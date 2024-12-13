Generatore di Video per Annunci Immobiliari: Crea Video Straordinari Velocemente

Trasforma i tuoi annunci in video accattivanti per il marketing sui social media con il testo-a-video da script.

Crea un video di 30 secondi ad alta energia rivolto a potenziali acquirenti di case che scorrono i social media, progettato per catturare immediatamente l'attenzione per i nuovi video di annunci. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con tagli moderni e colori vivaci, accompagnato da musica strumentale vivace e una voce narrante chiara e coinvolgente. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per evidenziare le caratteristiche principali della proprietà e l'attrattiva immediata della casa.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tour approfondito di 60 secondi per professionisti del settore immobiliare che necessitano di un video di qualità professionale per mostrare le proprietà. L'estetica dovrebbe essere elegante e raffinata, con transizioni fluide tra le stanze, musica ambientale delicata e un avatar AI esperto che guida gli spettatori attraverso i punti di forza unici della casa. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per fornire una presentazione coerente e coinvolgente senza bisogno di presentatori in loco.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di invito accogliente di 45 secondi rivolto alla comunità locale, promuovendo un prossimo evento di open house con un tono amichevole e accessibile. I visual dovrebbero essere caldi e invitanti, con rapidi scorci dei migliori angoli della proprietà sotto una luce naturale brillante, accompagnati da musica di sottofondo allegra e leggera. Crea questo utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un pezzo promozionale accattivante per un marketing immobiliare efficace.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo conciso di 30 secondi per altri professionisti del settore immobiliare, illustrando l'efficienza dell'utilizzo di un Real Estate Video Maker. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, moderno e focalizzato sulle informazioni, con sovrapposizioni di testo coinvolgenti che evidenziano i principali vantaggi, accompagnati da una narrazione energica ma chiara. Produci questo messaggio convincente rapidamente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, trasformando il contenuto scritto in una presentazione dinamica.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Annunci Immobiliari

Crea rapidamente video di annunci immobiliari professionali e potenziati dall'AI per attrarre più acquirenti e mostrare efficacemente le tue proprietà.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli tra diversi "modelli video" o incolla il tuo script per generare istantaneamente una base per il tuo video di annuncio utilizzando i "Modelli e scene" di HeyGen.
2
Step 2
Aggiungi Specifiche della Proprietà
Incorpora immagini, clip video e informazioni chiave sulla proprietà per creare "video di annunci" coinvolgenti. Utilizza la "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per arricchire la tua presentazione.
3
Step 3
Applica Branding e Voce
Eleva il tuo video con "branding personalizzabile", aggiungendo il tuo logo e i colori preferiti utilizzando i "Controlli di branding (logo, colori)" di HeyGen. Migliora ulteriormente il coinvolgimento con una narrazione dal suono naturale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di qualità professionale e utilizza il "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" di HeyGen per ottimizzarlo per varie piattaforme. Condividi facilmente il tuo straordinario showcase immobiliare sui "social media".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Video Testimonial di Agenti

.

Crea video testimonial professionali da clienti soddisfatti per costruire fiducia e migliorare la reputazione del marchio di un professionista immobiliare.

background image

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video per annunci immobiliari?

HeyGen è un generatore di video per annunci immobiliari intuitivo progettato per i professionisti del settore immobiliare per creare video immobiliari di alta qualità in modo efficiente. Sfruttando i video generati dall'AI e un'ampia selezione di modelli video, HeyGen trasforma le descrizioni delle proprietà in tour video coinvolgenti con facilità.

Quali opzioni di branding personalizzabili sono disponibili per i miei video immobiliari?

HeyGen consente ai professionisti del settore immobiliare di mantenere una forte coerenza del marchio nei loro sforzi di marketing immobiliare. Puoi facilmente applicare un branding personalizzabile, inclusi il tuo logo e colori specifici, per garantire che tutti i tuoi video di annunci riflettano la tua identità professionale unica, risultando in video di qualità professionale.

HeyGen può generare voiceover professionali per video di annunci immobiliari?

Assolutamente. HeyGen offre capacità avanzate di generazione di voiceover, permettendoti di narrare i tuoi video di annunci con voci AI di alta qualità in più lingue. Questa funzione migliora significativamente le tue presentazioni di tour video, rendendole coinvolgenti per la condivisione su varie piattaforme di social media.

Come può HeyGen assistere i professionisti del settore immobiliare con diverse esigenze di contenuto video?

HeyGen è un versatile Real Estate Video Maker, che consente ai professionisti del settore immobiliare di creare una vasta gamma di contenuti oltre ai semplici video di annunci immobiliari. Dai video esplicativi coinvolgenti sulle tendenze del mercato ai tour virtuali di open house e video rapidi di 30 secondi per i social media, HeyGen semplifica l'intero processo di creazione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo