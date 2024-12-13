Generatore di Tour delle Proprietà: Crea Tour Virtuali Immersivi Oggi
Genera tour virtuali 3D interattivi e open house 24/7 senza sforzo, sfruttando il testo-a-video da script per inserzioni immobiliari rapide.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video promozionale visivamente sorprendente di 90 secondi rivolto a sviluppatori immobiliari e marketer di immobili di lusso, mostrando la qualità immersiva di un tour virtuale 3D. Utilizza uno stile visivo elegante e ad alta definizione con musica di sottofondo sofisticata e una voce professionale generata utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen. Sottolinea la capacità di integrare hotspot personalizzati e arricchire l'esperienza del tour con immagini di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock, catturando ogni dettaglio intricato delle proprietà di alto livello.
Produci un video informativo di 2 minuti progettato per potenziali acquirenti di case e investitori immobiliari, illustrando i vantaggi dei tour interattivi per esplorare diverse inserzioni immobiliari. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio coinvolgente e amichevole, con visual dinamiche e narrazione chiara, arricchita dai sottotitoli/caption di HeyGen per garantire la massima comprensione. Dimostra come gli spettatori possano navigare e interagire con varie caratteristiche delle proprietà, prendendo decisioni informate direttamente dai loro schermi, utilizzando modelli e scene creative per visuali accattivanti.
Genera un video esplicativo semplice di 45 secondi per piccole imprese immobiliari e agenti individuali, presentando un generatore di tour delle proprietà come soluzione completa per le loro esigenze di marketing. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo pratico e potenziante con un tono diretto, accompagnato da musica strumentale. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche chiave e mostrare come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni semplifichino l'adattamento dei tour per varie piattaforme, posizionandolo come uno strumento indispensabile per le inserzioni professionali.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Annunci Immobiliari ad Alte Prestazioni.
Crea rapidamente annunci video coinvolgenti per le tue inserzioni immobiliari e tour virtuali per attrarre più potenziali acquirenti.
Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Produci senza sforzo clip video accattivanti dei tuoi tour virtuali da condividere su tutte le piattaforme di social media.
Domande Frequenti
Come aiuta HeyGen nella creazione di tour video immobiliari coinvolgenti?
HeyGen sfrutta avatar AI e capacità di testo-a-video da script per produrre tour video immobiliari coinvolgenti. Questo consente una narrazione dinamica e presentazioni visive che mostrano efficacemente gli immobili, migliorando i tuoi sforzi di marketing complessivi.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i video dei tour immobiliari?
HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il logo della tua azienda e palette di colori specifiche nei tuoi video. Inoltre, è disponibile una vasta gamma di modelli e scene personalizzabili, che consentono tour unici e immersivi per ogni inserzione immobiliare.
Quanto sono accessibili i video dei tour delle proprietà generati da HeyGen su vari dispositivi?
I video creati con HeyGen per i tour virtuali delle proprietà sono altamente accessibili, progettati per essere visualizzati senza problemi da qualsiasi dispositivo, inclusi dispositivi mobili e browser desktop. HeyGen supporta anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e vari formati di esportazione per ottimizzare la visualizzazione su diverse piattaforme.
HeyGen può scalare efficacemente la produzione di più video di tour delle proprietà?
Sì, HeyGen è una soluzione completa per produrre efficacemente numerosi video di tour delle proprietà, agendo come un potente generatore di tour delle proprietà per contenuti video. Il supporto della libreria multimediale e le funzionalità automatizzate come la generazione di voiceover consentono una rapida creazione e distribuzione di contenuti di inserzioni immobiliari diversificate.