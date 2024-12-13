Video Maker per il Marketing Immobiliare: Crea Video Immobiliari Straordinari

Produci rapidamente video di annunci immobiliari accattivanti per i social media. Trasforma semplicemente i tuoi script in video straordinari con le capacità di testo-a-video di HeyGen.

Crea un video di annuncio immobiliare di 45 secondi che attiri potenziali acquirenti, mostrando un nuovo sviluppo di prestigio. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e invitante, con tagli rapidi dei punti salienti della proprietà, accompagnati da una colonna sonora vivace e una voce narrante professionale generata utilizzando la capacità di generazione di Voiceover di HeyGen per narrare le caratteristiche principali. Gli agenti immobiliari e i broker apprezzeranno il processo senza soluzione di continuità per trasformare filmati grezzi in contenuti coinvolgenti per il video maker di marketing immobiliare.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video informativo di 60 secondi progettato per i nuovi acquirenti di case, spiegando i vantaggi di un quartiere specifico o di un tipo di proprietà. Questo video dovrebbe utilizzare i modelli video immobiliari di HeyGen per un'estetica pulita e moderna, incorporando la funzionalità di testo-a-video da script per presentare informazioni complesse in modo chiaro. L'audio dovrebbe essere amichevole e rassicurante, supportato da musica soft e motivazionale, rendendolo ideale per piccole agenzie immobiliari e agenti individuali che cercano modelli personalizzabili per semplificare la creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video immobiliare visivamente sorprendente di 30 secondi specificamente per le piattaforme social, rivolto agli investitori di proprietà di lusso. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo cinematografico e di alta produzione, utilizzando un avatar AI come presentatore sofisticato per evidenziare servizi esclusivi e viste. Impiega il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare l'output per varie piattaforme, garantendo immagini nitide e una colonna sonora aspirazionale ed elegante che cattura un pubblico esigente di sviluppatori immobiliari e marketer di lusso.
Prompt di Esempio 3
Crea un reel di 50 secondi ben rifinito dai media caricati esistenti, rivolto agli investitori di proprietà commerciali, dimostrando il potenziale di uno sviluppo a uso misto. Questa produzione di livello professionale dovrebbe presentare transizioni ed effetti fluidi e sottotitoli/caption chiari per trasmettere dati finanziari o punti di vendita chiave, arricchiti dal supporto esteso della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini complementari. Lo stile visivo complessivo dovrebbe essere elegante e orientato al business, con una voce narrante autorevole ma coinvolgente, aiutando gli utenti esperti di video maker di marketing immobiliare a creare presentazioni di impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per il Marketing Immobiliare

Crea facilmente video di annunci immobiliari straordinari in pochi minuti con strumenti potenziati dall'AI e modelli personalizzabili, mostrando i tuoi annunci in modo professionale.

1
Step 1
Scegli un Modello o Carica Media
Inizia il tuo progetto selezionando da un'ampia gamma di modelli personalizzabili progettati per il settore immobiliare, o carica le tue foto e clip video della proprietà per iniziare.
2
Step 2
Personalizza il Contenuto del Tuo Annuncio
Integra dettagli della proprietà, informazioni sull'agente e call to action. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script per convertire senza sforzo le tue descrizioni scritte in testo coinvolgente sullo schermo.
3
Step 3
Migliora con Tocchi Professionali
Eleva il tuo video con transizioni dinamiche, musica di sottofondo e una voce narrante professionale. Utilizza lo strumento di generazione di Voiceover per aggiungere una narrazione chiara e convincente senza dover registrare il tuo audio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di marketing immobiliare e preparalo per la distribuzione. Usa le opzioni di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme come i social media o il tuo sito web, quindi condividilo direttamente con i potenziali acquirenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Testimonianze e Successi dei Clienti

.

Sviluppa video testimonianze persuasive da clienti soddisfatti per costruire fiducia e credibilità per il tuo marchio immobiliare.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di marketing immobiliare?

HeyGen è un video maker per il marketing immobiliare facile da usare che consente ai professionisti del settore immobiliare di produrre rapidamente video immobiliari coinvolgenti. Sfrutta i nostri modelli personalizzabili e gli avatar AI per generare video di annunci immobiliari accattivanti per i social media senza sforzo.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace video maker immobiliare?

HeyGen offre un potente editor drag and drop, un'ampia libreria di contenuti stock e controlli di branding per garantire che i tuoi video immobiliari si distinguano. Puoi caricare i tuoi media, applicare transizioni ed effetti e utilizzare i nostri strumenti potenziati dall'AI per una finitura professionale.

Come utilizza HeyGen l'AI per sviluppare modelli di video immobiliari?

La piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen integra la generazione di testo-a-video e voiceover, semplificando la creazione di modelli di video immobiliari dinamici. Questa tecnologia avanzata ti aiuta a trasformare gli script in contenuti video di alta qualità in modo efficiente.

Posso esportare video di annunci immobiliari in HD creati con HeyGen per i social media?

Sì, HeyGen ti consente di scaricare e condividere le tue creazioni video in HD, ottimizzate per varie piattaforme. Puoi facilmente regolare i rapporti d'aspetto per i social media, assicurando che i tuoi video di annunci immobiliari raggiungano un pubblico più ampio con una chiarezza straordinaria.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo