Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di 1 minuto che mostri la creazione di video walkthrough professionali e tour virtuali con HeyGen, progettato per i marketer e sviluppatori immobiliari. Utilizza uno stile visivo immersivo e cinematografico con transizioni eleganti e metti in risalto le caratteristiche principali della proprietà, il tutto narrato da una sofisticata voce AI generata direttamente all'interno della piattaforma. L'obiettivo è illustrare come sia possibile ottenere una qualità di produzione di alto livello senza un editing estensivo, enfatizzando una consegna vocale fluida.
Produci un tutorial vivace di 45 secondi per singoli broker immobiliari, dimostrando come personalizzare e creare contenuti di walkthrough di proprietà ottimizzati per i social media utilizzando HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico, con tagli rapidi tra diversi rapporti d'aspetto e una colonna sonora vivace, guidando gli utenti su come utilizzare efficacemente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme. Questo prompt mira a mostrare quanto sia facile adattare i contenuti per massimizzare la portata e il coinvolgimento.
Crea un video educativo completo di 2 minuti per nuovi utenti ed educatori immobiliari, dettagliando il processo completo di creazione di video walkthrough immobiliari coinvolgenti utilizzando la tecnologia AI di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e istruttivo, con dimostrazioni passo-passo e mostrando la varietà di modelli e scene disponibili, consegnato da un avatar AI informativo e amichevole. Questo video dovrebbe dare agli utenti la fiducia necessaria per navigare sulla piattaforma e produrre il loro primo video professionale.
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Genera Video di Annunci Professionali.
Crea rapidamente video walkthrough di proprietà di alta qualità e professionali che servono come annunci accattivanti per potenziali acquirenti.
Crea Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Produci video brevi e clip accattivanti dai walkthrough delle proprietà, ottimizzati per una condivisione e un coinvolgimento diffusi sulle piattaforme social.
Come semplifica HeyGen la creazione di video walkthrough immobiliari professionali?
HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata basata su AI per semplificare la creazione di video walkthrough immobiliari professionali, trasformando le foto delle proprietà in tour visivi coinvolgenti. Questo Generatore di Video AI consente ai professionisti immobiliari di produrre facilmente contenuti di alta qualità per tour virtuali.
Posso personalizzare i miei video walkthrough immobiliari con branding e voce AI?
Assolutamente! HeyGen ti permette di personalizzare i tuoi video walkthrough immobiliari aggiungendo il tuo logo e branding. Puoi anche integrare una voce narrante AI per descrivere le caratteristiche della proprietà, e poi esportare e condividere facilmente i tuoi video, ottimizzati per le piattaforme social.
Quali caratteristiche tecniche rendono HeyGen un efficace creatore di video walkthrough di proprietà?
HeyGen agisce come un potente creatore di video walkthrough di proprietà trasformando foto statiche in presentazioni dinamiche utilizzando la tecnologia AI. Incorpora caratteristiche come movimenti di camera cinematografici e transizioni di scena fluide, permettendoti di creare tour virtuali coinvolgenti in modo efficiente.
Come può il Generatore di Video AI di HeyGen migliorare la presentazione del tour virtuale della mia proprietà?
Il Generatore di Video AI di HeyGen migliora significativamente i tour virtuali creando video walkthrough immobiliari coinvolgenti dalle tue foto esistenti della proprietà. Questo ti permette di produrre contenuti video professionali con facilità, migliorando la presentazione delle tue inserzioni.