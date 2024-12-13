Creatore di Video di Comprensione del Prototipo per Demo Coinvolgenti

Genera video di test utente accattivanti e demo coinvolgenti senza sforzo con potenti capacità di testo-a-video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per product manager e designer UX che dimostri come interpretare il feedback dei 'test utente' per una versione iniziale del prodotto. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e pedagogico con registrazioni dello schermo chiare, utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire che tutti i dettagli tecnici del 'creatore di video di comprensione del prototipo' siano facilmente comprensibili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione interna coinvolgente di 30 secondi per un team di ingegneri, spiegando una nuova funzionalità complessa all'interno di uno strumento di 'prototipazione senza codice'. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice e tecnico, utilizzando animazioni schematiche per illustrare i processi, con una narrazione diretta e informativa generata in modo efficiente attraverso la capacità di testo-a-video da script di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Immagina una pubblicità dinamica di 15 secondi sui social media rivolta a piccoli imprenditori e imprenditori, evidenziando la facilità d'uso di un nuovo 'Generatore di Video AI'. Il video dovrebbe presentare immagini vivaci ed energiche con un avatar AI espressivo che dimostri i vantaggi chiave del 'creatore di video di prototipo', sfruttando gli avatar AI sofisticati di HeyGen per una presentazione accattivante e accessibile.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Comprensione del Prototipo

Trasforma senza sforzo i tuoi prototipi ad alta fedeltà in dimostrazioni video coinvolgenti e materiale per test utente, semplificando il tuo flusso di lavoro di prototipazione con l'AI.

1
Step 1
Crea la Tua Narrazione del Prototipo
Inizia descrivendo la funzionalità del tuo prototipo e i flussi utente utilizzando il testo, sfruttando il Generatore di Video AI per convertire il tuo script in scene video iniziali.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore Visivo
Migliora il tuo video selezionando un avatar AI per fungere da presentatore, guidando gli spettatori attraverso le caratteristiche e le interazioni del tuo prototipo con una presentazione professionale.
3
Step 3
Personalizza e Affina i Dettagli
Utilizza l'editing drag-and-drop per organizzare le tue scene, aggiungere voiceover professionale e includere sottotitoli/caption per garantire chiarezza e accessibilità per il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta per Piattaforme Diverse
Prepara il tuo video di comprensione del prototipo per vari usi applicando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, assicurandoti che appaia perfetto per demo coinvolgenti o test utente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Efficacemente le Caratteristiche del Prototipo

Evidenzia le caratteristiche chiave e i flussi utente del tuo prototipo attraverso dimostrazioni video coinvolgenti e accattivanti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di comprensione del prototipo?

HeyGen sfrutta l'AI per trasformare i tuoi prototipi in video coinvolgenti. Con funzionalità come testo-a-video e avatar AI, puoi creare senza sforzo video di prototipi ad alta fedeltà per comunicare efficacemente i tuoi design e raccogliere feedback dai test utente.

Posso personalizzare lo stile visivo dei miei video di prototipo con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre una varietà di modelli video ricchi e un editing drag-and-drop per personalizzare i tuoi video di prototipo. Puoi anche utilizzare i controlli di branding per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con la tua visione di design, creando demo coinvolgenti.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la narrazione dei video di prototipo?

HeyGen fornisce funzionalità avanzate per la narrazione dinamica, inclusi avatar AI realistici e opzioni di voiceover professionale. La nostra funzione di sintesi vocale ti consente di generare facilmente audio coinvolgente dal tuo script, migliorando le capacità del creatore di video di comprensione del prototipo.

HeyGen è adatto per utenti senza esperienza precedente di editing video?

Sì, HeyGen è progettato per essere facile da usare, permettendo a chiunque di produrre video di prototipi senza bisogno di codice. La piattaforma di generazione video end-to-end semplifica il processo dallo script all'esportazione, inclusi ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto ed esportazioni.

