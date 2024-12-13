video maker di fondazione immobiliare: Il tuo AI Real Estate Video Maker

Trasforma le inserzioni immobiliari in video dinamici con avatar AI che catturano l'attenzione degli acquirenti e risparmiano tempo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo conciso di 30 secondi per potenziali acquirenti di case, illustrando i principali vantaggi di lavorare con una particolare agenzia immobiliare. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita, moderna e coinvolgente, utilizzando grafiche animate e un avatar AI amichevole per trasmettere le informazioni in modo chiaro, realizzato in modo efficiente attraverso gli avatar AI di HeyGen, mostrando come un AI Real Estate Video Maker semplifica spiegazioni complesse.
Prompt di Esempio 2
Progetta un accattivante annuncio pubblicitario di 15 secondi per i social media, rivolto a venditori potenziali che necessitano di un modo rapido ed efficace per commercializzare le loro case. Il video dovrebbe utilizzare tagli veloci, una colorazione vivace e musica accattivante e allegra, con i punti di vendita chiave presentati come sovrapposizioni di testo prominenti, facilmente realizzabili sfruttando la funzionalità di HeyGen di testo-a-video da script per produrre video di marketing immobiliare d'impatto per un rapido consumo sui social media.
Prompt di Esempio 3
Produci un video testimoniale autentico di 60 secondi con un cliente soddisfatto che discute della sua esperienza positiva con un'agenzia immobiliare, mirato a costruire fiducia con nuovi contatti. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e genuino, simile a un'intervista, con audio nitido e chiaro del feedback del cliente, migliorato dai sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza, dimostrando le solide capacità del video maker di fondazione immobiliare nel costruire relazioni con i clienti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker di Fondazione Immobiliare

Crea video immobiliari straordinari con facilità, sfruttando strumenti potenziati dall'AI per mostrare le proprietà e attrarre acquirenti in modo efficace.

1
Step 1
Crea la Tua Base Video
Inizia inserendo il tuo script o scegliendo tra modelli e scene personalizzabili, ponendo rapidamente le basi per il tuo video immobiliare.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti
Migliora la tua presentazione scegliendo un avatar AI professionale per narrare o generare una voce naturale, dando vita ai dettagli della tua proprietà.
3
Step 3
Rifinisci con un Tocco Professionale
Assicurati chiarezza e accessibilità aggiungendo automaticamente sottotitoli/caption al tuo video, facendo risuonare il tuo messaggio con tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Problemi
Ottimizza il tuo video finale con ridimensionamento e esportazioni di aspect-ratio per varie piattaforme, assicurandoti che appaia perfetto su qualsiasi schermo e diventi un potente video di marketing immobiliare.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Testimonianze di Clienti Coinvolgenti

Crea facilmente video AI coinvolgenti per mostrare testimonianze di clienti e costruire fiducia con potenziali acquirenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing immobiliare AI?

HeyGen consente agli agenti immobiliari di produrre facilmente video di marketing immobiliare professionali, inclusi video di inserzioni, esplicativi e testimonianze, utilizzando avatar AI e testo-a-video da input di script. Questo rende HeyGen un intuitivo AI Real Estate Video Maker per tutte le tue esigenze promozionali.

Posso personalizzare i video immobiliari creati con HeyGen per il mio brand?

Sì, HeyGen offre modelli e scene personalizzabili per adattare i tuoi video immobiliari, assicurando che si allineino perfettamente con il tuo brand. Puoi anche sfruttare la generazione vocale e i sottotitoli/caption per un output professionale e raffinato.

Cosa rende HeyGen un efficiente video maker di fondazione immobiliare per il settore immobiliare?

L'innovativo input di testo-a-video di HeyGen combinato con avatar AI semplifica il processo di generazione di video di fondazione immobiliare di alta qualità. La sua interfaccia user-friendly supporta un flusso di lavoro drag & drop, consentendo una rapida creazione di contenuti d'impatto.

Come può HeyGen assistere gli agenti immobiliari nella produzione di video per varie piattaforme social?

HeyGen è progettato per aiutare gli agenti immobiliari a creare video immobiliari versatili, offrendo ridimensionamento e esportazioni di aspect-ratio per un adattamento senza soluzione di continuità su canali social. Questo assicura che il tuo contenuto appaia professionale ovunque venga condiviso.

