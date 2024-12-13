Generatore di Video Tour Immobiliari per Professionisti del Settore

Risparmia tempo prezioso e ottieni più richieste. Crea video immobiliari di qualità professionale con la nostra potente libreria multimediale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video tour immobiliare dinamico di 30 secondi ottimizzato per i social media, rivolto agli agenti immobiliari che cercano di generare più richieste per le loro inserzioni. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, incorporando elementi di Branding Personalizzato e tagli rapidi tra i punti salienti della proprietà, creando un impatto immediato. Utilizza una colonna sonora vivace e contemporanea per completare i visual energici. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente questo pezzo coinvolgente, rendendo facile creare un risultato raffinato che si distingue.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video istruttivo di 45 secondi sui punti salienti della proprietà, su misura per i professionisti del settore immobiliare impegnati che desiderano risparmiare tempo prezioso evitando un editing complesso. Questo video presenterà un avatar AI amichevole che illustra i punti di forza unici della proprietà in modo chiaro e conciso, incarnando una qualità professionale che ispira fiducia. Lo stile visivo sarà pulito e sofisticato, concentrandosi sulle aree chiave della proprietà con un overlay di testo che spiega le caratteristiche. L'audio comprenderà una voce rassicurante e informativa dall'avatar AI, arricchita da una melodia di sottofondo sottile e ambientale.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un reel di 50 secondi che dimostri come le foto statiche delle inserzioni possano essere trasformate in coinvolgenti Video Immobiliari, perfetti per proprietari di immobili o piccole imprese che cercano qualità professionale senza sforzi estesi. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, animando le immagini con zoom e panoramiche sottili, e integrando testo sullo schermo per enfatizzare le caratteristiche. Una traccia musicale motivante e aspirazionale accompagnerà i visual. L'intera narrazione per questo video sarà generata in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, garantendo un messaggio coerente e d'impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Tour Immobiliari

Trasforma senza sforzo le tue foto delle inserzioni in video tour immobiliari professionali e coinvolgenti con l'AI, progettati per catturare più richieste e risparmiare tempo prezioso per i professionisti del settore immobiliare.

1
Step 1
Carica le Tue Foto delle Inserzioni
Carica facilmente le tue foto delle inserzioni di alta qualità sulla piattaforma. La nostra AI analizza le tue immagini per preparare un flusso cinematografico fluido, utilizzando il supporto della nostra libreria multimediale.
2
Step 2
Applica il Tuo Branding Personalizzato
Personalizza il tuo video tour immobiliare applicando il tuo branding personalizzato, inclusi il tuo logo e la tua palette di colori preferita, utilizzando i nostri controlli dedicati al branding.
3
Step 3
Crea il Tuo Tour Cinematografico
Il nostro generatore video AI creerà automaticamente un tour immobiliare dinamico. Miglioralo ulteriormente aggiungendo una voce narrante professionale per evidenziare le caratteristiche principali della proprietà.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video immobiliare di qualità professionale ed esportalo in vari formati, pronto per essere condiviso immediatamente sui social media e altri canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Testimonianze e Successi dei Clienti

Sviluppa testimonianze video convincenti e storie di successo per costruire fiducia e credibilità, aiutando i professionisti del settore immobiliare a concludere affari più velocemente.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video tour immobiliari?

La piattaforma video AI di HeyGen consente ai professionisti del settore immobiliare di creare straordinari Video Immobiliari con un flusso cinematografico fluido. Genera contenuti di qualità professionale che catturano l'attenzione dei potenziali acquirenti, portando a più richieste e aiutandoti a concludere affari più velocemente.

È difficile creare Video Immobiliari con HeyGen se non ho esperienza di editing?

Assolutamente no! HeyGen semplifica il processo di creazione di Video Immobiliari permettendoti di caricare facilmente le foto. La nostra tecnologia video AI gestisce le parti complesse, il che significa che puoi generare video immobiliari di alta qualità senza necessità di editing, risparmiando tempo prezioso.

Posso applicare il branding personalizzato ai miei video immobiliari realizzati con HeyGen?

Sì, HeyGen supporta il Branding Personalizzato per tutte le tue produzioni di video tour immobiliari. Incorpora facilmente il tuo logo e i colori del tuo marchio per mantenere una qualità professionale e una presenza coerente su tutti i tuoi canali di marketing.

Come aiuta HeyGen i professionisti del settore immobiliare a risparmiare tempo e risorse?

HeyGen consente ai professionisti del settore immobiliare di trasformare rapidamente le foto statiche delle inserzioni in dinamici Video Immobiliari. La nostra piattaforma video AI automatizza la creazione di video, riducendo significativamente la necessità di costosi videografi esterni e di un editing esteso, risparmiando così tempo e risorse preziose.

