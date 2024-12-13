Generatore di Tour delle Proprietà: Crea Tour Virtuali Immersivi Oggi

Genera tour virtuali 3D interattivi e open house 24/7 senza sforzo, sfruttando il testo-a-video da script per inserzioni immobiliari rapide.

Crea un video conciso di 1 minuto rivolto ad agenti immobiliari e gestori di proprietà, dimostrando la semplicità dell'uso del software per tour virtuali per generare walkthrough coinvolgenti delle proprietà. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e pulito, accompagnato da musica di sottofondo vivace e una voce chiara, evidenziando come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen combinata con avatar AI possa semplificare la creazione di contenuti, garantendo l'accessibilità da qualsiasi dispositivo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale visivamente sorprendente di 90 secondi rivolto a sviluppatori immobiliari e marketer di immobili di lusso, mostrando la qualità immersiva di un tour virtuale 3D. Utilizza uno stile visivo elegante e ad alta definizione con musica di sottofondo sofisticata e una voce professionale generata utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen. Sottolinea la capacità di integrare hotspot personalizzati e arricchire l'esperienza del tour con immagini di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock, catturando ogni dettaglio intricato delle proprietà di alto livello.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 2 minuti progettato per potenziali acquirenti di case e investitori immobiliari, illustrando i vantaggi dei tour interattivi per esplorare diverse inserzioni immobiliari. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio coinvolgente e amichevole, con visual dinamiche e narrazione chiara, arricchita dai sottotitoli/caption di HeyGen per garantire la massima comprensione. Dimostra come gli spettatori possano navigare e interagire con varie caratteristiche delle proprietà, prendendo decisioni informate direttamente dai loro schermi, utilizzando modelli e scene creative per visuali accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Genera un video esplicativo semplice di 45 secondi per piccole imprese immobiliari e agenti individuali, presentando un generatore di tour delle proprietà come soluzione completa per le loro esigenze di marketing. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo pratico e potenziante con un tono diretto, accompagnato da musica strumentale. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche chiave e mostrare come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni semplifichino l'adattamento dei tour per varie piattaforme, posizionandolo come uno strumento indispensabile per le inserzioni professionali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Tour delle Proprietà

Crea tour virtuali interattivi e sorprendenti per inserzioni immobiliari con facilità, catturando potenziali acquirenti ovunque.

1
Step 1
Carica i Tuoi Media della Proprietà
Aggiungi facilmente le tue foto e video nel generatore di tour delle proprietà utilizzando il nostro supporto della libreria multimediale/stock. Questo forma la base della tua esperienza virtuale immersiva.
2
Step 2
Arricchisci con Hotspot Interattivi
Crea tour dinamici e interattivi aggiungendo hotspot personalizzati per evidenziare le caratteristiche chiave. Utilizza la generazione di voiceover per fornire una narrazione coinvolgente per un'esperienza veramente guidata.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza il Tuo Tour
Applica i tuoi controlli di branding, come loghi e colori, per garantire che il tuo tour virtuale sia in linea con le tue inserzioni immobiliari. Questo mantiene il professionalismo e aumenta la fiducia degli spettatori.
4
Step 4
Pubblica per Accesso Universale
Genera ed esporta il tuo tour virtuale completo utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una visualizzazione ottimale su qualsiasi dispositivo. Offri open house 24/7 senza interruzioni a un pubblico globale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presentazioni Dinamiche delle Proprietà

Presenta visivamente tour virtuali dettagliati delle proprietà con video generati dall'AI, evidenziando efficacemente caratteristiche uniche e planimetrie.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen nella creazione di tour video immobiliari coinvolgenti?

HeyGen sfrutta avatar AI e capacità di testo-a-video da script per produrre tour video immobiliari coinvolgenti. Questo consente una narrazione dinamica e presentazioni visive che mostrano efficacemente gli immobili, migliorando i tuoi sforzi di marketing complessivi.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i video dei tour immobiliari?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il logo della tua azienda e palette di colori specifiche nei tuoi video. Inoltre, è disponibile una vasta gamma di modelli e scene personalizzabili, che consentono tour unici e immersivi per ogni inserzione immobiliare.

Quanto sono accessibili i video dei tour delle proprietà generati da HeyGen su vari dispositivi?

I video creati con HeyGen per i tour virtuali delle proprietà sono altamente accessibili, progettati per essere visualizzati senza problemi da qualsiasi dispositivo, inclusi dispositivi mobili e browser desktop. HeyGen supporta anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e vari formati di esportazione per ottimizzare la visualizzazione su diverse piattaforme.

HeyGen può scalare efficacemente la produzione di più video di tour delle proprietà?

Sì, HeyGen è una soluzione completa per produrre efficacemente numerosi video di tour delle proprietà, agendo come un potente generatore di tour delle proprietà per contenuti video. Il supporto della libreria multimediale e le funzionalità automatizzate come la generazione di voiceover consentono una rapida creazione e distribuzione di contenuti di inserzioni immobiliari diversificate.

