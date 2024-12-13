Generatore di Video per Campagne Promozionali per Creazione Immediata di Annunci

Aumenta il coinvolgimento e l'efficienza. Il nostro generatore di video AI utilizza il testo in video da script per produrre campagne avvincenti rapidamente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo convincente di 45 secondi rivolto ad agenzie di marketing e marketer delle performance, illustrando i vantaggi della creazione di contenuti guidata dall'AI. Il video dovrebbe presentare un avatar AI professionale che espone le informazioni chiave con una voce fuori campo chiara e autorevole e un'estetica aziendale raffinata, sfruttando gli 'Avatar AI' di HeyGen per una rappresentazione del marchio senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio sui social media vibrante di 15 secondi progettato per team creativi e manager dei social media, concentrandoti su una campagna guidata dalle tendenze. Utilizza tagli rapidi, sovrapposizioni di colori brillanti e una traccia musicale popolare ed energica, enfatizzando la facilità di personalizzare i 'modelli video' esistenti e adattarli per varie piattaforme utilizzando la funzione 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 60 secondi per marchi globali e grandi team di marketing che mirano a campagne localizzate, dimostrando come scalare i contenuti in modo efficiente in diverse regioni. Impiega un design visivo elegante e minimalista con opzioni di voce fuori campo multiple per trasmettere un messaggio globale, enfatizzando la potenza del 'Testo in video da script' per generare narrazioni diverse.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video per Campagne Promozionali

Crea facilmente annunci video d'impatto con strumenti potenziati dall'AI, dal testo all'esportazione finale, progettati per tutte le tue esigenze di campagna.

1
Step 1
Seleziona un Modello Video
Inizia scegliendo tra una varietà di 'modelli video' progettati professionalmente o inizia con una tela bianca per sviluppare la tua campagna promozionale unica.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Usa l'"editor drag-and-drop facile" per aggiungere i tuoi elementi visivi, testo ed elementi di branding, assicurandoti che il tuo video si allinei perfettamente con il messaggio della tua campagna.
3
Step 3
Incorpora Attori AI e Voiceover
Eleva la tua campagna con 'attori AI' realistici e voiceover professionali generati dal tuo script, aggiungendo un tocco dinamico e coinvolgente al tuo messaggio.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Con il tuo contenuto completo, usa i nostri strumenti per 'scaricare o condividere i design' direttamente, pronti per lanciare la tua campagna video avvincente su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Testimonial Autentici

Crea video testimonial coinvolgenti e mostra storie di successo dei clienti per costruire fiducia e credibilità.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di annunci video coinvolgenti per le campagne di marketing?

HeyGen è un potente creatore di annunci video AI che consente la rapida produzione di video per campagne promozionali accattivanti. Utilizza gli attori AI di HeyGen e i modelli video personalizzabili per generare contenuti di alta qualità che si distinguono davvero.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per creare video di prodotto coinvolgenti?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici e attori AI progettati per presentare i tuoi video di prodotto in modo dinamico e professionale. Questo ti permette di creare annunci video con un branding coerente e messaggi d'impatto.

HeyGen può assistere le agenzie di marketing nello sviluppo di contenuti video creativi e scalabili?

Assolutamente. HeyGen agisce come un generatore di video AI essenziale per le agenzie di marketing, facilitando la rapida creazione di varianti video e test creativi. Questo aiuta le agenzie a ottimizzare la loro strategia di contenuti su tutte le piattaforme social.

Come semplifica HeyGen il processo di personalizzazione dei modelli video per esigenze di brand uniche?

HeyGen semplifica la personalizzazione attraverso il suo editor intuitivo drag-and-drop, permettendo agli utenti di adattare i modelli video con elementi di branding specifici, animazioni, musica o adesivi. Questo assicura che ogni video promozionale si allinei perfettamente con l'identità unica del tuo brand.

