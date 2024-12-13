Generatore di Video Esplicativi per Proprietà: Crea Video di Inserzioni Coinvolgenti

Trasforma le descrizioni delle proprietà in affascinanti video esplicativi immobiliari con facilità, sfruttando modelli video professionali e scene per visuali sorprendenti.

Crea un video esplicativo dinamico di 30 secondi per presentare una nuova inserzione per agenti immobiliari impegnati, con uno stile visivo pulito e moderno, musica di sottofondo vivace e sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per una creazione di contenuti efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tour virtuale immersivo di 45 secondi rivolto a potenziali acquirenti di case, utilizzando eleganti immagini cinematografiche e un audio di sottofondo rilassante, con un avatar AI che guida gli spettatori attraverso la proprietà, reso possibile dagli avatar AI di HeyGen e dal supporto della ricca libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 2
Produci un video testimoniale autentico di 60 secondi progettato per individui che stanno considerando di vendere la loro casa, impiegando un'estetica visiva calda e personale con musica di sottofondo sottile, arricchito dai sottotitoli di HeyGen per evidenziare i feedback chiave dei clienti e strutturato utilizzando vari modelli e scene.
Prompt di Esempio 3
Genera un video esplicativo informativo di 30 secondi che affronta una tendenza attuale del mercato immobiliare per acquirenti o venditori alla prima esperienza, adottando uno stile visivo professionale con animazioni coinvolgenti e una voce narrante sicura, assicurandosi che appaia perfetto su qualsiasi piattaforma con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Esplicativi per Proprietà

Crea facilmente video esplicativi immobiliari affascinanti in pochi minuti per presentare le proprietà con strumenti potenziati dall'AI e visuali sorprendenti.

1
Step 1
Crea la Tua Base con un Modello
Inizia selezionando un "modello video" professionale su misura per il settore immobiliare. Questo stabilisce le basi per il tuo video esplicativo per proprietà, garantendo un inizio raffinato.
2
Step 2
Aggiungi le Immagini e i Dettagli della Tua Proprietà
Popola il tuo video con immagini straordinarie e informazioni chiave sulla proprietà utilizzando l'ampia "libreria multimediale" o caricando i tuoi contenuti.
3
Step 3
Seleziona una Narrazione Coinvolgente e Avatar AI
Dai vita alla tua proprietà con voci narranti dinamiche generate dalla nostra piattaforma potenziata dall'AI o scegliendo un "avatar AI" per presentare le informazioni.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Esplicativo Professionale
Finalizza il tuo video esplicativo applicando i controlli di branding e poi "esportalo" nel rapporto d'aspetto desiderato, pronto per condividere i tuoi "video esplicativi immobiliari" con potenziali acquirenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Testimonianze Immobiliari

.

Crea video testimonianza persuasivi per clienti soddisfatti, costruendo fiducia e credibilità per la tua attività immobiliare.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen potenzia la produzione creativa di video esplicativi immobiliari?

HeyGen ti permette di produrre straordinari video esplicativi immobiliari sfruttando avatar AI e voci narranti naturali. La sua vasta libreria di modelli video e il potente editor drag-and-drop semplificano il processo creativo, assicurando che i tuoi video esplicativi per proprietà si distinguano.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un generatore ideale di video esplicativi per proprietà?

HeyGen funziona come un generatore completo di video esplicativi per proprietà, trasformando direttamente i testi in video. Con una ricca libreria multimediale, controlli di branding personalizzati e strumenti di editing video facili da usare, fornisce tutto il necessario per creare video esplicativi immobiliari coinvolgenti in modo efficiente.

HeyGen può aiutare a creare video di inserzioni coinvolgenti e tour virtuali?

Assolutamente, HeyGen consente la creazione di video di inserzioni altamente coinvolgenti e tour virtuali con avatar AI che parlano il tuo script. Puoi arricchire questi video con voci narranti professionali, animazioni, video stock e sottotitoli generati automaticamente, dando vita alle tue proprietà.

Quanto velocemente posso generare video esplicativi con la piattaforma AI di HeyGen?

La piattaforma AI di HeyGen accelera significativamente la creazione di video esplicativi. Il suo editor intuitivo drag-and-drop, combinato con modelli video personalizzabili, ti permette di produrre video di alta qualità in pochi minuti, rendendo HeyGen un creatore di video esplicativi efficiente.

