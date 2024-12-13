Real Estate Video Maker: Potenzia Annunci Immobiliari e Contatti

Crea rapidamente video immobiliari coinvolgenti da testo, potenziando i contatti con avanzate capacità di testo-a-video da script.

Immagina un tour video accattivante di 60 secondi progettato per potenziali inquilini, che mostra una proprietà straordinaria con immagini invitanti e una voce narrante professionale e accogliente. Questo video dovrebbe evidenziare i servizi chiave e i punti di forza unici, utilizzando la potente generazione di Voiceover di HeyGen per narrare un'esperienza di staging virtuale coinvolgente, facendo sentire gli spettatori subito a casa.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi rivolto a proprietari e investitori immobiliari in cerca di servizi di gestione, con un avatar AI amichevole che presenta i vantaggi dell'esperienza della tua azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e affidabile, con un audio chiaro e conciso, sottolineando come la nostra piattaforma Real Estate Video Maker aiuti a generare più contatti e ottimizzare le operazioni immobiliari.
Prompt di Esempio 2
Crea un reel dinamico di 30 secondi per i social media destinato ai potenziali acquirenti di case, utilizzando immagini vivaci e una colonna sonora vivace per evidenziare rapidamente tre nuovi video di annunci. Il video dovrebbe sfruttare i diversi Template e scene di HeyGen per offrire una presentazione visivamente coinvolgente e dal ritmo veloce delle proprietà disponibili, catturando immediatamente l'attenzione con il suo flusso energetico.
Prompt di Esempio 3
Produci un video elegante e rassicurante di 50 secondi rivolto ai venditori di case, spiegando il semplice processo di inserimento della loro proprietà con la tua agenzia, completo di immagini professionali e una narrazione informativa. Questo video dovrebbe presentare in modo prominente il Branding personalizzabile e garantire l'accessibilità attraverso i Sottotitoli/caption automatici di HeyGen, trasmettendo un senso di competenza e servizio personalizzato in tutto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per la Gestione Immobiliare

Crea efficacemente video immobiliari coinvolgenti e tour virtuali per attrarre inquilini e mostrare annunci con facilità, semplificando il marketing della gestione immobiliare.

1
Step 1
Seleziona un Template Video
Scegli tra una varietà di template video professionali e scene progettate specificamente per video immobiliari e tour virtuali. Carica facilmente le tue foto e media esistenti per popolare il layout scelto.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script Immobiliare
Inserisci i dettagli e le descrizioni della tua proprietà nell'editor di script. La nostra capacità di "Testo-a-video da script" genererà senza sforzo video immobiliari coinvolgenti dal tuo testo.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza i tuoi video immobiliari con il logo, i colori e i caratteri del tuo marchio utilizzando i nostri "Controlli di branding". Questo assicura che ogni video rifletta la tua immagine professionale e rinforzi il branding personalizzabile per la tua attività.
4
Step 4
Esporta per Uso Multi-Piattaforma
Genera i tuoi video immobiliari di alta qualità in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per i social media e diverse piattaforme utilizzando la nostra funzione di "Ridimensionamento e esportazione dei rapporti d'aspetto". Questo assicura che i tuoi tour virtuali raggiungano un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Testimonianze di Gestione Immobiliare

Crea video professionali alimentati da AI di clienti soddisfatti per costruire fiducia e credibilità per i tuoi servizi di gestione immobiliare.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare tour video immobiliari coinvolgenti per i miei annunci?

HeyGen semplifica la creazione di video immobiliari coinvolgenti. Utilizza i nostri template video progettati professionalmente e le potenti capacità del generatore video AI per produrre rapidamente tour video immersivi, mostrando efficacemente i tuoi annunci ai potenziali acquirenti.

È possibile produrre video immobiliari di alta qualità senza alcuna attrezzatura di ripresa tradizionale?

Sì, il generatore video AI di HeyGen ti consente di creare video immobiliari professionali senza necessità di riprese. Basta inserire il tuo script o caricare foto, e la nostra piattaforma si occupa del resto, trasformando testo e immagini in video di annunci dinamici.

Posso personalizzare i miei video di annunci immobiliari per adattarli all'identità del mio marchio usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre robuste funzionalità di branding personalizzabile, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e lo stile unico in ogni video immobiliare. Questo assicura una rappresentazione coerente del marchio in tutti i tuoi video immobiliari, aiutandoti a distinguerti.

Come aiuta HeyGen i professionisti immobiliari a generare più contatti attraverso contenuti video?

HeyGen consente ai professionisti immobiliari di produrre rapidamente contenuti video di alta qualità ottimizzati per i social media e varie piattaforme. Creando video immobiliari coinvolgenti e open house virtuali in modo efficiente, puoi migliorare significativamente la tua presenza online e generare più contatti.

