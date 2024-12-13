Genera Ora Video Esplicativi Straordinari per Annunci Immobiliari

Trasforma i tuoi annunci in video accattivanti. Sfrutta i "Templates & scenes" intuitivi di HeyGen per un impatto immediato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video walkthrough di 60 secondi per una proprietà, rivolto a compratori seri in cerca di dettagli approfonditi su una casa di lusso. Il video dovrebbe impiegare transizioni fluide e professionali tra le stanze, evidenziando dettagli architettonici e servizi unici con una "Voiceover generation" chiara e autorevole che spiega ogni caratteristica. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e in alta definizione, riflettendo lo status premium della proprietà, posizionandolo efficacemente come una produzione di alto livello di Real Estate Video Maker.
Prompt di Esempio 2
Produci un segmento coinvolgente di 45 secondi che combini un tocco personale con una presentazione della proprietà, mirato a costruire fiducia con clienti e acquirenti potenziali. Immagina un amichevole "AI avatar" che introduce calorosamente la proprietà, condividendo un breve aneddoto positivo o un punto di forza, passando a viste interne ed esterne splendidamente girate, tutte integrate senza soluzione di continuità. L'audio dovrebbe essere accogliente e professionale, creando un'atmosfera invitante che rinforza sottilmente l'integrazione del marchio dell'agente.
Prompt di Esempio 3
Genera un video esplicativo di 50 secondi che semplifica una caratteristica complessa di una proprietà, come la tecnologia smart home o elementi eco-sostenibili, per i compratori di case alla prima esperienza. Questo video dovrebbe utilizzare grafiche chiare e informative e una narrazione piacevole, completata da "Sottotitoli/caption" facili da leggere per garantire la massima comprensione. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito ed educativo, attingendo dalla "Media library/stock support" di HeyGen per illustrare i concetti, chiarendo infine ciò che rende unica questa offerta.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi per Annunci Immobiliari

Crea rapidamente video coinvolgenti per annunci immobiliari. Presenta le proprietà in modo professionale con strumenti basati su AI e personalizzazione facile, catturando l'attenzione dei potenziali acquirenti su qualsiasi piattaforma.

Step 1
Scegli la Tua Base
Scegli tra i nostri diversi "video templates" specificamente progettati per annunci immobiliari, o carica i tuoi filmati e immagini grezzi. HeyGen offre "Templates & scenes" per avviare il tuo processo di creazione.
Step 2
Aggiungi i Dettagli del Tuo Annuncio
Popola il tuo video con le informazioni chiave della proprietà. Utilizza "Text-to-video from script" per trasformare facilmente la descrizione del tuo annuncio in testo coinvolgente sullo schermo o in un "voiceover" professionale.
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra il logo, i colori e i caratteri della tua agenzia utilizzando i "Branding controls (logo, colors)" di HeyGen. Assicurati che ogni video sia in linea con la tua immagine professionale e rinforzi l'"integrazione del marchio".
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica il tuo video esplicativo per annunci immobiliari completato in vari rapporti d'aspetto multipiattaforma ottimizzati per i "social media". Il tuo contenuto di alta qualità è pronto per un impatto immediato utilizzando "Aspect-ratio resizing & exports".

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Testimonial Immobiliari

Sviluppa video testimonial coinvolgenti basati su AI per costruire fiducia e mettere in evidenza le esperienze dei clienti soddisfatti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video esplicativi professionali per annunci immobiliari?

HeyGen consente ai professionisti del settore immobiliare di generare con facilità video esplicativi di alta qualità per annunci immobiliari. I suoi strumenti intuitivi basati su AI e i numerosi modelli video semplificano l'intero processo di creazione, rendendoti un Real Estate Video Maker senza necessità di competenze avanzate di editing.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per presentare le proprietà oltre i video di annunci standard?

Il motore creativo di HeyGen ti permette di produrre video immobiliari diversificati, inclusi tour virtuali coinvolgenti, walkthrough video delle proprietà e video testimonial accattivanti. Puoi arricchire questi contenuti con avatar AI, ricchi media di stock e un'integrazione del marchio senza soluzione di continuità per presentare efficacemente le proprietà.

Posso personalizzare i miei video immobiliari per diverse piattaforme usando gli strumenti di HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste, inclusi rapporti d'aspetto multipiattaforma per ottimizzare i tuoi video immobiliari per vari canali social media. Aggiungi facilmente voiceover professionali e sottotitoli/caption, assicurando che i tuoi video immobiliari siano perfettamente adattati per qualsiasi pubblico.

Come aiuta HeyGen a generare rapidamente video immobiliari da risorse esistenti?

HeyGen semplifica la produzione video trasformando le tue immagini di annunci esistenti in video dinamici utilizzando la creazione video nativa da prompt. Sfrutta la libreria di script integrata e la generazione video end-to-end basata su AI per produrre rapidamente materiali di marketing accattivanti per le tue proprietà.

