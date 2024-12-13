Generatore di Video Walkthrough di Proprietà: Potenzia i Tuoi Annunci

Trasforma le tue foto in video walkthrough coinvolgenti di qualità professionale utilizzando la potente generazione di voce narrante di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video cinematografico di 2 minuti per professionisti del settore immobiliare, mirato ad aumentare il coinvolgimento degli acquirenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere immersivo e moderno, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per offrire un tour virtuale guidato e personale. Questo approccio creativo al marketing immobiliare trasforma immagini statiche in tour virtuali dinamici, sfruttando i vari modelli e scene della piattaforma per una presentazione davvero professionale e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Genera un video dimostrativo tecnico di 1 minuto per professionisti dei media immobiliari esperti di tecnologia, mostrando le funzioni principali di un generatore di video AI. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo elegante, illustrando l'integrazione senza soluzione di continuità delle foto caricate in walkthrough di proprietà sorprendenti con movimenti di camera fluidi. Evidenzia la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto efficiente di HeyGen e i sottotitoli chiari, sottolineando come questa tecnologia che fa risparmiare tempo semplifica la creazione di contenuti su tutti i canali di distribuzione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di marca di 1 minuto specificamente per agenzie e agenti immobiliari che cercano una distribuzione coerente su più piattaforme. La presentazione visiva e audio dovrebbe emanare professionalità, incorporando il tuo logo e branding in modo prominente. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per introdurre gli annunci immobiliari, completati da ricche immagini dalla libreria multimediale/supporto stock, assicurando che i video walkthrough coinvolgenti siano perfettamente ottimizzati per i reel dei social media e strategie di marketing online più ampie.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Walkthrough di Proprietà

Trasforma senza sforzo le tue foto di proprietà in video walkthrough sorprendenti e immersivi con l'AI, risparmiando tempo e catturando l'attenzione dei potenziali acquirenti.

1
Step 1
Carica le Tue Foto di Proprietà
Importa facilmente le tue immagini di proprietà esistenti. Il nostro avanzato processo AI analizza intelligentemente le tue foto, ponendo le basi per un walkthrough professionale.
2
Step 2
Seleziona un Modello Cinematografico
Scegli tra una varietà di modelli progettati professionalmente per adattarsi allo stile della tua proprietà. Questi modelli dispongono automaticamente le tue immagini con movimenti di camera fluidi per un aspetto raffinato.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti AI
Eleva il tuo video aggiungendo coinvolgenti voci narranti AI o sottotitoli, fornendo descrizioni dettagliate e mettendo in evidenza le caratteristiche chiave per informare e catturare il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari rapporti d'aspetto, ottimizzati per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le principali piattaforme, inclusi i reel dei social media, per raggiungere un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Testimonianze dei Clienti per la Fiducia

Crea video persuasivi con clienti soddisfatti, costruendo credibilità e favorendo la fiducia con i potenziali acquirenti per i tuoi servizi immobiliari.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video walkthrough di proprietà?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di generazione video AI per trasformare le tue foto di proprietà esistenti in video walkthrough professionali senza necessità di riprese. La nostra piattaforma automatizza il processo, permettendo ai professionisti del settore immobiliare di creare contenuti coinvolgenti in modo efficiente.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per migliorare i video immobiliari?

HeyGen fornisce avatar AI, generazione di voce narrante naturale e sottotitoli intelligenti per arricchire i tuoi video di proprietà. Puoi anche utilizzare modelli personalizzabili e integrare i controlli del tuo branding per una presentazione coerente e professionale.

Posso convertire le mie foto di proprietà esistenti in tour video dinamici con HeyGen?

Assolutamente! Il software innovativo di HeyGen per la conversione da foto a video ti consente di trasformare senza sforzo le tue foto di proprietà esistenti in walkthrough professionali. Questa tecnologia che fa risparmiare tempo ti permette di generare contenuti video accattivanti per i tuoi annunci senza bisogno di nuove riprese.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding dei miei video di proprietà HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding per personalizzare i tuoi video di proprietà con il tuo logo e i colori del marchio. Questo assicura un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi sforzi di marketing immobiliare.

