Utilizza il creatore di video AI di HeyGen per produrre rapidamente video di allineamento pubblico vitali, promuovendo la fiducia pubblica con messaggi coerenti e controlli di branding.

Quali capacità offre HeyGen per la creazione rapida di video?

HeyGen semplifica la creazione di video trasformando il testo in video professionali con avatar AI personalizzabili e generazione di voice-over AI realistici. Questo creatore di video online aiuta gli utenti a produrre efficacemente contenuti di alta qualità, dai video social ai video di comunicazione interna.

HeyGen supporta i controlli di branding per i contenuti video?

Assolutamente, HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il logo, i colori e le risorse del tuo marchio in ogni video. Sfrutta la nostra vasta libreria multimediale e i modelli di video per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi video esplicativi e contenuti di coinvolgimento formativo.

Quali funzionalità offre HeyGen per l'accessibilità dei video?

HeyGen migliora l'accessibilità con sottotitoli AI automatici, assicurando che il tuo messaggio raggiunga un pubblico più ampio. Adatta facilmente i tuoi video social per varie piattaforme con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per un impatto massimo e un coinvolgimento della comunità.

