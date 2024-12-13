Creatore di Video di Visita della Proprietà: Crea Tour Straordinari

Crea tour virtuali professionali delle proprietà senza sforzo con la nostra piattaforma di creazione video potenziata dall'AI, sfruttando modelli e scene intuitivi per risultati rapidi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 90 secondi rivolto ai professionisti immobiliari impegnati che necessitano di una creazione di contenuti efficiente. Questo video dovrebbe evidenziare come la Tecnologia Salva-Tempo di HeyGen semplifica il processo di creazione di video immobiliari, permettendo agli utenti di caricare facilmente foto e clip video. Utilizza uno stile visivo elegante ed energico con tagli rapidi e musica di sottofondo vivace, dimostrando il potere di sfruttare i modelli e le scene pre-progettati di HeyGen per produrre contenuti di alta qualità rapidamente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo raffinato di 1 minuto e 30 secondi rivolto ai responsabili del marketing immobiliare, concentrandoti sul vantaggio strategico della Distribuzione Multi-Piattaforma per i tour virtuali delle proprietà. Il video dovrebbe adottare un'estetica contemporanea, mostrando esempi di un singolo video ottimizzato per varie piattaforme social, con una voce autorevole che spiega l'impatto di una portata più ampia. Fondamentale è illustrare come la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen assicuri un adattamento perfetto e un coinvolgimento su tutti i canali.
Prompt di Esempio 3
Crea un video introduttivo coinvolgente di 2 minuti per le agenzie immobiliari che cercano di scalare la loro produzione video in modo efficiente attraverso la creazione video potenziata dall'AI. La presentazione visiva dovrebbe essere moderna e leggermente futuristica, enfatizzando l'automazione senza soluzione di continuità e la qualità professionale raggiungibile, spiegando come gli avatar AI possano narrare i dettagli delle proprietà con perfetta coerenza. L'audio dovrebbe presentare una voce chiara ed esplicativa che guida gli spettatori attraverso i vantaggi degli avatar AI di HeyGen per walkthrough video professionali coerenti e coinvolgenti senza la necessità di presentatori umani.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Visita della Proprietà

Crea senza sforzo video di visita della proprietà straordinari e professionali con l'AI. Trasforma i tuoi annunci in tour virtuali coinvolgenti per qualsiasi piattaforma, rapidamente e con precisione.

1
Step 1
Carica i Tuoi Asset della Proprietà
Inizia caricando le tue foto e clip video della proprietà direttamente nell'editor video online. Utilizza la nostra libreria multimediale/supporto di stock per ulteriori elementi visivi.
2
Step 2
Seleziona un Modello Immobiliare
Scegli tra una varietà di modelli video immobiliari progettati per i tour delle proprietà. Personalizza le scene e applica il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding.
3
Step 3
Aggiungi una Narrazione Potenziata dall'AI
Migliora il tuo walkthrough con la creazione video potenziata dall'AI. Genera voiceover professionali dal tuo script utilizzando la nostra funzione di generazione vocale e includi sottotitoli per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta per la Condivisione Multi-Piattaforma
Una volta completato il tuo walkthrough video professionale, esportalo in vari rapporti d'aspetto adatti per le piattaforme social. Distribuisci facilmente i tuoi video immobiliari per una portata più ampia.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo degli Agenti e le Testimonianze

Sviluppa video coinvolgenti potenziati dall'AI che presentano i successi degli agenti e le testimonianze dei clienti per costruire fiducia e dimostrare competenza nel mercato immobiliare.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di visita della proprietà?

HeyGen è una piattaforma di creazione video potenziata dall'AI che consente ai professionisti immobiliari di produrre video di visita della proprietà professionali in modo efficiente. Utilizzando un editor video online, trasforma script e media in contenuti visivi coinvolgenti senza la necessità di riprese tradizionali.

HeyGen può aiutarmi a personalizzare i miei video immobiliari con il branding?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare facilmente i tuoi elementi di branding personalizzati, come loghi e schemi di colori specifici, direttamente nei tuoi video immobiliari. Questo assicura una presenza di marca coerente e professionale in tutti i tuoi tour virtuali delle proprietà.

Che tipo di media posso utilizzare per creare video con HeyGen?

Con HeyGen, puoi caricare senza problemi foto e clip video per migliorare i tuoi video immobiliari. La piattaforma offre anche accesso a una libreria multimediale completa e supporto di stock, offrendo risorse aggiuntive per creare walkthrough video dinamici e professionali.

È possibile generare walkthrough video professionali rapidamente usando HeyGen?

Sì, la Piattaforma Video AI di HeyGen è progettata per velocità ed efficienza, permettendo agli utenti di generare walkthrough video professionali di alta qualità rapidamente. La sua interfaccia intuitiva e i modelli video immobiliari pronti all'uso semplificano notevolmente il processo di creazione video, consentendo una produzione rapida senza compromettere la qualità.

